В ВОЗ сделали заявление по препарату Ремдисивир при лечении COVID – 19

"Медицинский вестник Украины" сообщает об изменении официальной позиции ВОЗ относительно использования ремдисивира в лечении COVID-19.

Эксперты проанализировали четыре исследования по использованию препарата и не увидели смысла в его применении.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат ремдисивир при лечении пациентов с COVID-19, вне зависимости от тяжести их заболевания. Об этом говорится в заявление, которое в пятницу, 20 ноября, опубликовано на сайте ВОЗ.

Отмечается, что в настоящее время нет доказательств, что данное лекарство помогает эффективно бороться с коронавирусом.

Данная рекомендация основана на заключениях международной группы медицинских экспертов. Специалисты проанализировали результаты четырех исследований ремдисивира, в которых приняли участие свыше семи тысяч пациентов.

Полученные результаты показали, что ремдисивир не оказывает "существенного влияния" на снижение уровня летальности от коронавируса, не уменьшает необходимости в искусственной вентиляции легких и не улучшает другие важные медицинские критерии, говорится в сообщении ВОЗ. Международная группа экспертов заключила, что требуются дополнительные исследования