Природный антидепрессант оказался универсальной защитой от кишечных инфекций

"Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии американскими учеными нового важного свойства естественного антидепрессанта – серотонина.

Серотонин - соединение, дающее ощущение благополучия и радости. Как показали исследования Техасского университета, оно способно защитить кишечник от опасных патогенов, пишет Medical Express. Известно: кишечные бактерии значительно подвержены влиянию окружающей среды.



Ученые исследовали влияние серотонина на штамм Escherichia coli O157, вызывающий опасные пищевые инфекции. Бактерии выращивали в чашке Петри, а затем обрабатывали серотонином. Оказалось, соединение значительно уменьшало экспрессию группы генов, которые эти бактерии используют, чтобы вызвать инфекции. Более того, патогены теряли способность поражать клетки человека.



В рамках другого эксперимента ученые использовали мышей, зараженных Citrobacter rodentium. Притом, животные были генетически изменены так, чтобы или вырабатывать серотонин в аномально высокой концентрации, или не вырабатывать его вовсе. В итоге животные из первой группы реже становились жертвами колонизации Citrobacter rodentium или болели в неярко выраженной форме.