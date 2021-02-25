Медицинские исследователи разработали новое полезное приложение: оно позволяет определить инсульт по видео

"Медицинский вестник Украины" рассказывает о новой разработке исследователей из США, призванной помочь в быстрой дистанционной диагностике инсультов.

В перспективе это позволит оперативно определять признаки нарушения мозгового кровообращения, не тратя время на компьютерную томографию и неврологические тесты.

В основу программы легла система на основе машинного обучения, через которую были пропущены видеозаписи с речевыми тестами более чем 80 пациентов с симптомами инсульта. Изучая эти записи алгоритм выявил характерные аномалии в речи и нарушения в работе лицевых мышц, основываясь на которых он позже самостоятельно определил 79 процентов пациентов с инсультом в ходе испытаний, потратив на каждый анализ всего 4 минуты.

«Это одна из первых работ, которая позволяет искусственному интеллекту помогать в диагностике инсульта в экстренных ситуациях», – рассказал один из авторов исследования, доцент Университета штата Пенсильвания Шарон Хуанг. «Получение лицевых данных в естественных условиях делает нашу работу надежной и полезной для реального клинического использования, а также в конечном итоге расширяет возможности нашего метода для дистанционной диагностики инсульта и самооценки ситуации».

Учёные ожидают, что в будущем точность программы будет только повышаться, чему может поспособствовать её дальнейшее обучение на примерах пациентов с инсультом.