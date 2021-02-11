Пародонтоз может привести к раку ротовой полости

"Медицинский вестник Украины" презентирует результаты важного научного открытия ученых США в области стоматологии и онкологии.

Как передает Medical Express, исследование, проведенное в Калифорнийском университете, продемонстрировало, что патогены, обнаруженные в тканях, окружающих зубы, способствуют возникновению очень агрессивного типа рака полости рта. Кроме того, тесты доказали, что образование онкопатологии ротовой полости, опосредованное патогенами, ингибируется бактериоцином - антимикробным и пробиотическим пептидом, который продуцируется бактериями.



Плоскоклеточный рак головы и шеи -. Плоскоклеточная карцинома, - одно из самых распространенных онкологических заболеваний во всем мире, - составляет 90% всех злокачественных новообразований полости рта. Изолированное рассмотрение влияний факторов риска, включая курение, употребление алкоголя и инфицирование вирусом папилломы человека неспособно объяснить высокую частоту частоту и агрессивный характер данного типа рака.



Оказалось, что весьма значимую роль играют микроорганизмы, населяющие ротовую полость и способные вызвать пародонтоз. Было установлено наличие трех видов пародонтальных патогенов (Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola и Fusobacterium nucleatum), которые усиливают миграцию клеток рака, их инвазию и образование опухолей. Эти негативные эффекты были опосредованы взаимодействиями между двумя сигнальными путями: интегрин/FAK и TLR/MyDD88.



Также удалось выяснить, что негативные процессы, связанные с деятельностью патогенов, подавлялись обработкой низином, или бактериоцином, - часто используемым пищевым консервантом.