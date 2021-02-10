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    Исследователи протестировали инновационное лекарство против ожирения

    10 фев 2021, 15:42    Lidia
    0 комментариев    60 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает об очередном достижении в разработке инновационных лекарственных препаратов для лечения ожирения.


    Экспериментальное средство против ожирение представляет собой антитело, одной инъекции которого, достаточно, чтобы ускорить обмен веществ и, следовательно, снизить вес. В организме человека действуют факторы роста фибробластов. Это многофункциональные белки, играющие ключевую роль в процессах размножения и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей.

    В частности, к ним относится FGF21 - соединение, вырабатываемое в клетках жировой ткани и поджелудочной железы. Оно регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение. Ранее уже было показано, что введение FGF21 ускоряет обмен веществ. Однако существовала проблема с дозировкой - требовались частые инъекции из-за быстрой элиминации соединения.

    Специалисты предложили переключиться на антитело длительного действия BFKB8488A. Известно, что FGF21 контролирует метаболический гомеостаз через комплексы рецептора FGFR1/KLB. И, как доказали тесты на макаках и людях, BFKB8488A имитирует эффект FGF21, активируя рецептор.

    Антитело исследовали в рамках эксперимента, к которому привлекли 60 добровольцев с избыточным весом или ожирением. Оказалось, однократное введение BFKB8488A улучшало метаболизм, и положительный эффект сохранялся сроком до 60 дней. В итоге в основной группе получавших антитело вес снизился на 1,20 килограмма, а в плацебо-группе - на 0,28 килограмма.

    Также основная группа демонстрировала через неделю после инъекции улучшение кардиометаболических характеристик, снижение потребления углеводов (изменение пищевого стереотипа в виде редукции аттрактивности сладких продуктов). Максимальное снижение показателей (50% от первоначального уровня) достигалось на 15-22-й день.



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