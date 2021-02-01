Новая таблетка, принимаемая перед сном, может помочь при проблеме храпа

"Медицинский вестник Украины" публикует информацию о новом потенциально перспективном препарате для лечения синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).

Как передает The Daily Mail средство AD109 облегчает проявления СОАС, которое вызывает сильный храп и остановки дыхания. Первичные испытания показали, что препарат способен улучшить состояние значительной части пациентов. Согласно статистике, СОАС чаще всего встречается у мужчин старше 40 лет, и ожирение - один из основных факторов риска.



Проблемы проявляются, когда мышцы дыхательных путей расслабляются и верхние отделы респираторного тракта коллабируют , прерывая дыхание. Иногда остановка дыхания может длиться несколько минут. Традиционно лечение включает изменение образа жизни, снижение веса, сокращение употребления алкоголя, сон на боку и использование системы поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях (специальные аппараты с маской, надеваемой на лицо во время сна).



AD109 содержит два активных лекарственных компонента. Первый - атомоксетин (уже используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей путем повышения уровня норадреналина, улучшающего концентрацию внимания). Как полагают ученые - разработчики, норадреналин также стимулирует высвобождение веществ, которые поддерживают мышцы дыхательных путей в состоянии необходимого тонуса.



Второй компонент - оксибутинин. Его обычно назначают пациентам с инконтиненцией (недержанием мочи). Считается, что в горле и дыхательных путях оксибутинин воздействует на рецепторы, которые заставляют мышцы, контролирующие язык, сокращаться, эффективно удерживая его на месте, препятствуя обтурации и храпу.



Разработчики AD109 ссылаются на исследование 2018 года, в рамках которого два упомянутых препарата совместно принимали 20 человек, страдающих от храпа. Положительный эффект проявился уже через одну ночь (число эпизодов прерывания дыхания сократилось на 74%, а уровень кислорода в крови повысился). Компания Apnimed объединила эти два действующих вещества в одной капсуле и запускает клинические испытания. Независимые эксперты отмечают: у компонентов лекарства есть и побочные эффекты. Так, оксибутинин может вызвать сухость глаз, спазмы желудка и сонливость, а атомоксетин связывался с депрессией и суицидальными мыслями.