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Новый лекарственный препарат может замедлить снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера
Новости / Фармновости
25 мар 2021, 11:17
Новый лекарственный препарат может замедлить снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера
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    » » » Новый лекарственный препарат может замедлить снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера

    Новый лекарственный препарат может замедлить снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера

    25 мар 2021, 11:17    admin
    0 комментариев    62 просмотра

     

    Медицинский вестник Украины сообщает своим читателям о создании нового лекарственного препарата для лечения болезни Альцгеймера.


    Как передает CNN, фармацевтическая компания Eli Lilly and Company протестировала экспериментальный внутривенный препарат донанемаб, который призван замедлить снижение показателей когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера. В исследование включили 257 пациентов с ранними симптомами болезни Альцгеймера. 131 человек получил донанемаб, а 126 - плацебо.

    Исследователи обнаружили, что донанемаб замедляет ослабление когнитивных функций и функций, позволяющих выполнять повседневные дела, у пациентов с болезнью Альцгеймера на 32% через 76 недель по сравнению с теми, кто получал плацебо. Специалисты также проанализировали влияние препарата на накопление бета-амилоидных бляшек и тау-белков, которые считаются отличительными признаками болезни Альцгеймера.

    На 52-й неделе почти 60% участников достигли отрицательного амилоидного статуса (показатели были на уровне здоровых людей). На 76-й неделе уровень амилоидных бляшек снизился на 85 единиц больше, чем у группы плацебо. Когда показатели падали, пациентам отменяли донанемаб. Несмотря на это, развитие заболевания продолжало тормозиться.


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