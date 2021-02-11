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    » » » Пародонтоз может привести к раку ротовой полости

    Пародонтоз может привести к раку ротовой полости

    11 фев 2021, 10:17    Lidia
    0 комментариев    27 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" презентирует результаты важного научного открытия ученых США  в области стоматологии и онкологии.


    Как передает Medical Express,  исследование, проведенное в  Калифорнийском университете, продемонстрировало, что  патогены, обнаруженные в тканях, окружающих зубы, способствуют возникновению очень агрессивного типа рака полости рта. Кроме того, тесты доказали, что образование онкопатологии ротовой полости, опосредованное патогенами, ингибируется бактериоцином - антимикробным и пробиотическим пептидом, который продуцируется бактериями.

    Плоскоклеточный рак головы и шеи -. Плоскоклеточная карцинома, - одно из самых распространенных онкологических заболеваний во всем мире, - составляет 90% всех злокачественных новообразований полости рта. Изолированное рассмотрение влияний факторов риска, включая курение, употребление алкоголя и инфицирование вирусом папилломы человека неспособно  объяснить высокую частоту частоту и агрессивный характер данного типа рака.

    Оказалось, что весьма значимую роль играют микроорганизмы, населяющие ротовую полость и способные вызвать пародонтоз. Было установлено наличие трех видов  пародонтальных патогенов (Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola и Fusobacterium nucleatum), которые усиливают миграцию клеток рака, их инвазию и образование опухолей. Эти негативные эффекты были опосредованы взаимодействиями между двумя сигнальными путями: интегрин/FAK и TLR/MyDD88.

    Также удалось выяснить, что негативные процессы, связанные с деятельностью патогенов, подавлялись обработкой низином, или  бактериоцином, -  часто используемым пищевым консервантом.



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