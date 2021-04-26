Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
COVID-19: ЮНИСЕФ предупредил о
Пишут, что... / Коронавирус
26 апр 2021, 17:16
COVID-19: ЮНИСЕФ предупредил о "потерянном поколении" детей
  "Медицинский вестник Украины", представляя вниманию читателей данный...
11:17 Новый лекарственный препарат может замедлить снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера Новости / Фармновости
14:12 Кошки помогут в лечении хронической болезни почек человека? Пишут, что... / Врач - пациенту
14:06 Разработан мозговой «бионавт» для доставки лекарств Новости дня / Новые технологии
11:25 Исследователи прояснили природу развития атеросклероза Новости / Пишут, что...
13:26 XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка «ГалМЕД» Новости / Анонс событий
12:43 XII Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации» Новости / Анонс событий
10:58 Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы Новости / Пишут, что...
10:52 Исследователи открыли новое генетическое отклонение, опасное для мозга Новости / Пишут, что...
10:40 Генетики оценили расхождения в ДНК однояйцевых близнецов За рубежом / Акушерство и гинекология
Львівський медичний форум 2021

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » COVID-19: ЮНИСЕФ предупредил о "потерянном поколении" детей

    COVID-19: ЮНИСЕФ предупредил о "потерянном поколении" детей

    26 апр 2021, 17:16    Lidia
    0 комментариев    107 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины", представляя вниманию читателей данный материал, с тревогой констатирует возрастание негативного влияния пандемии COVID – 19 не только на все аспекты жизни человека в настоящем времени, но и на будущее благополучие молодого поколения.


    Эксперты Детского фонда ООН считают, что под угрозой находится будущее целого поколения. Из-за пандемии к концу года у примерно семи миллионов детей до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания.


    Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) озабочен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного воздействия" пандемии на их образование, питание и общее благополучие. Для детей серьезную угрозу представляют связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности, говорится в отчете международной организации, обнародованном в среду, 18 ноября.


    Как правило, по словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе, в случае инфицирования у детей наблюдаются "легкие симптомы" заболевания. При этом юным жителям Земли больше грозит уровень бедности из-за пандемии.


    Как отмечают эксперты организации, закрытие школ тем или иным образом повлияло на 572 миллиона учащихся (33%) в 30 странах мира.

    Также в отчете говорится, что из-за последствий пандемии до конца 2020 года у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14%). Это, опасаются специалисты, приведет к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.


    "Будущее целого поколения находится под угрозой", - резюмировала Генриетта Форе.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Томские
    Новости / За рубежом
    07 май 2012, 15:03    0 комментариев
    Томские "нанобинты" поставят в Индию и Африку
    Разработанная томскими учеными и представленная широкой общественности в 2011 году ранозаживляющая повязка "Витаваллис",...
    Подробнее...
    Президент МОК обещал добиваться проведения спортивных состязаний
    Президент МОК обещал добиваться проведения спортивных состязаний 07 окт 2008, 19:10
    Оперативная информация на 11 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
    Оперативная информация на 11 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине 11 апр 2020, 12:00
    Вопросы решения проблем оздоровления окружающей среды обсудят в Петербурге участники Международного экологического форума
    Вопросы решения проблем оздоровления окружающей среды обсудят в Петербурге участники Международного экологического форума 19 мар 2008, 17:43
    18-19 квітня 2013 р., м. Житомир
    18-19 квітня 2013 р., м. Житомир 05 апр 2013, 10:06
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой