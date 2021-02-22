Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует?

Этот вопрос волновал исследователей с первых дней распространения коронавирусной инфекции. Учёные до сих пор пытаются понять эволюционный механизм коронавируса, часто дискутируя на эту тему. Но, кажется, новые исследования могут дать более однозначный ответ на этот и другие вопросы.

Первые серьёзные мутации в геноме коронавируса были отмечены в начале весны 2020 года. Тогда новый штамм активно распространялся по Европе на ряду с «привычным». Сейчас мутация, замеченная весной, имеется у всех вариаций коронавируса. Вирус стал заразнее.



Параллельно с этими исследованиями в ряде стран активно велась разработка вакцин от коронавируса, но вопрос о том, останутся ли вакцины эффективными после очередной мутации, не давал покоя всем, в том числе и разработчикам.

Британские учёные из Йоркского университета решили выяснить это на практике. Для этого они ввели лабораторным хорькам экспериментальную американскую вакцину от коронавируса, а затем стали наблюдать, как иммунитет животных отзывается на проникновение в организм разных штаммов инфекции.



Анализы крови хорьков показали, что антитела ведут себя абсолютно одинаково как при контакте со старыми, так и новыми мутациями коронавируса. Оптимистичный настрой учёных также подкрепили результаты компьютерного моделирования, в ходе которого специалисты изучили процесс проникновения коронавируса в организм и реакцию на эту атаку со стороны иммунной системы.



Иными словами, несмотря на то, что коронавирус мутирует, эффективность уже существующих вакцин со временем не должна снизится.