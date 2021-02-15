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    » » » Нерегулярный и длинный менструальный цикл связали с повышенным риском ранней смерти

    Нерегулярный и длинный менструальный цикл связали с повышенным риском ранней смерти

    15 фев 2021, 13:32    Lidia
    0 комментариев    46 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" презентирует информацию, доказывающую важность поддержания репродуктивного здоровья женщин для увеличения продолжительности жизни.


    По данным авторов нового исследования, более высокий риск ранней смерти – в возрасте до 70 лет – может быть связан с нерегулярным и длинным менструальным циклом в подростковом и взрослом возрасте. Причем эта связь выражена сильнее в отношении смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в случаях постоянного нерегулярного цикла.


    Нерегулярный и длинный менструальный цикл часто встречается среди женщин репродуктивного возраста, при этом давно установлена его связь с повышенным риском возникновения таких серьезных заболеваний, как рак яичников, ишемическая болезнь сердца, диабет 2 типа и нарушения психического здоровья. Однако доказательства связи такого цикла с преждевременной смертью крайне скудны, поэтому команда ученых из США решила выяснить, существует ли она.


    Результаты их исследования основаны на данных 79,5 тысяч женщин в предменопаузе (средний возраст – 38 лет) без сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета в анамнезе. Все участницы исследования сообщали о продолжительности и регулярности своего менструального цикла в возрасте 14-17, 18-22 и 29-46 лет. За 24 года наблюдения было зарегистрировано 1975 преждевременных смертей, то есть до 70-летнего возраста, в том числе 894 смерти от рака и 172 – от сердечно-сосудистых заболеваний. Приняв во внимание такие факторы, как возраст, вес, образ жизни и семейный анамнез, исследователи выяснили, что уровень смертности тех женщин, которые сообщали о постоянном нерегулярном менструальном цикле, был выше, чем у тех, кто имел регулярный цикл в том же возрастном диапазоне. То же самое было характерно для женщин, сообщавших о продолжительности цикла в 40 дней и больше в возрасте 18-22 года и 29-46 лет. Взаимосвязь цикла и смертности была сильнее в отношении смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от смертей от рака или любой другой причины. Кроме того, у курящих женщин с нерегулярным длинным циклом риск преждевременной смерти также был слегка выше.


    По словам исследователей, в основе этой связи, вероятно, лежат гормональные нарушения. А результаты работы подчеркивают необходимость учитывать менструальный цикл как один из основных показателей общего здоровья женщины в репродуктивном возрасте.



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