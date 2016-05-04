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Для
истории это – мгновение, а для людей, которые работали и отдавали
любимому делу свое сердце, – целая жизнь.
В современной медицине сложно представить обследования
без МРТ. В настоящее время существует большое количество самых разнообразных
аппаратов. Перед тем, как покупать новый аппарат, лучше заранее узнать не
только стоимость аппарата МРТ, но также и каковы его основные параметры. Ведь
именно от них и будет зависеть то, насколько точным и качественным будет
обследование.
Приобретение высокотехнологичного и дорогостоящего медицинского оборудования нуждается в серьезном подходе. Перед тем как купить аппарат МРТ нужно определиться с типом, стоимостью, выбрать оборудование с наиболее подходящими характеристиками именно для определенного медицинского учреждения, а так же, подобрать помещение для установки. А так же, сопоставить срок эксплуатации и стоимость сервисного обслуживания.
Компания Philips основана в 1891
году и является ведущим разработчиком и производителем медицинского
оборудования. Рынок компании охватывает более 60 стран и только в секторе
«Здравоохранение» работает 35 000 сотрудников по всему миру. Производство медицинского оборудования и
медицинской техники сосредоточено в Нидерландах, Германии, Финляндии, Израиле и
США.
На рынке Украины официальным представителем Philips является компания «ЕМГ» Украина». Каталог оборудования компании «ЕМГ» Украина» представлен аппаратами ультразвуковой диагностики, аппаратами МРТ, компьютерными томографами, ангиографическими и рентгеновскими системами, маммографами, а также гамма-камерами. Для эффективной работы службы скорой медицинской помощи компания «ЕМГ» Украина» предлагает купить мониторы пациента, дефибрилляторы и наркозно-дыхательные аппараты производства Philips.
Единственный в мире аппарат «АГАТ-ВТ» для внутриполостной лучевой терапии начал свою работу в Национальном центре онкологии Кыргызстана. «Аппарат широко используется в онкогинекологии. Его применяют и для внутритканевой и поверхностной гамма-терапии злокачественных опухолей (молочной железы, головы и шеи, предстательной железы)», – объясняет начальник лаборатории лучевой терапии Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА», входит в Росатом) Михаил Хетеев.
Сомневаетесь в поставленном диагнозе? Требуется хирургическое вмешательство, но Вы не уверены, каким методом и где именно проводить операцию? А может быть операция и вовсе не нужна? Перед Вами и Вашим лечащим врачом стоит сложный выбор? Во всех этих случаях на помощь приходит медицинская услуга, которая называется «Второе мнение» или «Second Opinion». Она уже давно доступна пациентам Соединенных Штатов и Европы, но на украинском рынке медицинских услуг этот сервис только начинает получать популярность.
За останнє десятиліття різко збільшилася захворюваність серцево-судинними патологіями, що пов'язано зі стресами, нездоровим способом життя, недосипами і незбалансованим режимом дня. Більше половини населення планети страждають хворобами серця, навіть не підозрюючи про їх існування.
Херсонская
городская клиническая больница имени
Е.Е.Карабелеша, которую возглавляет заслуженный врач Украины Алла
Малицкая, –
одна из лучших в регионе. Коллектив
творческий, в постоянном поиске
новых методик и технологий. Ежегодно здесь проводятся форумы с участием
ведущих ученых Украины. На 14-й региональной научно-практической
конференции обсуждались современные возможности колопроктологии: от
ранней диагностики и этапов
специализированного лечения до реабилитации и профилактики.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Росатом подписали Соглашение о внебюджетном взносе на реализацию Программы действий по лечению рака.
Росатом активно занимается развитием технологий ядерной медицины. На предприятии производят оборудование для позитронно-эмиссионных центров (ПЭТ-центры), изотопную продукцию и фармпрепараты для диагностики онкологических заболеваний. Также Росатом участвует в создании нескольких региональных центров ядерной медицины.
Директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Наша профессия была, есть и будет»
В областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша собрались
медицинские работники и представители органов власти, чтобы отметить профессиональный праздник.
Ротавирусная инфекция – острое кишечное заболевание,
вызываемое ротавирусами, характеризующееся поражением желудочно-кишечного
тракта по типу гастроэнтерита.
В первые полгода жизни ребёнку ротавирус не страшен – он защищён от инфекции антителами, которые были получены во внутриутробном периоде через плаценту. Дети, которые получили грудное вскармливание, защищены от заражения и в более старшем возрасте. Материнское молоко содержит уникальные белки, связывающие вирусные частицы и блокирующие их размножение.
Под таким названием в
г.Херсоне в областной научной медицинской библиотеке в годовщину ее основания состоялось торжественное открытие выставки
творческих работ сотрудников лечебно-профилактических учреждений.
Присутствующих тепло приветствовали директор библиотеки Татьяна Дижур, директор Департамента
здравоохранения ОГА, заслуженный врач
Украины Виктор Короленко, главный врач областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Ирина
Сокур.
Лекарственные средства подешевеют минимум на 5% после отмены импортного сбора. Если сбор будет отменен 1 января, как планировал Минфин, препараты подешевеют в феврале. Об этом сообщил коммерческий директор Аптечной сети 911 Сергей Даниелян.
Інтерв’ю з Фесенко Марією Євгеніївною, доктором медичних наук, професором, педіатром, про ефективність та безпечність застосування препарату Йодіксол виробництва ТОВ «Мікрофарм» у лікуванні стоматитів, гострого тонзиліту (ангін), загострень хронічного тонзиліту у дітей.
Представлена динаміка перебігу захворювання у 50 дітей зі стоматитами, гострим тонзилітом (ангінами), загостренням хронічного тонзиліту з урахуванням ефективності та безпечності застосування препарату Йодіксол в комплексній етіотропній терапії. Виявлена ефективність препарату в залежності від нозологічної форми захворювання.
Электроэнцефалография или ЭЭГ представляет собой современный способ исследования человеческого мозга. Данная технология позволяет полностью проанализировать постоянно меняющуюся электрическую активность мозга. Характер этих изменений зависит от особенностей психической и физиологической активности, от состояния человека.
Любая мама хочет для своего малыша самого лучшего. Когда ребёнок появляется на свет, он требует повышенного внимания и помощи в адаптации к новым условиям среды обитания. Часто детки рождаются с некоторыми проблемами, которые подлежат медицинской коррекции. Обязательный осмотр врача - ортопеда проводится либо в роддоме, либо после выписки.
В последнее время все актуальней становятся вопросы безопасности окружающей среды для человека. Это касается разных сфер жизнедеятельности. Загрязненная окружающая среда (воздух, почва, вода) непосредственно влияет на продукты питания, которые мы потребляем и воду, которую мы пьем. Все это приводит к снижению иммунитета, который просто не справляется с такой нагрузкой и потому дает сбои.
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу можна без преувеличения назвать наиболее масштабной в области дерматологии на евроазиатском пространстве.
Президент Конгресса, главный дерматовенеролог МЗ Украины Александр Литус во вступительном слове к присутствующим отметил, что число специалистов-дерматовенерологов, прилетевших в Одессу, говорит о том, что Украина стремительно возрастает в аспекте совершенствования медицинских услуг. «Миру есть о чем рассказать украинским врачам, и украинское сообщество соответственно готово к восприятию и активному применению полученных знаний и опыта», – сказал Александр Литус.