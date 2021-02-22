Новая система дополненной реальности делает хирургические операции точнее и быстрее

"Медицинский вестник Украины" продолжает серию публикаций, посвященных поиску и созданию новых способов борьбы с опасными бактериальными инфекциями.

Группа ученых из США и Бразилии создала на базе яда азиатской осы токсичный белок, убивающий бактерии, невосприимчивые к известным антибиотикам. А генетическая модификация сделала белок безопасным для человека. Исследования показали: в яде осы Vespula lewisii ключевой компонент, пептид mast-L, разрушает бактериальную мембрану, что приводит к гибели самых опасных патогенов.



Если этот пептид попадет в тело человека в своей природной форме, может развиться тяжелая аллергическая реакция вплоть до летального исхода, и пострадают эритроциты. Специалисты решили усилить антибактериальные свойства mast-L, одновременно сделав его безопасным для людей. Была произведена замена участка на одном конце mast-L, который считается основным источником токсичности. Так был получен модифицированный пептид mast-МО.



Эксперименты с грызунами показали: mast-МО хорошо защищает животных от опасных бактериальных инфекций, включая Escherichia coli и Staphylococcus aureus, без серьезных побочных эффектов. Эффективность mast-МО была сравнима с традиционными антибиотиками - гентамицином и имипенемом.



По мнению ученых, mast-МО может стать прекрасной альтернативой стандартной антибактериальной терапии, против которой патогены нередко развивают устойчивость. Более детальный анализ показал: mast-МО убивает бактерии, делая оболочки пористыми. Таким образом, помимо прямого действия, mast-МО облегчает проникновение внутрь бактериальных клеток и других антибиотиков. Одновременно mast-MO подавляет опасную иммунную реакцию повышенной активности, которая при некоторых бактериальных инфекциях приводит к тяжелым осложнениям.