Получены первые доказательства того, что частицы загрязненного воздуха проникают через плаценту

В сегодняшнем выпуске "Медицинский вестник Украины" сообщает о вызывающих серьезную обеспокоенность результатах научного исследования потенциальных экопатогенных влияний на плод.

Исследователям из Лондонского университета королевы Марии удалось обнаружить частицы из загрязненного воздуха, включая металлы, в плаценте 15 женщин. Это значит, что вдыхаемые твердые примеси могут проходить через легкие и другие органы и поглощаться некоторыми клетками плаценты, потенциально влияя на плод.

По словам доктора Норриса Лью, одного из авторов исследования, связь между воздействием на беременную женщину высоких уровней загрязнения и проблемами с развитием плода, включая риск низкого веса при рождении, давно известна , однако механизмы, лежащие в основе этой связи, до сих пор изучены недостаточно.

В ходе исследования команда специалистов из Лондонского университета королевы Марии изучила плаценту 15 здоровых женщин, при этом 13 из них дышали воздухом с уровнем загрязнения выше среднегодовых рекомендаций ВОЗ. Клетки их плаценты были проанализированы с помощью световой и электронной микроскопии, УЗИ и магнитного анализа. Оказалось, что в плаценте всех 15 участниц исследования присутствуют частицы, очень похожие на твердые примеси из загрязненного воздуха. Большая часть таких частиц имеет углеродное происхождение, однако исследователям удалось также найти следы металлов, включая кремний, фосфор, кальций, железо и хром и более редкие титан, кобальт, цинк и церий. Анализ наночастиц дает веские основания предполагать, что их происхождение связано с сжиганием ископаемого топлива и присадками к маслам.

«Ранее считалось, что защитные механизмы в легких предотвращают попадание частиц загрязненного воздуха в плаценту, – говорит доктор Лиза Мияшита из Лондонского университета королевы Марии. – И поэтому мы были крайне удивлены, обнаружив такие частицы в клетках плаценты у всех участниц исследования!»