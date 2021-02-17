Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах
Пишут, что... / Калейдоскоп / Инфекционный контроль
17 фев 2021, 12:00
Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах
  Проблеме тяжелых внутригоспитальных инфекций посвящена следующая...
11:58 Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания Новости дня / Это интересно
11:50 Австралийские ученые совершили прорыв в лечении сепсиса Новости / Пишут, что...
11:48 Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака Новости / Пишут, что...
14:17 Учёные назвали наименее подверженную коронавирусу группу крови Пишут, что... / Коронавирус
14:15 К чему может привести ношение маски с неприкрытым носом Новости дня / Коронавирус
10:13 Ученые нашли новое оружие против агрессивного рака Новости / Пишут, что...
15:42 Исследователи протестировали инновационное лекарство против ожирения Новости / Фармновости
15:36 Китайские учёные создали «искусственный кишечник»: он поможет в изучении COVID-19 Новости дня / За рубежом / Коронавирус
15:35 Врачи советуют будущим родителям принимать БАДы с цинком в период пандемии COVID -19 Фармновости / Коронавирус / Акушерство и гинекология / Врач - пациенту
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания

    Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания

    17 фев 2021, 11:58    Lidia
    0 комментариев    40 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" презентирует обнадеживающие результаты в создании вакцины, способной предотвращать развитие болезни Альцгеймера у людей определенной возрастной категории.


    Исследователи из Университета здравоохранения Южной Флориды (USF Health)  продемонстрировали , что иммунотерапия в форме вакцины, направленной на нейротоксические формы пептида амилоида бета (олигомерного Аβ), может предотвратить развитие болезни Альцгеймера у пациентов старше 65 лет.


    Экспериментальные вакцины против болезни Альцгеймера не являются чем-то новым для науки, но до недавнего времени не один из представленных препаратов не был признан достаточно безопасным для применения. Желая решить эту проблему группа учёных из USF Health занялась изучением механизмов разработки лекарств, неопасных для людей с ослабленным из-за возраста иммунитетом.

    По результатам исследования специалисты создали новую антигенпрезентирующую дендритную вакцину со специфическим ответом антител на олигомерный Аβ, использующую особые иммунные клетки, известные как дендритные (DC), загруженные модифицированным пептидом aβ в качестве антигена.


    Разработка получила кодовое название E22W42 DC и оказалась способна вызывать у пациентов стойкий иммунный ответ, замедляя при этом образование так называемых бляшек Альцгеймера, способных привести к гибели клеток, деменции и ухудшению памяти.

    В ходе доклинических испытаний учёные проверили вакцину на мышах с аналогом болезни Альцгеймера, благодаря чему у последних замедлилось ухудшение памяти. В перспективе разработка должна найит своё применение и в лечении людей.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    15 тысяч воронежских
    Новости / За рубежом
    08 июл 2008, 12:13    0 комментариев
    15 тысяч воронежских
    С начала года на проведение углубленных медосмотров региональное отделение Фонда соцстраха уже израсходовало около 10 миллионов...
    Подробнее...
    В Минздраве не ждут новых штаммов гриппа
    В Минздраве не ждут новых штаммов гриппа 29 сен 2011, 13:30
    СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3 (168-3/o)
    СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3 (168-3/o) 12 янв 2013, 17:59
    В Стокгольме открылась первая конференция Всемирного форума против наркотиков
    В Стокгольме открылась первая конференция Всемирного форума против наркотиков 09 сен 2008, 10:10
    В Перми из детской больницы уволили трех имевших судимости медработников
    В Перми из детской больницы уволили трех имевших судимости медработников 28 ноя 2012, 12:08
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой