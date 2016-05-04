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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА «MTEC.KIEV»

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Новости ООН. Здравоохранение
На 94-м году жизни скончался д-р Хальфдан Малер, третий Генеральный директор ВОЗ
ВОЗ глубоко опечалена в связи с кончиной д-ра Хальфдана Малера, ушедшего из жизни 14 декабря 2016 года. Д-р Малер исполнял обязанности Генерального директора ВОЗ с 1973 по 1988 год.
ВОЗ наращивает деятельность в Алеппо и требует обеспечить безопасность медицинского персонала
ВОЗ совместно с ООН и другими партнерами ведет работу по организации помощи людям, оказавшимся в эпицентре конфликта, и оказанию поддержки внутренне перемещенным лицам.
Благодаря борьбе с малярией положение уязвимых людей в Африке улучшилось, но темпы глобального прогресса недостаточны
По данным ВОЗ, дети и беременные женщины в Африке к югу от Сахары получили более широкий доступ к эффективным средствам борьбы с малярией. Но во многих странах региона охват программами остается в ...

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4 мая 2016

Херсонскому областному госпиталю инвалидов и ветеранов войны – 70Для истории это – мгновение, а для людей, которые работали и отдавали любимому делу свое сердце, – целая жизнь.

Созданный на базе Львовского эвакогоспиталя №3626 в феврале 1946 года, госпиталь прошел путь до современного специализированного медицинского учреждения высшего уровня аккредитации. Важную роль в его развитии сыграли руководители – Иван Иваненко, Георгий Науменко, Виктор Козлов.

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Медицинские новостиnews

Как выбрать аппарат МРТ?

Как выбрать аппарат МРТ?В современной медицине сложно представить обследования без МРТ. В настоящее время существует большое количество самых разнообразных аппаратов. Перед тем, как покупать новый аппарат, лучше заранее узнать не только стоимость аппарата МРТ, но также и каковы его основные параметры. Ведь именно от них и будет зависеть то, насколько точным и качественным будет обследование.

Приобретение высокотехнологичного и дорогостоящего медицинского оборудования нуждается в серьезном подходе. Перед тем как купить аппарат МРТ нужно определиться с типом, стоимостью, выбрать оборудование с наиболее подходящими характеристиками именно для определенного медицинского учреждения, а так же, подобрать помещение для установки. А так же, сопоставить срок эксплуатации и стоимость сервисного обслуживания.

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Компания "ЕМГ" Украина" предлагает широкий спектр мониторов состояний пациента Philips

Компания "ЕМГ" Украина" предлагает широкий спектр мониторов состояний пациента PhilipsКомпания Philips основана в 1891 году и является ведущим разработчиком и производителем медицинского оборудования. Рынок компании охватывает более 60 стран и только в секторе «Здравоохранение» работает 35 000 сотрудников по всему миру. Производство медицинского оборудования и медицинской техники сосредоточено в Нидерландах, Германии, Финляндии, Израиле и США.

На рынке Украины официальным представителем Philips является компания «ЕМГ» Украина». Каталог оборудования компании «ЕМГ» Украина» представлен аппаратами ультразвуковой диагностики, аппаратами МРТ, компьютерными томографами, ангиографическими и рентгеновскими системами, маммографами, а также гамма-камерами. Для эффективной работы службы скорой медицинской помощи компания «ЕМГ» Украина» предлагает купить мониторы пациента, дефибрилляторы и наркозно-дыхательные аппараты производства Philips.

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Уникальный аппарат для лечения онкологических заболеваний начал свою работу

Уникальный аппарат для лечения онкологических заболеваний начал свою работуЕдинственный в мире аппарат «АГАТ-ВТ» для внутриполостной лучевой терапии начал свою работу в Национальном центре онкологии Кыргызстана. «Аппарат широко используется в онкогинекологии. Его применяют и для внутритканевой и поверхностной гамма-терапии злокачественных опухолей (молочной железы, головы и шеи, предстательной железы)», – объясняет начальник лаборатории лучевой терапии Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА», входит в Росатом) Михаил Хетеев.

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Что такое SOR? Или главные преимущества медицинской услуги «Второе мнение» в радиологии

Что такое SOR? Или главные преимущества медицинской услуги «Второе мнение» в радиологииСомневаетесь в поставленном диагнозе? Требуется хирургическое вмешательство, но Вы не уверены, каким методом и где именно проводить операцию? А может быть операция и вовсе не нужна? Перед Вами и Вашим лечащим врачом стоит сложный выбор? Во всех этих случаях на помощь приходит медицинская услуга, которая называется «Второе мнение» или «Second Opinion». Она уже давно доступна пациентам Соединенных Штатов и Европы, но на украинском рынке медицинских услуг этот сервис только начинает получать популярность.

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Серцево-судинні захворювання — одна з головних причин смертності у світі

Серцево-судинні захворювання — одна з головних причин смертності у світіЗа останнє десятиліття різко збільшилася захворюваність серцево-судинними патологіями, що пов'язано зі стресами, нездоровим способом життя, недосипами і незбалансованим режимом дня. Більше половини населення планети страждають хворобами серця, навіть не підозрюючи про їх існування.

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Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективы

Проктологическая служба Херсонщины: достижения и перспективыХерсонская городская клиническая больница имени Е.Е.Карабелеша, которую возглавляет заслуженный врач Украины Алла Малицкая, – одна из лучших в регионе. Коллектив творческий, в постоянном поиске новых методик и технологий. Ежегодно здесь проводятся форумы с участием ведущих ученых Украины. На 14-й региональной научно-практической конференции обсуждались современные возможности колопроктологии: от ранней диагностики и этапов специализированного лечения до реабилитации и профилактики.

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МАГАТЭ и Росатом подписали соглашение о Программе действий по лечению рака

МАГАТЭ и Росатом подписали соглашение о Программе действий по лечению ракаМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Росатом подписали Соглашение о внебюджетном взносе на реализацию Программы действий по лечению рака.

Росатом активно занимается развитием технологий ядерной медицины. На предприятии производят оборудование для позитронно-эмиссионных центров (ПЭТ-центры), изотопную продукцию и фармпрепараты для диагностики онкологических заболеваний. Также Росатом участвует в создании нескольких региональных центров ядерной медицины.

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Наша профессия была, есть и будет

Наша профессия была, есть и будетДиректор департамента здравоохранения Херсонской ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко: «Наша профессия была, есть и будет»

В областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша собрались медицинские работники и представители органов власти, чтобы отметить профессиональный праздник.

– Я всегда очень волнуюсь, когда выхожу на эту сцену, – признался коллегам руководитель отрасли Виктор Короленко. – В нашей области работают прекрасные специалисты, и хочется всех поблагодарить за самоотверженный труд, верность профессии. Несмотря ни на что, наша профессия была, есть и будет».

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Ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция – острое кишечное заболевание, вызываемое ротавирусами, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита.

В первые полгода жизни ребёнку ротавирус не страшен – он защищён от инфекции антителами, которые были получены во внутриутробном периоде через плаценту. Дети, которые получили грудное вскармливание, защищены от заражения и в более старшем возрасте. Материнское молоко содержит уникальные белки, связывающие вирусные частицы и блокирующие их размножение.

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Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотеке

Прикосновение к прекрасному: встреча в библиотекеПод таким названием в г.Херсоне в областной научной медицинской библиотеке в годовщину ее основания состоялось торжественное открытие выставки творческих работ сотрудников лечебно-профилактических учреждений. Присутствующих тепло приветствовали директор библиотеки Татьяна Дижур, директор Департамента здравоохранения ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко, главный врач областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Ирина Сокур.

Каждая выставка – это открытие новых талантов, это – мир красоты и творчества; она еще раз продемонстрировала, что врачи – талантливые люди. Они могут не только успешно лечить больных, но и творить, создавать уникальные работы, которые волнуют других.

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Фармацевтические новостиnews

Аптеки готовятся к понижению цен на лекарства к февралю

Аптеки готовятся к понижению цен на лекарства к февралюЛекарственные средства подешевеют минимум на 5% после отмены импортного сбора. Если сбор будет отменен 1 января, как планировал Минфин, препараты подешевеют в феврале. Об этом сообщил коммерческий директор Аптечной сети 911 Сергей Даниелян.

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Чому лікарі обирають препарат Йодіксол?

Чому лікарі обирають препарат Йодіксол?Інтерв’ю з Фесенко Марією Євгеніївною, доктором медичних наук, професором, педіатром, про ефективність та безпечність застосування препарату Йодіксол виробництва ТОВ «Мікрофарм» у лікуванні стоматитів, гострого тонзиліту (ангін), загострень хронічного тонзиліту у дітей.

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Ефективність та безпечність застосування препарату Йодіксол виробництва ТОВ «Мікрофарм» у лікуванні стоматитів, гострого тонзиліту (ангін), загострень хронічного тонзиліту у дітей

Ефективність та безпечність застосування препарату Йодіксол виробництва ТОВ «Мікрофарм» у лікуванні стоматитів, гострого тонзиліту (ангін), загострень хронічного тонзиліту у дітейПредставлена динаміка перебігу захворювання у 50 дітей зі стоматитами, гострим тонзилітом (ангінами), загостренням хронічного тонзиліту з урахуванням ефективності та безпечності застосування препарату Йодіксол в комплексній етіотропній терапії. Виявлена ефективність препарату в залежності від нозологічної форми захворювання.

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Статьи и очеркиmoney

Интераура производит нейросессии при помощи ЭЭГ

Электроэнцефалография или ЭЭГ представляет собой современный способ исследования человеческого мозга. Данная технология позволяет полностью проанализировать постоянно меняющуюся электрическую активность мозга. Характер этих изменений зависит от особенностей психической и физиологической активности, от состояния человека.

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Особенности и специфика детского массажа грудничков

Особенности и специфика детского массажа грудничковЛюбая мама хочет для своего малыша самого лучшего. Когда ребёнок появляется на свет, он требует повышенного внимания и помощи в адаптации к новым условиям среды обитания. Часто детки рождаются с некоторыми проблемами, которые подлежат медицинской коррекции. Обязательный осмотр врача - ортопеда проводится либо в роддоме, либо после выписки.

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Современные анализаторы на службе у человека

Современные анализаторы на службе у человекаВ последнее время все актуальней становятся вопросы безопасности окружающей среды для человека. Это касается разных сфер жизнедеятельности. Загрязненная окружающая среда (воздух, почва, вода) непосредственно влияет на продукты питания, которые мы потребляем и воду, которую мы пьем. Все это приводит к снижению иммунитета, который просто не справляется с такой нагрузкой и потому дает сбои.

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В фотообъективе МВУmoney
В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов

В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологовС 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу можна без преувеличения назвать наиболее масштабной в области дерматологии на евроазиатском пространстве.

Президент Конгресса, главный дерматовенеролог МЗ Украины Александр Литус во вступительном слове к присутствующим отметил, что число специалистов-дерматовенерологов, прилетевших в Одессу, говорит о том, что Украина стремительно возрастает в аспекте совершенствования медицинских услуг. «Миру есть о чем рассказать украинским врачам, и украинское сообщество соответственно готово к восприятию и активному применению полученных знаний и опыта», – сказал Александр Литус.



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