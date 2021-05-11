Исследователи утверждают о долговременных негативных последствиях приема антибиотиков в раннем возрасте

"Медицинский вестник Украины" в публикуемом материале вновь затрагивает актуальную тему рациональной антибактериальной терапии в педиатрической практике.

Исследователи из клиники Мэйо (США, прим. редакции) установили: если ребенок в возрасте до 2 лет принимал антибиотики, впоследствии у него нередко развивались опасные недуги. Был проведен анализ данных 14500 детей. 70% из них проходили минимум один курс антибиотиков в возрасте до двух лет.



В результате оказалось, что в более взрослом возрасте эти дети столкнулись с астмой, аллергическим ринитом, проблемами с лишним весом и ожирением, пищевой аллергией и атопическим дерматитом. У некоторых развилась целиакия и синдром дефицита внимания и гиперактивности.



Обнаружена прямая корреляция количества курсов антибиотиков и риска развития заболеваний, с выявленными взаимосвязями между нозоформой, возрастом, конкретным препаратом и его дозировкой. По словам ученых, принято считать, что антибиотики лишь временно влияют на микрофлору, определяющую состояние организма и связанную с множеством отклонений. Но, видимо, антибиотики несут с собой долгосрочные последствия для здоровья.