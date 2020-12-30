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    » » » Сколько можно пить алкоголя, чтобы новый год начался действительно добрым

    Сколько можно пить алкоголя, чтобы новый год начался действительно добрым

    30 дек 2020, 21:39    admin
    0 комментариев    73 просмотра

     

    Медицинский вестник Украины продолжает обсуждение деликатной и насущной темы употребления алкогольных напитков за праздничным Новогодним столом.

    Праздничный стол на Новый год, как и любой другой праздник, сложно представить без спиртных напитков. Многие из нас наслышаны о вреде алкоголя и стараются контролировать выпиваемый объем. К сожалению, далеко не все знают допустимую норму и зачастую превышают ее, тем самым нанося вред своему здоровью.

    Регулярное употребление спиртных напитков приводит к развитию зависимости, причем со временем организм человека становится менее чувствительным к алкоголю, поэтому для достижения состояния опьянения требуется все большая его доза.

    Распивая спиртные напитки, человек должен помнить о риске наступления похмельного синдрома на следующий день. Чтобы избежать появления неприятных симптомов, необходимо знать допустимый объем алкоголя, который не приводит к возникновению похмелья.

    Для расчета необходимо знать свой вес — его следует умножить на 1,5 мл чистого алкоголя. Если в примере брать 40% водку, тогда допустимая доза рассчитывается путем умножения 3,75 мл на массу тела человека.

     Если распитие спиртного длится в течение 5 часов, объем алкоголя можно несколько увеличить (приблизительно на четверть). Однако не стоит забывать, что в расчетах не учитывается пол человека, возраст, наличие хронических заболеваний, генетическая «переносимость» алкоголя (! прим. редакции).

    Кроме того, наличие таких добавок, как красители, ароматизаторы, усиливают похмельный синдром, поэтому чистая водка в этом смысле имеет некоторое преимущество.

    Чтобы новый год встретить бодро и в хорошем настроении, необходимо контролировать не только объем алкоголя, но и некоторые нюансы, а именно:

    • не рекомендуется смешивать спиртное с газировкой или слабоалкогольными напитками;
    • не стоит распивать разные виды напитков, чередуя их;
    • запрещается употребление суррогатов алкоголя;
    • не следует пить алкоголь на голодный желудок и после бессонной ночи;
    • не рекомендуется курить в промежутках между приемами спиртного.

    Влияние алкоголя на организм также во многом зависит от состояния внутренних органов, их функционирования. Дело в том, что переработка алкоголя осуществляется в печени с помощью ферментов.

    При наличии хронической печеночной недостаточности скорость «утилизации» спирта снижается, в то же время орган испытывает большую нагрузку. Вследствие этого его состояние усугубляется, что чревато гибелью гепатоцитов (клеток печени) и необратимым их замещением соединительной тканью.

    В среднем здоровый человек массой тела 70 кг в сутки способен переработать около 168 мл чистого спирта. После этого для восстановления работы органов потребуется приблизительно 8 дней. Опасность злоупотребления алкоголем, в том числе, заключается в высоком риске развития алкоголизма. Достигая 2-3 стадии болезни, человеку достаточно сложно побороть вредную привычку и вернуться к прежней жизни.

    Самый лучший способ не навредить своему организму — это строго контролировать объем спиртного, и вовремя прекращать его употребление. Кроме того, следует помнить, что в периоды наибольшего спроса на алкоголь (во время праздников) повышается риск покупки некачественной продукции. Это может привести не только к появлению похмельного синдрома, но и выраженной интоксикации.

    Важно, правильно выбирать алкоголь, приобретать его у проверенного продавца и не забывать о том, что навредить своему организму довольно просто, а восстановиться после бурных праздников порой бывает крайне сложно.



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