Созданный на базе Львовского эвакогоспиталя №3626 в феврале 1946 года, госпиталь прошел путь до современного специализированного медицинского учреждения высшего уровня аккредитации. Важную роль в его развитии сыграли руководители – Иван Иваненко, Георгий Науменко, Виктор Козлов.

Для истории это – мгновение, а для людей, которые работали и отдавали любимому делу свое сердце, – целая жизнь.

Как выбрать аппарат МРТ? В современной медицине сложно представить обследования без МРТ. В настоящее время существует большое количество самых разнообразных аппаратов. Перед тем, как покупать новый аппарат, лучше заранее узнать не только стоимость аппарата МРТ, но также и каковы его основные параметры. Ведь именно от них и будет зависеть то, насколько точным и качественным будет обследование.

Приобретение высокотехнологичного и дорогостоящего медицинского оборудования нуждается в серьезном подходе. Перед тем как купить аппарат МРТ нужно определиться с типом, стоимостью, выбрать оборудование с наиболее подходящими характеристиками именно для определенного медицинского учреждения, а так же, подобрать помещение для установки. А так же, сопоставить срок эксплуатации и стоимость сервисного обслуживания. Подробнее

Компания "ЕМГ" Украина" предлагает широкий спектр мониторов состояний пациента Philips Компания Philips основана в 1891 году и является ведущим разработчиком и производителем медицинского оборудования. Рынок компании охватывает более 60 стран и только в секторе «Здравоохранение» работает 35 000 сотрудников по всему миру. Производство медицинского оборудования и медицинской техники сосредоточено в Нидерландах, Германии, Финляндии, Израиле и США.

На рынке Украины официальным представителем Philips является компания «ЕМГ» Украина». Каталог оборудования компании «ЕМГ» Украина» представлен аппаратами ультразвуковой диагностики, аппаратами МРТ, компьютерными томографами, ангиографическими и рентгеновскими системами, маммографами, а также гамма-камерами. Для эффективной работы службы скорой медицинской помощи компания «ЕМГ» Украина» предлагает купить мониторы пациента, дефибрилляторы и наркозно-дыхательные аппараты производства Philips. Подробнее

Уникальный аппарат для лечения онкологических заболеваний начал свою работу Единственный в мире аппарат «АГАТ-ВТ» для внутриполостной лучевой терапии начал свою работу в Национальном центре онкологии Кыргызстана. «Аппарат широко используется в онкогинекологии. Его применяют и для внутритканевой и поверхностной гамма-терапии злокачественных опухолей (молочной железы, головы и шеи, предстательной железы)», – объясняет начальник лаборатории лучевой терапии Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА», входит в Росатом) Михаил Хетеев. Подробнее

Что такое SOR? Или главные преимущества медицинской услуги «Второе мнение» в радиологии Сомневаетесь в поставленном диагнозе? Требуется хирургическое вмешательство, но Вы не уверены, каким методом и где именно проводить операцию? А может быть операция и вовсе не нужна? Перед Вами и Вашим лечащим врачом стоит сложный выбор? Во всех этих случаях на помощь приходит медицинская услуга, которая называется «Второе мнение» или «Second Opinion». Она уже давно доступна пациентам Соединенных Штатов и Европы, но на украинском рынке медицинских услуг этот сервис только начинает получать популярность. Подробнее

Серцево-судинні захворювання — одна з головних причин смертності у світі За останнє десятиліття різко збільшилася захворюваність серцево-судинними патологіями, що пов'язано зі стресами, нездоровим способом життя, недосипами і незбалансованим режимом дня. Більше половини населення планети страждають хворобами серця, навіть не підозрюючи про їх існування. Подробнее

Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективы Херсонская городская клиническая больница имени Е.Е.Карабелеша, которую возглавляет заслуженный врач Украины Алла Малицкая, – одна из лучших в регионе. Коллектив творческий, в постоянном поиске новых методик и технологий. Ежегодно здесь проводятся форумы с участием ведущих ученых Украины. На 14-й региональной научно-практической конференции обсуждались современные возможности колопроктологии: от ранней диагностики и этапов специализированного лечения до реабилитации и профилактики.

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МАГАТЭ и Росатом подписали соглашение о Программе действий по лечению рака Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Росатом подписали Соглашение о внебюджетном взносе на реализацию Программы действий по лечению рака. Росатом активно занимается развитием технологий ядерной медицины. На предприятии производят оборудование для позитронно-эмиссионных центров (ПЭТ-центры), изотопную продукцию и фармпрепараты для диагностики онкологических заболеваний. Также Росатом участвует в создании нескольких региональных центров ядерной медицины. Подробнее

Наша профессия была, есть и будет Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Наша профессия была, есть и будет» В областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша собрались медицинские работники и представители органов власти, чтобы отметить профессиональный праздник.

– Я всегда очень волнуюсь, когда выхожу на эту сцену, – признался коллегам руководитель отрасли Виктор Короленко. – В нашей области работают прекрасные специалисты, и хочется всех поблагодарить за самоотверженный труд, верность профессии. Несмотря ни на что, наша профессия была, есть и будет». – Я всегда очень волнуюсь, когда выхожу на эту сцену, – признался коллегам руководитель отрасли Виктор Короленко. – В нашей области работают прекрасные специалисты, и хочется всех поблагодарить за самоотверженный труд, верность профессии. Несмотря ни на что, наша профессия была, есть и будет». Подробнее

Ротавирусная инфекция Ротавирусная инфекция – острое кишечное заболевание, вызываемое ротавирусами, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита.

В первые полгода жизни ребёнку ротавирус не страшен – он защищён от инфекции антителами, которые были получены во внутриутробном периоде через плаценту. Дети, которые получили грудное вскармливание, защищены от заражения и в более старшем возрасте. Материнское молоко содержит уникальные белки, связывающие вирусные частицы и блокирующие их размножение. Подробнее

Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотеке Под таким названием в г.Херсоне в областной научной медицинской библиотеке в годовщину ее основания состоялось торжественное открытие выставки творческих работ сотрудников лечебно-профилактических учреждений. Присутствующих тепло приветствовали директор библиотеки Татьяна Дижур, директор Департамента здравоохранения ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко, главный врач областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Ирина Сокур.

Каждая выставка – это открытие новых талантов, это – мир красоты и творчества; она еще раз продемонстрировала, что врачи – талантливые люди. Они могут не только успешно лечить больных, но и творить, создавать уникальные работы, которые волнуют других. Каждая выставка – это открытие новых талантов, это – мир красоты и творчества; она еще раз продемонстрировала, что врачи – талантливые люди. Они могут не только успешно лечить больных, но и творить, создавать уникальные работы, которые волнуют других. Подробнее