XII Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации»

Здравоохранения Украины за год пандемии испытало свою систему в полной мере, каждый медицинский специалист почувствовал особую необходимость своего труда, и вся медицинская отрасль увидела свои возможности.





Последствия коронавирусной болезни меняют мир, заставляют адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня, корректируя приоритеты и меняя векторы своего развития. Именно поэтому, вместо ожидания неопределенной стабильности, мы решили меняться. Мероприятие, которое 11 лет подряд собирает медицинских специалистов со всей Украины и зарубежья на одной площадке, получит новую жизнь!





2021 для Международного медицинского Форума – год нового формата, год значительных обновлений и двенадцатая встреча, которая состоится 20-22 апреля для развития медицинской отрасли Украины! Отныне МедФорум будет проходить в современном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза», который находится в Киевской обл., с. Березовка, ул. Амстердамская, 1 и имеет всё необходимое для безопасной и продуктивной встречи специалистов.





Мероприятие проводится при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Министерства здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации.





Организаторы: Национальная академия медицинских наук Украины, Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, Группа компаний LMT.

Посол Форума: Сорока Иван Николаевич.

Соорганизатор: Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

Официальный партнер Форума – Украинский Медицинский клуб.

Генеральный партнер Форума – CANON.





К подготовке мероприятия привлекаются профильные медицинские ассоциации, общественные объединения, медицинские академии последипломного образования, высшие учебные медицинские заведения. Форум поддерживают СМИ Украины и зарубежья, интернет-порталы и другие информационные ресурсы.





Международный медицинский Форум включает насыщенную научную программу и специализированные выставки, где можно обменяться опытом и повысить квалификацию; ознакомиться с новинками медицинского и лабораторного оборудования, протестировать и ознакомиться с особенностями его практического применения в работе.





Посетители: представители органов власти, руководители учреждений здравоохранения всех форм собственности, директора и их заместители, заведующие лабораториями, ученые и врачи различных специальностей, разработчики новых технологий и IT-программ, производители и поставщики медицинского и лабораторного оборудования, инструментария, товаров медицинского назначения, фармацевтической продукции для медицинских учреждений.





Экспозиция участников Медицинского Форума будет представлена ведущими компаниями рынка здравоохранения Украины и зарубежья.





На Международной выставке здравоохранения MEDICAEXPO будет представлен полный спектр медицинского и лабораторного оборудования, техники, инструментария, изделий медицинского назначения от украинских и зарубежных компаний, а именно:

медицинская техника, лечебное и диагностическое оборудование;

оборудование, технологии и материалы для радиологии и ультразвуковой диагностики;

комплексное обеспечение медицинских лабораторий;

оборудование и технологии для медицинской и физической реабилитации;

медицинская мебель, инжиниринговые и комплексные решения, технологии чистых помещений для медицинских учреждений;

клининг, стерилизация и дезинфекция;

спецодежда и средства индивидуальной защиты;

расходные материалы, медицинские изделия одноразового использования;

эстетическая медицина, пластическая хирургия: профессиональное оборудование, материалы и технологии;

информационные и телекоммуникационные технологии для медицинских учреждений.





На Международной фармацевтической выставке PHARMAEXPO представят лекарственные препараты, парафармацевтическую продукцию, медицинские изделия. Также посетители получат возможность узнать про комплексное оснащение аптек, услуги для фармацевтического рынка.





В рамках научно-практической программы МедФорума – Х юбилейном Международном медицинском конгрессе «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины» будут обсуждаться инновационные разработки для профилактики, диагностики и лечения, которые в ближайшее время займут достойное место в отечественной медицинской практике. Основными направлениями конгресса являются: организация и управление здравоохранением, частная медицина, радиология, семейная медицина, терапия, кардиология, неврология, медицина неотложных состояний и медицина катастроф, хирургия, травматология и ортопедия, физическая терапия и медицинская реабилитация, онкология, акушерство и гинекология, фармация и многие другие.





Традиционно во время Форума будут работать образовательные школы и мастер-классы, которые предусматривают тестирование оборудования и консультации из первых уст.





Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2021 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины. Участники научно-практических мероприятий Конгресса получат СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации, которые дают баллы по критериям начисления баллов непрерывного профессионального развития.





Одновременно с Международным медицинским Форумом будут проходить:





Международный форум «Менеджмент в здравоохранении» – профессиональная платформа для конструктивного диалога и обмена опытом представителей органов власти, руководителей областных и местных департаментов здравоохранения, руководителей объединенных территориальных общин, владельцев и медицинских директоров государственных и частных медицинских учреждений, руководителей и представителей бизнеса. Мероприятие проводится с целью получения новых практических знаний для налаживания процесса управления и адаптации к новым реалиям в условиях реформирования отрасли.





ІІ Международный конгресс по лабораторной медицине, где посетители услышат о новинках лабораторного оборудования, увидят их воочию, протестируют и ознакомятся с особенностями их практического применения, построят долгосрочные деловые отношения между производителями, поставщиками лабораторного оборудования.

В рамках Конгресса, три дня подряд будут проходить научно-практические мероприятия, где специалисты в области лабораторных исследований услышат актуальную информацию от экспертов, обменяются опытом с коллегами, повысят свою квалификацию. Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2021 году» и специалисты лабораторного дела получат СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации.





Х юбилейная Международная выставка медицинского и оздоровительного туризма, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo – выставка медицинского туризма Украины, которая объединяет лидеров отрасли и позволяет налаживать долгосрочное сотрудничество на профессиональном международном уровне, обмениваться опытом, повышать квалификацию специалистов за рубежом. В рамках выставки будут представлены национальные экспозиции разных стран, ведущие клиники, медицинские и реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness курорты.





Зарегистрируйтесь на сайте – получите бесплатное приглашение на Форум!

http://medforum.in.ua/zakazat-priglasitelnyj/





До встречи 20-22 апреля 2021 по адресу:

ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киевская область, с. Березовка, улица Амстердамская, 1

(организаторами предусмотрено трансфер в дни Форума от станции метро «Житомирская»)

По вопросам участия в выставках:

Тел.: +38 063 867-59-49, +38 066 800-83-64

E-mail: med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua

По вопросам участия в Конгрессе:

Тел.: +38 063 867-59-49, +38 066 800-83-64

E-mail: marketing@medforum.in.ua; info@lmt.kiev.ua