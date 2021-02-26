Исследователи открыли новый способ воздействия на метастазирование рака

"Медицинский вестник Украины" информирует читателей об очередном новом достижении в терапии злокачественных образований.

Роль лимфатических сосудов в метастазировании раковых клеток уточнили сотрудники Немецкого центра исследования рака и Гейдельбергского университета, пишет Eurek Alert. Было показано, что возможно вызвать гибель лимфатических сосудов в опухоли, тем самым подавляя её метастазирование.



Известно: помимо кровеносных сосудов новообразования, снабжающих его кислородом и питательными субстратами, существуют и лимфатические, отвечающие за транспортировку клеток иммунной системы и тканевой жидкости. Нередко рак распространяется метастазированием вовлекая лимфатические сосуды



Проводился эксперимент на грызунах. Пытаясь предотвратить развитие метастазов, исследовательская группа сосредоточила внимание на клетках, выстилающих лимфатические сосуды изнутри (лимфатических эндотелиальных клетках). Эндотелиальные клетки контролируют многие важные свойства кровеносных и лимфатических сосудов и продуцируют многочисленные сигнальные молекулы и факторы роста. Ученые обнаружили, что вещество-посредник ангиопоэтин-2 обеспечивает выживание лимфатических эндотелиальных клеток в опухолях.



Антитело, блокирующее ангиопоэтин-2, вызывает избирательную гибель лимфатических сосудов в опухоли. Это предотвращает распространение раковых клеток в близлежащие лимфатические узлы. В результате в отдаленных от первичной опухоли органах образовывалось меньше дочерних опухолей, и мыши выживали значительно дольше.