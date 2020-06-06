Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть

Уважаемые читатели! Медицинский вестник Украины рад вновь приветствовать вас и предложить вашему вниманию статью, освещающую важные аспекты парадигмы эволюционной медицины. Практически каждый из нас неоднократно задавался вопросом, отчего в современный век научных открытий, прогресса медицинской науки человек столь подвержен множеству болезней? Автор материала, предлагая ответ, делится интересными взглядами.





Самые распространённые и сложные болезни современности связаны с теми преимуществами, которые нам эта современность дала. В чём причины ожирения, аутоиммунных и других заболеваний, и можем ли мы их предотвратить?





Для биолога человеческое тело — вовсе не совершенный механизм. Для него то, из чего мы состоим, является продуктом отбора и случайных мутаций. Мы созданы не для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми, а для того, чтобы выжить и передать свои гены следующим поколениям. И уж тем более мы не созданы для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми в мире компьютеров, беспроводного интернета, фастфуда и порнографии. Ни о чём подобном эволюция просто не имела представления. Но и «возвращаться к корням», то есть в каменный век, тоже бесполезно: нет такой среды, к которой человек был бы приспособлен идеальным образом. Здоровье — это всегда результат шаткого баланса между врождёнными генетическими программами и окружающей средой. И нарушить этот баланс очень легко.

Взгляд на человеческое тело с точки зрения эволюции помогает учёным и медикам понять происхождение многих болезней и разработать новые способы их лечения. Мы сами являемся причиной большинства наиболее распространённых современных заболеваний — и эволюционное мышление помогает понять, что нам теперь с этим делать.





Почему мы толстеем, и что такое болезни несоответствия





Один из самых очевидных примеров болезни, которая имеет эволюционное происхождение — это ожирение. Никто не готовил нас к жизни в мире, в котором сладкую, жирную и высококалорийную пищу можно найти на каждом углу без особых хлопот. В результате каждый второй взрослый человек в развитых странах имеет избыточный вес, а около трети страдаютот ожирения.

На протяжении большей части истории человеческого вида естественный отбор благоприятствовал тем, кто при любом удобном случае готов запастись лишними калориями. Как указывает эволюционный биолог Мартин Либерман, человек приблизительно на 20% жирнее других приматов: мы генетически предрасположены к тому, чтобы набирать вес. Но когда вы занимаетесь охотой и собирательством, его гораздо труднее набрать, чем сбросить. Теперь мы тратим гораздо меньше времени на перемещение и добычу пропитания, поэтому лишние калории быстро откладываются на бёдрах и талии и не желают оттуда уходить. Это приводит к гормональному дисбалансу, который заставляет нас поглощать ещё больше булочек и колы. Выбраться из этого порочного круга очень сложно.





Ожирение — типичная «болезнь несоответствия». Такие болезни возникают, когда старые эволюционные механизмы оказываются плохо приспособленными к новой среде.





Среди таких болезней не только ожирение, но и сахарный диабет, плоскостопие, кариес, некоторые виды рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, остеопороз, аллергия, аутоиммунные расстройства и язва желудка. Список далеко неполный и во многом гипотетический. Эволюционная медицина — молодая дисциплина, многое ещё предстоит проверить и доказать.





За последние сто лет человечеству удалось справиться с большей частью инфекционных заболеваний, нехваткой продовольствия и гибельными санитарными условиями. Вы, скорее всего, умрёте не от голода и не от холеры, а от какой-то из болезней несоответствия. Обычно они почти не влияют на репродуктивность (кариес — потому что мы научились его лечить; остеопороз или рак — потому что они обычно возникают в зрелом возрасте). Именно поэтому естественный отбор не может ничего с ними поделать. Нам придётся справиться с ними самостоятельно.





Давайте посмотрим, как работает эволюционное мышление в медицине, на менее очевидном примере. Речь пойдёт об одной из самых масштабных эпидемий современности — аутоиммунных и аллергических расстройствах, которыми страдает, по оценкам учёных, каждый третий житель Европы.

Почему микробы и паразиты — это хорошо, и откуда берутся аутоиммунные расстройства





В период объединения Восточной и Западной Германии педиатр Эрика фон Мутиус исследовала здоровье детей по разные стороны границы. Она предположила, что в Западной Германии дети гораздо реже будут страдать от аллергии и астмы благодаря более благоприятным экологическим условиям и развитой санитарии. Оказалось, что дело обстоит ровным счётом наоборот: восточногерманские дети, выросшие в переполненных квартирах и особенно — на сельских фермах, гораздо реже страдали от аутоиммунных заболеваний.





Это далеко не единственное исследование, которое показало учёным, что излишняя чистота может быть опасна для здоровья.





Аналогичные наблюдения были сделаны среди карел, живущих в России и Финляндии. Генетических различий между двумя этими группами почти нет, но при этом финские карелы в шесть раз чаще страдают от сахарного диабета первого типа, целиакии и других заболеваний аутоиммунного характера. В 2008 году исследователи из университета Хельсинки выяснили, что русские карелы контактируют с гораздо большим количеством микробов. Возможно, они живут не так чисто и обеспеченно, но зато они более здоровы.





Люди из развивающихся стран крайне редко страдают от астмы, экземы и других видов аллергических реакций. Но когда они перебираются в страны с развитой экономикой и здравоохранением, уровень заболеваемости резко возрастает. Эти наблюдения привели учёных и медиков к гигиенической гипотезе, согласно которой распространение аллергии тесно связано с развитием гигиены. Чем меньше микробная нагрузка, которой вы подвергнетесь в течение жизни (и особенно — в раннем детстве), тем больше шансов, что вы будете страдать от аллергии, астмы или ещё более неприятных заболеваний — например, диабета или рассеянного склероза.





Дело в том, что на протяжении тысячелетий мы эволюционировали в среде, насыщенной микробами и паразитами. В вашем организме прямо сейчас живёт около 80 млрд бактерий. Наша иммунная система сформировалась, чтобы выдерживать тонкое равновесие между симбиозом и нападением: она научилась распознавать опасные бактерии и сохранять в неприкосновенности полезные или безвредные. Возможно, кому-то неприятно об этом слышать, но человек как вид не может существовать отдельно от бактерий, которые населяют поверхность его кожи, обитают в его кишечнике и даже влияют на его поведение.





Вместе с бактериями в кишечнике могут жить и паразиты — ленточные черви. До появления современных лекарственных препаратов избавиться от них было практически невозможно. Атака со стороны иммунной системы принесла бы больше вреда, чем пользы, поэтому наш организм научился жить вместе с этими существами. Мы эволюционировали вместе с ними; следы этого соседства сохранились и в нашем генотипе, и в генотипе паразитов.





Ещё до середины XX века гельминтов можно было обнаружить у каждого третьего жителя Европы. Теперь, когда мы почти полностью избавились от гельминтов благодаря мылу, водостокам, антибиотикам и новым пищевым технологиям, иммунная система легко может выйти из равновесия. Ей просто не хватает стимулов, с которыми она привыкла работать. В результате организм начинает атаковать самого себя. Именно поэтому в развитых странах мы наблюдаем настоящую эпидемию аллергий и аутоиммунных расстройств.





Приблизительно таким путём учёные пришли к гипотезе «старых друзей», которая дополнила гигиеническую гипотезу.

Бедная внутренняя микрофлора — не менее важный источник многих болезней, чем «слишком чистая» внешняя среда.

Последние десять лет это предположение становится составной частью медицинской практики. Такие заболевания, как рассеянный склероз, воспалительные болезни кишечника, астма и даже аутизм успешно лечатся при помощи гельминтотерапии. Да-да, вы можете вылечиться, принимая яйца паразитов. Как правило, врачи используют яйца гельминтов, которые не живут в организме человека и выводятся из кишечника ещё до появления личинок, поэтому неприятных побочных эффектов обычно удаётся избежать.

Гельминты восстанавливают хрупкий баланс в иммунной системе человека, что препятствует запуску воспалительных процессов, которые являются причиной астмы, болезни Крона, диабета первого типа и рассеянного склероза. После нескольких месяцев гельминтотерапии многие больные могут вернуться к обычному образу жизни. Клинические испытания этих методик начались совсем недавно. Возможно, вскоре мы лучше поймём механизмы воздействия паразитов на иммунную систему и научимся моделировать их даже без участия самих паразитов.





Как уверяет основательница компании компания Biome Restoration Джуди Чиниц, уже через 10 лет индивидуальный тест на микробиом станет медицинской рутиной. Все мы будем дополнять свой завтрак добавкой из специально подобранных бактерий — примерно так же, как сейчас завтракаем йогуртом с бифидобактериями. Насыщенная микробами и паразитами среда, которую мы сами уничтожили в результате развития науки и гигиены, всё ещё необходима нашим телам. Если мы не научимся воспроизводить её — пусть и искусственным образом, — то просто не сможем выжить и остаться здоровыми.





Что касается других болезней несоответствия — включая такие серьёзные, как диабет и сердечно-сосудистые расстройства — большинство из них вполне можно предотвратить. Причём банальные профилактические меры будут гораздо эффективнее самых передовых и дорогостоящих методов лечения. Умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание пока не научились заменять медикаментами. Разумеется, это не рецепт от всех болезней. Но если культурная эволюция лишила нас тех условий, к которым адаптированы наши тела, то наша задача — эти условия воспроизвести.

Олег Матфатов





Медицинский вестник, не во всем разделяя позицию автора, указывает на важность и чрезвычайную перспективность изучения различных биологических объектов (вирусов, бактерий, простейших, гельминтов, грибов, водорослей (!) человеческого организма. В последние 2 десятилетия был реализован колоссальный проект «Микробиом Человека» (ПМЧ) — The Human Microbiome Project (HMP) — исследовательской инициативы Национальных институтов здравоохранения США, с целью лучшего понимания микрофлоры человека и её значения для человеческого здоровья и проблем, с ним связанных. Полученные результаты требуют пересмотра ряда фундаментальных постулатов медицины и создания принципиально новых доктрин терапии.