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Новый препарат способен помочь пациентам с сердечной недостаточностью
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04 май 2021, 16:04
Новый препарат способен помочь пациентам с сердечной недостаточностью
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    » » » Новый препарат способен помочь пациентам с сердечной недостаточностью

    Новый препарат способен помочь пациентам с сердечной недостаточностью

    04 май 2021, 16:04    Lidia
    0 комментариев    200 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает о положительных результатах клинических испытаний нового препарата для лечения сердечной недостаточности.


    Эмпаглифлозин, недавно разработанный препарат от диабета, может эффективно лечить и восстанавливать сердечную недостаточность как у пациентов с диабетом, так и у пациентов без диабета, согласно Медицинской школе Икана. Как передает Mirage News, испытания показали: это лекарство может улучшить размер, геометрию и функцию левого желудочка, что дает повышение переносимости физических нагрузок и качества жизни у пациентов с сердечной недостаточностью. Исследователи отмечают, что препарат не вызывает гипогликемии у лиц, не страдающих диабетом.

    В рамках эксперимента были набраны 84 пациента с хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. Их в произвольном порядке разбили на две группы: получавшие эмпаглифлозин или получавшие плацебо. Изначально все добровольцы проходили МРТ-исследование сердца, тест на сердечно-легочную нагрузку и определение уровня кислорода в крови. Также проводилось анкетирование, которое оценивало качество жизни. Терапия длилась полгода. Через шесть месяцев пациенты прошли те же тесты.

    Оказалось, примерно у 80% пациентов, получавших эмпаглифлозин, наблюдалось значительное улучшение (снижалась гипертрофия левого желудочка,  позитивно менялась его геометрия, возрастала сократительная способность миокарда). Помимо перечисленного,  основная группа лучше справлялась с физическими заданиями примерно на 10%. Группа плацебо не показала достоверного улучшения.


    Перспективное применение эмпаглифлозина (вслед за уже позитивно зарекомендовавшем себя дапаглифлозином) является важной вехой в лечении тяжелых форм сердечной недостаточности, - примечание редакции Медицинского вестника.



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