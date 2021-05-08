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    » » » Микробиом рисунков Леонардо да Винчи

    Микробиом рисунков Леонардо да Винчи

    08 май 2021, 15:04    Lidia
    0 комментариев    36 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украина" публикует интересные данные о том,  как современные технологии помогают обогащать знания человечества о культурных артефактах ушедших эпох.


    Работы Леонардо да Винчи – бесценное наследие 15-го века: от инженерии до анатомии, мастер подготовил почву для многих будущих наук. Но что еще могут рассказать картины художника? Могут ли молекулярные исследования открыть неизвестные доселе тайны прошлого? Эти вопросы заставили объединиться специалистов разных дисциплин, чтобы изучить микробиом семи рисунков да Винчи.


    Молекулярные исследования произведений искусства уже проявили себя в деле: в 2019 году на основании анализа микробиома ученые смогли определить условия хранения и даже потенциальное географическое происхождение трех статуй, конфискованных у контрабандистов. В этом году изучение микробиома древнего пергамента позволило установить животное происхождение кожи, использовавшейся для его производства тысячу лет назад. А в ходе нынешнего исследования команда специалистов из Австрии с помощью инновационной технологии Nanopore, считающейся секвенированием третьего поколения, впервые идентифицировала полный микробиомный состав нескольких картин великого итальянского художника.


    Прежде всего, оказалось, что на картинах мастера доминируют бактерии, а не грибки, хотя сегодня принято считать, что именно последние являются преобладающим сообществом на бумажных произведениях искусства. Грибки долгое время были главными фигурантами микробиомного анализа из-за своего потенциала для биоразложения. Обнаруженные на картинах да Винчи бактерии характерны для человеческого микробиома и, скорее всего, появились на них вследствие постоянного контакта с людьми в ходе реставрационных работ. Кроме того, бактерии могли поселиться на картинах в результате контакта с насекомыми, например мухами, или их экскрементами.


    Вторым открытием стало обнаружение большого количества человеческой ДНК. Увы, нельзя сказать, что эта ДНК принадлежит самому Леонардо да Винчи, скорее – работавшим над реставрацией картин мастерам. Наконец, исследователям удалось проследить корреляцию между микробными и грибковыми сообществами и географическим местом написания картин.

     



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