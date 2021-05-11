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Исследователи утверждают о долговременных негативных последствиях приема антибиотиков в раннем возрасте
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11 май 2021, 16:33
Исследователи утверждают о долговременных негативных последствиях приема антибиотиков в раннем возрасте
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    Исследователи утверждают о долговременных негативных последствиях приема антибиотиков в раннем возрасте

    11 май 2021, 16:33    Lidia
    0 комментариев    264 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" в публикуемом материале вновь затрагивает актуальную тему рациональной антибактериальной терапии в педиатрической практике.


    Исследователи из клиники Мэйо (США, прим. редакции) установили: если ребенок в возрасте до 2 лет принимал антибиотики, впоследствии у него нередко развивались опасные недуги. Был проведен анализ данных 14500 детей. 70% из них проходили минимум один курс антибиотиков в возрасте до двух лет.

    В результате оказалось, что в более взрослом возрасте эти дети столкнулись с астмой, аллергическим ринитом, проблемами с лишним весом и ожирением, пищевой аллергией и атопическим дерматитом. У некоторых развилась целиакия и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

    Обнаружена прямая корреляция количества курсов антибиотиков и  риска развития заболеваний, с выявленными взаимосвязями между  нозоформой, возрастом, конкретным препаратом и его дозировкой. По словам ученых, принято считать, что антибиотики лишь временно влияют на микрофлору, определяющую состояние организма и связанную с множеством отклонений. Но, видимо, антибиотики несут с собой долгосрочные последствия для здоровья.



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