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XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка «ГалМЕД»
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03 мар 2021, 13:26
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    XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка «ГалМЕД»

    03 мар 2021, 13:26    admin
    0 комментариев    68 просмотров

     

    12-14 травня 2021 року у Львівському палаці мистецтв відбудеться 

    XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка «ГалМЕД»


    Форум та виставка – найбільший спеціалізований проект Західної України, який представляє сучасне медичне та реабілітаційне обладнання, фармацевтичні препарати, вироби медичного призначення, сучасні методики лікування, новітні технології, а також впродовж багатьох років  є практичною платформою для навчання  та обміну досвідом фахівців галузі різних регіонів України та ближнього зарубіжжя. 

     У рамках виставки вшосте відбудеться спеціалізована експозиція «Реабілітація». 

     У програмі проекту науково-практичні конференції, круглі столи, майстер-класи, практичні школи та демонстрації нових технологій, матеріалів за участю провідних спеціалістів медицини та відомих фірм-виробників.


    Для участі та відвідування виставки Ви можете зареєструватись на сайті: http://www.galexpo.com.ua/galmed/ 


    Детальна інформація про захід:

    Тел.: (032) 2949112, (067) 6711436

    e-mail: nml@galexpo.lviv.ua

    Facebook: https://www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum

    Сайт: http://www.galexpo.com.ua/galmed/ 



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