12-14 травня 2021 року у Львівському палаці мистецтв відбудеться

XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка «ГалМЕД»





Форум та виставка – найбільший спеціалізований проект Західної України, який представляє сучасне медичне та реабілітаційне обладнання, фармацевтичні препарати, вироби медичного призначення, сучасні методики лікування, новітні технології, а також впродовж багатьох років є практичною платформою для навчання та обміну досвідом фахівців галузі різних регіонів України та ближнього зарубіжжя.

У рамках виставки вшосте відбудеться спеціалізована експозиція «Реабілітація».

У програмі проекту науково-практичні конференції, круглі столи, майстер-класи, практичні школи та демонстрації нових технологій, матеріалів за участю провідних спеціалістів медицини та відомих фірм-виробників.





Для участі та відвідування виставки Ви можете зареєструватись на сайті: http://www.galexpo.com.ua/galmed/





Детальна інформація про захід:

Тел.: (032) 2949112, (067) 6711436

e-mail: nml@galexpo.lviv.ua

Facebook: https://www.facebook.com/Lviv.Medical.Forum

Сайт: http://www.galexpo.com.ua/galmed/