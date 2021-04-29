Исследователи тестируют новое средство, снижающее холестерин

"Медицинский вестник Украины" сообщает об оптимистичных результатах исследования клинической эффективности нового препарата для лечения дислипидемий.

Как отмечает New Atlas, обнародованы многообещающие результаты второй фазы клинических испытаний препарата, снижающего уровень холестерина. Средство - эвинакумаб - у пациентов с чрезвычайно высоким уровнем холестерина продемонстрировало способность снизить его уровень примерно наполовину по сравнению с плацебо.



Когда уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина", ЛПНП) повышается, развивается гиперхолестеринемия, грозящая сердечными приступами, инсультом и другими сердечно-сосудистыми нарушениями. Стандартная терапия предполагает применение статинов (воздействуют на печеночный белок PCSK9) и лекарства, снижающего всасывание холестерина в тонком кишечнике. Но такая схема помогает не всегда.



В то время как существующие лекарства нацелены на ген рецептора ЛПНП, эвинакумаб использует другой механизм, чтобы контролировать уровень холестерина. Это человеческое моноклональное антитело, которое ингибирует ангиопоэтин-подобный белок 3 (ANGPLT3) и снижает холестерин посредством пути, независимого от рецептора ЛПНП. Генетические исследования показали: у людей с низким уровнем ANGPTL3 отмечаются и очень низкие концентрации ЛПНП, и они редко страдают атеросклеротическими отклонениями.



Во второй фазе испытаний эвинакумаба приняли участие 272 пациента с гиперхолестеринемией. Препарат и плацебо вводили подкожно или внутривенно в разных дозах и с разными интервалами. Через 16 недель участники, которые еженедельно получали подкожные инъекции 450 миллиграммов эвинакумаба, имели уровни ЛПНП на 56% ниже, чем в группе плацебо. В группе, получавшей 300 миллиграммов в неделю, наблюдалось снижение на 52,9%, а в группе, получавшей 300 миллиграммов каждые две недели, снижение составило 38,5%.



При этом в группе, получавшей внутривенно 15 миллиграммов эвинакумаба на килограмм массы тела, уровень холестерина был примерно на 50,5% ниже, чем в группе плацебо. Введение 5 миллиграммов снижало показатели на 24,2%.