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    » » » В ВОЗ сделали заявление по препарату Ремдисивир при лечении COVID – 19

    В ВОЗ сделали заявление по препарату Ремдисивир при лечении COVID – 19

    04 май 2021, 16:01    Lidia
    0 комментариев    216 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает об изменении официальной  позиции ВОЗ относительно использования ремдисивира в лечении COVID-19.

     

    Эксперты проанализировали четыре исследования по использованию препарата и не увидели смысла в его применении.


    Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат ремдисивир при лечении пациентов с COVID-19, вне зависимости от тяжести их заболевания. Об этом говорится в заявление, которое в пятницу, 20 ноября, опубликовано на сайте ВОЗ.


    Отмечается, что в настоящее время нет доказательств, что данное лекарство помогает эффективно бороться с коронавирусом.


    Данная рекомендация основана на заключениях международной группы медицинских экспертов. Специалисты проанализировали результаты четырех исследований ремдисивира, в которых приняли участие свыше семи тысяч пациентов.


    Полученные результаты показали, что ремдисивир не оказывает "существенного влияния" на снижение уровня летальности от коронавируса, не уменьшает необходимости в искусственной вентиляции легких и не улучшает другие важные медицинские критерии, говорится в сообщении ВОЗ. Международная группа экспертов заключила, что требуются дополнительные исследования

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