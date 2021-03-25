МРТ точнее УЗИ определяет аномалии развития у еще не рожденных детей

Медицинский вестник рассказывает о преимуществах МРТ в пренатальной диагностике аномалий развития плода.

Междисциплинарная команда исследователей показала, что МРТ способно давать более детальное изображение пороков развития и окружающих их структур, чем УЗИ. При этом для беременной женщины и плода эта процедура абсолютно безопасна.

Вплоть до недавнего времени МРТ использовалась для визуализации мозга и сердца плода, однако в связи с ростом потребности в оценке развития всего плода был проведен ряд исследований по расширению возможностей применения МРТ. Так, команда специалистов из Школы биомедицинской инженерии и наук о визуализации Королевского колледжа Лондона смогла разработать способ построения изображения всего организма развивающегося плода. По словам профессора Мэри Разерфорд, ведущего автора исследования, УЗИ остается золотым стандартом для проведения пренатального скрининга и может дополнять МРТ для оценки аномалий развития плода.

«Иногда способность УЗИ показывать детальную анатомию органа ограничена, МРТ же, в свою очередь, может выполнить более точную визуализацию пороков, что поможет в постановке диагноза и выборе тактики лечения», – пишут авторы исследования.

МРТ широко используется для классификации аномалий развития мозга плода, и хотя применение этой технологии для определения аномалий других органов тела не так распространено, недавние разработки позволили подтвердить ее роль в пренатальном изучении некоторых заболеваний, включая расщелину позвоночника – спина бифида. Визуализация головного и спинного мозга плода является важным фактором для оценки возможной пользы для плода от проведения фетальной хирургии. МРТ также значительно превосходит традиционное УЗИ при оценке распространения опухоли, давая 3D-картинку связи опухоли и окружающих ее органов и тканей. Наконец, МРТ лучше определяет различия между нормальным и аномальным развитием тканей легких и позволяет точнее ставить такие диагнозы, как диафрагмальная грыжа, особенно на поздних сроках беременности.