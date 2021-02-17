Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания

"Медицинский вестник Украины" презентирует обнадеживающие результаты в создании вакцины, способной предотвращать развитие болезни Альцгеймера у людей определенной возрастной категории.

Исследователи из Университета здравоохранения Южной Флориды (USF Health) продемонстрировали , что иммунотерапия в форме вакцины, направленной на нейротоксические формы пептида амилоида бета (олигомерного Аβ), может предотвратить развитие болезни Альцгеймера у пациентов старше 65 лет.

Экспериментальные вакцины против болезни Альцгеймера не являются чем-то новым для науки, но до недавнего времени не один из представленных препаратов не был признан достаточно безопасным для применения. Желая решить эту проблему группа учёных из USF Health занялась изучением механизмов разработки лекарств, неопасных для людей с ослабленным из-за возраста иммунитетом.



По результатам исследования специалисты создали новую антигенпрезентирующую дендритную вакцину со специфическим ответом антител на олигомерный Аβ, использующую особые иммунные клетки, известные как дендритные (DC), загруженные модифицированным пептидом aβ в качестве антигена.

Разработка получила кодовое название E22W42 DC и оказалась способна вызывать у пациентов стойкий иммунный ответ, замедляя при этом образование так называемых бляшек Альцгеймера, способных привести к гибели клеток, деменции и ухудшению памяти.



В ходе доклинических испытаний учёные проверили вакцину на мышах с аналогом болезни Альцгеймера, благодаря чему у последних замедлилось ухудшение памяти. В перспективе разработка должна найит своё применение и в лечении людей.