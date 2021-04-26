COVID-19: ЮНИСЕФ предупредил о "потерянном поколении" детей

"Медицинский вестник Украины", представляя вниманию читателей данный материал, с тревогой констатирует возрастание негативного влияния пандемии COVID – 19 не только на все аспекты жизни человека в настоящем времени, но и на будущее благополучие молодого поколения.

Эксперты Детского фонда ООН считают, что под угрозой находится будущее целого поколения. Из-за пандемии к концу года у примерно семи миллионов детей до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) озабочен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного воздействия" пандемии на их образование, питание и общее благополучие. Для детей серьезную угрозу представляют связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности, говорится в отчете международной организации, обнародованном в среду, 18 ноября.

Как правило, по словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе, в случае инфицирования у детей наблюдаются "легкие симптомы" заболевания. При этом юным жителям Земли больше грозит уровень бедности из-за пандемии.

Как отмечают эксперты организации, закрытие школ тем или иным образом повлияло на 572 миллиона учащихся (33%) в 30 странах мира.

Также в отчете говорится, что из-за последствий пандемии до конца 2020 года у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14%). Это, опасаются специалисты, приведет к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.

"Будущее целого поколения находится под угрозой", - резюмировала Генриетта Форе.