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    » » » Доказана польза компрессионной одежды для спортсменов

    Доказана польза компрессионной одежды для спортсменов

    10 фев 2021, 15:44    Lidia
    0 комментариев    51 просмотр

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал о пользе компрессионной одежды при занятиях спортом.


    Университет Тохоку, передает News-medical.net, определил, насколько полезна компрессионная одежда, с точки зрения восстановления спортсменов. Ученые показали: компрессионная одежда снижает потерю силы после тяжелых упражнений.

    Был проведен эксперимент, в рамках которого добровольцы тренировались до усталости. При этом измерялась максимальная сила и положения коленного сустава сразу после тренировки, через 24 часа и через неделю. Оказалось, если во время тренировки использовалось компрессионное белья, закрывающее область ниже колена, эффект утомления компенсировался, что отражалось на показателях максимальной силы сразу после тренировки и по истечении 24 часов.

    Так, можно было бы начать следующую силовую тренировку максимальной интенсивности раньше, если на предыдущей тренировке использовалось компрессионное белье, закрывающее колени. Правда, такой вид одежды не был эффективен, если коленный сустав принимал нефизиологичное положение. В целом компрессионное белье уменьшало риск травм опорно-двигательного аппарата во время спортивных упражнений. Секрет заключается в механической поддержке и сжатии тканей.



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