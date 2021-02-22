Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга
Новости / Фармновости
23 фев 2021, 14:31
Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга
  "Медицинский вестник Украины" публикует информацию о масштабном...
15:21 Генетики рассказали, как особые мутации делают некоторые резкие запахи приятными Пишут, что... / Разное
15:19 Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует? Новости дня / Коронавирус
12:00 Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах Пишут, что... / Калейдоскоп / Инфекционный контроль
11:58 Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания Новости дня / Это интересно
11:50 Австралийские ученые совершили прорыв в лечении сепсиса Новости / Пишут, что...
11:48 Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака Новости / Пишут, что...
14:17 Учёные назвали наименее подверженную коронавирусу группу крови Пишут, что... / Коронавирус
14:15 К чему может привести ношение маски с неприкрытым носом Новости дня / Коронавирус
10:13 Ученые нашли новое оружие против агрессивного рака Новости / Пишут, что...
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует?

    Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует?

    22 фев 2021, 15:19    Lidia
    0 комментариев    107 просмотров
     
    "Медицинский вестник Украины" размещает чрезвычайно важные результаты научных исследований, касающихся перспектив эффективности уже существующих вакцин для иммунопрофилактики COVID-19 в разрезе проблемы мутаций коронавируса.

    Этот вопрос волновал исследователей с первых дней распространения коронавирусной инфекции. Учёные до сих пор пытаются понять эволюционный механизм коронавируса, часто дискутируя на эту тему. Но, кажется, новые исследования могут дать более однозначный ответ на этот и другие вопросы.


    Первые серьёзные мутации в геноме коронавируса были отмечены в начале весны 2020 года. Тогда новый штамм активно распространялся по Европе на ряду с «привычным». Сейчас мутация, замеченная весной, имеется у всех вариаций коронавируса. Вирус стал заразнее.


    Параллельно с этими исследованиями в ряде стран активно велась разработка вакцин от коронавируса, но вопрос о том, останутся ли вакцины эффективными после очередной мутации, не давал покоя всем, в том числе и разработчикам.


    Британские учёные из Йоркского университета решили выяснить это на практике. Для этого они ввели лабораторным хорькам экспериментальную американскую вакцину от коронавируса, а затем стали наблюдать, как иммунитет животных отзывается на проникновение в организм разных штаммов инфекции.


    Анализы крови хорьков показали, что антитела ведут себя абсолютно одинаково как при контакте со старыми, так и новыми мутациями коронавируса. Оптимистичный настрой учёных также подкрепили результаты компьютерного моделирования, в ходе которого специалисты изучили процесс проникновения коронавируса в организм и реакцию на эту атаку со стороны иммунной системы.


    Иными словами, несмотря на то, что коронавирус мутирует, эффективность уже существующих вакцин со временем не должна  снизится.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    ДИАКАРБ® (DIACARB)
    Лекарственные препараты / КАРДИОЛОГИЯ. АНГИОЛОГИЯ
    13 июн 2012, 14:19    0 комментариев
    ДИАКАРБ® (DIACARB)
    Форма выпуска, состав и упаковка Таблетки  белого цвета, круглые, плоские №24. ацетазоламид     250 мг...
    Подробнее...
    Постель для здоровья «ствола жизни»
    Постель для здоровья «ствола жизни» 30 июн 2013, 20:46
    Еврокомиссия разрешила продажу лекарства, содержащего копию поврежденного гена
    Еврокомиссия разрешила продажу лекарства, содержащего копию поврежденного гена 06 ноя 2012, 10:48
    Британские школьницы смогут заказать контрацептивы по смс
    Британские школьницы смогут заказать контрацептивы по смс 25 мар 2009, 16:45
    В НСК «Олимпийский» соберутся акушеры-гинекологи со всей Украины
    В НСК «Олимпийский» соберутся акушеры-гинекологи со всей Украины 12 окт 2013, 09:13
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой