19-21 мая 2020 году состоится долгожданное событие в сфере здравоохранения Украины – XI Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации».

Теперь встречаемся в выставочном центре ACCO International, Киев, пр-т Победы, 40-Б, ст. метро «Шулявская»





Форум – деловая площадка, которая ежегодно становится местом встречи руководителей учреждений здравоохранения различных форм собственности, директоров и их заместителей, ученых и врачей различных специальностей, разработчиков новых технологий и IT-программ, производителей и поставщиков оборудования, инструментария, товаров медицинского назначения, фармацевтической продукции для медицинских учреждений.

Насыщенная научная программа и специализированные выставки Форума – это возможность обменяться опытом и повысить квалификацию; услышать о новинках, увидеть их, протестировать и ознакомиться с особенностями их практического применения в работе.

За 10 лет Форум посетило более 100 000 специалистов со всех уголков Украины и зарубежных стран. Состоялось более 700 конференций, симпозиумов, семинаров, мастер-классов. Собственным опытом и ценными советами с участниками поделились более 5000 авторитетных спикеров.

Организовывают Международный медицинский форум Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Группа компаний LMT, ООО «Экспофорум». Мероприятие проводится при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Министерства здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации.

К подготовке и информационному наполнению мероприятия также присоединились медицинские ассоциации, общественные объединения, высшие учебные медицинские заведения, СМИ Украины и зарубежья.

– CANON.INMED Ukraine, Amed, УМТ +, Heaco, Philips, Мед Эксим, БТЛ-Украина, ХЛР, Биомед Эксперт, УКР ДИАГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Украина, Виола Медтехника, Protech Solution Ukraine, Здраво, ISTL и другие.

Экспозиционная часть Форума будет представлена ведущими компаниями рынка здравоохранения Украины и зарубежья. За 10 лет в Форуме приняли участие более 2400 экспонентов.

Международная выставка здравоохранения – MEDICAEXPO

Будет представлен полный спектр оборудования, техники, инструментария, изделий медицинского назначения от украинских и зарубежных компаний, а именно:

медицинская техника, лечебное и диагностическое оборудование;

оборудование, технологии и расходные материалы для радиологии и ультразвуковой диагностики;

оборудование и технологии для медицинской и физической реабилитации;

медицинская мебель, инжиниринговые и комплексные решения, технологии чистых помещений для медицинских учреждений;

клининг, стерилизация и дезинфекция;

спецодежда и средства индивидуальной защиты;

расходные материалы, медицинские изделия одноразового использования;

информационные и телекоммуникационные технологии для медицинских учреждений

В рамках IХ Международного медицинского конгресса «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины» будут обсуждаться инновационные разработки для профилактики, диагностики и лечения, которые в ближайшее время займут достойное место в отечественной медицинской практике.

будут обсуждаться инновационные разработки для профилактики, диагностики и лечения, которые в ближайшее время займут достойное место в отечественной медицинской практике. Конгресс – это международная междисциплинарная платформа для повышения квалификации и обучения, где используются различные форматы: симпозиумы, конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы.

– это международная междисциплинарная платформа для повышения квалификации и обучения, где используются различные форматы: симпозиумы, конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы. Организаторы, соорганизаторы и партнеры Конгресса: медицинские учреждения МОЗ Украины, научно-исследовательские институты НАМН Украины, кафедры НМАПО имени П. Л. Шупика, авторитетные ассоциации и объединения, медицинские учреждения Министерства обороны Украины, высшие учебные медицинские заведения, учреждения последипломного образования и многие другие.

Тематические направления Конгресса:

Организация и управление здравоохранением

Частная медицина

Радиология: ультразвуковая диагностика, конвенциональная рентгенодиагностика, лучевая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лучевая терапия, ядерная медицина, радиационная безопасность

Общая практика – семейная медицина

Терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология

Медицина неотложных состояний и медицина катастроф

Военная медицина

Хирургия, нейрохирургия, кардиохирургия

Травматология и ортопедия

Физическая терапия и медицинская реабилитация

Медицинские информационные системы и технологии

Функциональная диагностика

Онкология

Акушерство и гинекология, репродуктология

Сестринское дело

Организация и управление фармацией

MEDZOOM: акцент на опыт и профессионализм

Традиционно во время Форума будут работать образовательные школы и мастер-классы, которые предусматривают тестирование оборудования и консультации из первых уст, а именно:

Школа руководителя учреждения здравоохранения

Всеукраинская школа ультразвуковой и функциональной диагностики

Украинская кардиологическая школа им. акад. Н. Д. Стражеско

Терапевтическая школа

Школа экстренной медицинской помощи

Школа реабилитационной терапии

Украинская школа медсестринства

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2020 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины. Участники научно-практических мероприятий Конгресса получат СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации, которые дают 10 баллов по критериям начисления баллов непрерывного профессионального развития.

Параллельно с Форумом будут проходить:

Международный форум «менеджмент в здравоохранении»

На этой площадке встретятся представители органов власти, руководители государственных и частных медицинских учреждений, главные врачи и их заместители, владельцы и представители бизнеса, международные эксперты. Они будут обсуждать новации, обмениваться опытом о том, как адаптироваться к новым условиям и наладить качественную работу при реформировании отрасли. Будет горячо, интересно и конструктивно.

IХ Международная выставка медицинского и оздоровительного туризма, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo – выставка медицинского туризма Украины, которая объединяет лидеров отрасли и позволяет налаживать долгосрочное сотрудничество на профессиональном международном уровне, обмениваться опытом, повышать квалификацию специалистов за рубежом. В рамках выставки будут представлены национальные экспозиции разных стран, ведущие клиники, медицинские и реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness курорты.

Зарегистрируйтесь на сайте – получите бесплатное приглашение на мероприятия Форума!

http://medforum.in.ua/zakazat-priglasitelnyj/

Встречаемся 19-21 мая 2020 года в выставочном центре ACCO International

Киев, проспект Победы, 40-Б, ст. метро «Шулявская», парк им. А.С. Пушкина

По вопросам участия в выставках:

Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98

E-mail: med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua

По вопросам участия в Конгрессе:

Тел.: +380 (44) 206-10-99, 206-10-19

E-mail: marketing@medforum.in.ua; info@lmt.kiev.ua