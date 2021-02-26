Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов

Medvestnik.com публикует материал о новом исследовании, демонстрирующем, что пероральный прием кетамина – анестетика, открытого в 1950-х годах, – может существенно влиять на суицидальные настроения у пациентов с хроническим суицидальным мышлением.





В последние годы репутация кетамина претерпела некоторые изменения в связи с открытием того положительного влияния, которое это вещество может оказывать на людей с расстройствами психики, в том числе с тяжелой депрессией. И хотя механизмы этого влияния все еще до конца неизвестны, в 2019-м году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США одобрило назальный спрей на основе кетамина как препарат для лечения депрессии. Более того, исследователи обнаружили, что вещество значительно и быстро снижает суицидальные наклонности у людей с такими мыслями – применяемые для этих целей традиционные антидепрессанты зачастую не справляются со своей задачей. Наиболее многообещающие результаты были получены в экспериментах, участники которых получали кетамин внутривенно, однако этот инвазивный метод дорогостоящ и иногда сопровождается осложнениями.





«Кетамин можно принимать перорально – это значительно удобнее, но долгое время недоставало исследований практической реализации такого способа лечения суицидальных наклонностей», – пишут авторы нового исследования из Университета Саншайн-Кост (Австралия).





Чтобы закрыть этот пробел, команда специалистов под руководством психиатра Эдема Кэна провела открытое исследование с участием 32 взрослых пациентов, которые на протяжении 6 недель получали умеренные дозы кетамина (в ходе эксперимента размер дозы постепенно увеличивался). Все участники исследования страдали от хронических суицидальных мыслей, которые никогда не переходили в стадию действий. Несмотря на хроническую природу заболевания, эксперимент показал устойчивые результаты: с помощью специально разработанных тестов для оценки уровня суицидальных наклонностей исследователи выяснили, что спустя 6 недель лечения кетамином у 2/3 пациентов (69%) частота возникновения суицидальных мыслей упала ниже клинически значимого уровня.





Повторный анализ, проведенный спустя 4 недели после окончания эксперимента (и приема последней дозы), показал небольшое, но существенное повышение в частоте возникновения суицидальных мыслей, что предполагает исчезновение эффекта кетамина со временем. Несмотря на это, у пациентов все еще наблюдалось почти 50%-е снижение суицидальных наклонностей в сравнении с исходным уровнем. Серьезных побочных эффектов от приема кетамина выявлено не было.