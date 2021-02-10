Врачи советуют будущим родителям принимать БАДы с цинком в период пандемии COVID -19

Medvestnik.com публикует краткую информацию о пользе цинксодержащих добавок для будущих родителей в период пандемии коронавирусной инфекции.





Такие рекомендации дали сотрудники Университета Уэйна. Цинк позволит укрепить иммунную защиту, одновременно защищая половые клетки в случае коронавирусной инфекции. Совет актуален и для пар, планирующих зачать естественным путем, и для пар, обращающихся к репродуктологам.



По словам специалистов, если на фоне COVID-19 цитокиновый шторм (аномально активная реакция иммунитета, грозящая отказом органов) сочетается с дефицитом цинка, это наносит сокрушительный удар репродуктивной системе мужчины или женщины. Причина скрывается в окислительном стрессе.



Митохондрии ("энергетические фабрики") незрелых яйцеклеток и сперматозоидов повреждаются токсичными реактивными формами кислорода, что снижает вероятность зачатия и нормального протекания беременности. В свою очередь, цинк обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Для снижения риска повреждения половых клеток и развития тяжелой формы инфекции специалисты рекомендуют принимать максимум 50 миллиграммов цинка в день.