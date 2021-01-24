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    » » » Природный антидепрессант оказался универсальной защитой от кишечных инфекций

    Природный антидепрессант оказался универсальной защитой от кишечных инфекций

    24 янв 2021, 19:10    Lidia
    0 комментариев    57 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии американскими учеными нового важного свойства естественного антидепрессанта – серотонина.


    Серотонин - соединение, дающее ощущение благополучия и радости. Как показали исследования Техасского университета, оно способно защитить кишечник от опасных патогенов, пишет Medical Express. Известно: кишечные бактерии значительно подвержены влиянию окружающей среды.

    Ученые исследовали влияние серотонина на штамм Escherichia coli O157, вызывающий опасные   пищевые инфекции. Бактерии выращивали в чашке Петри, а затем обрабатывали серотонином. Оказалось, соединение значительно уменьшало экспрессию группы генов, которые эти бактерии используют, чтобы вызвать инфекции. Более того, патогены теряли способность поражать клетки человека.

    В рамках другого эксперимента ученые использовали мышей, зараженных Citrobacter rodentium. Притом, животные были генетически изменены так, чтобы или вырабатывать серотонин в аномально высокой концентрации, или не вырабатывать его вовсе. В итоге животные из первой группы реже становились жертвами колонизации Citrobacter rodentium или болели в неярко выраженной форме.



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