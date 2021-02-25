Медицинские исследователи разработали новое полезное приложение: оно позволяет определить инсульт по видео

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов
Новости / Фармновости
26 фев 2021, 17:43
Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов
 Medvestnik.com публикует материал о новом исследовании, демонстрирующем,...
17:31 Исследователи открыли новый способ воздействия на метастазирование рака Новости дня / Новые технологии
18:18 Найдена генетическая мутация, изменяющая деятельность внутренних часов в организме Пишут, что... / Разное
14:31 Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга Новости / Фармновости
15:21 Генетики рассказали, как особые мутации делают некоторые резкие запахи приятными Пишут, что... / Разное
15:19 Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует? Новости дня / Коронавирус
12:00 Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах Пишут, что... / Калейдоскоп / Инфекционный контроль
11:58 Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания Новости дня / Это интересно
11:50 Австралийские ученые совершили прорыв в лечении сепсиса Новости / Пишут, что...
11:48 Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака Новости / Пишут, что...
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Медицинские исследователи разработали новое полезное приложение: оно позволяет определить инсульт по видео

    Медицинские исследователи разработали новое полезное приложение: оно позволяет определить инсульт по видео

    25 фев 2021, 18:14    Lidia
    0 комментариев    80 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" рассказывает о новой  разработке  исследователей из США, призванной помочь в быстрой дистанционной диагностике инсультов.


    В перспективе это позволит оперативно определять признаки нарушения мозгового кровообращения, не тратя время на компьютерную томографию и неврологические тесты.


    В основу программы легла система на основе машинного обучения, через которую были пропущены видеозаписи с речевыми тестами более чем 80 пациентов с симптомами инсульта. Изучая эти записи алгоритм выявил характерные аномалии в речи и нарушения в работе лицевых мышц, основываясь на которых он позже самостоятельно определил 79 процентов пациентов с инсультом в ходе испытаний, потратив на каждый анализ всего 4 минуты.


    «Это одна из первых работ, которая позволяет искусственному интеллекту помогать в диагностике инсульта в экстренных ситуациях», – рассказал один из авторов исследования, доцент Университета штата Пенсильвания Шарон Хуанг. «Получение лицевых данных в естественных условиях делает нашу работу надежной и полезной для реального клинического использования, а также в конечном итоге расширяет возможности нашего метода для дистанционной диагностики инсульта и самооценки ситуации».


    Учёные ожидают, что в будущем точность программы будет только повышаться, чему может поспособствовать её дальнейшее обучение на примерах пациентов с инсультом.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Нехватка витамина D подвергает опасности рахита всё больше детей в мире
    Новости / За рубежом
    09 июн 2008, 18:58    0 комментариев
    Нехватка витамина D подвергает опасности рахита всё больше детей в мире
    Много здоровых младенцев в мире имеют низкие уровни витамина D, и приблизительно у трети новорожденных замечены уменьшенные...
    Подробнее...
    ГИНОС (GINOS)
    ГИНОС (GINOS) 18 авг 2012, 09:53
    Merck KGaA завершила квартал с хорошими показателями
    Merck KGaA завершила квартал с хорошими показателями 27 окт 2008, 16:57
    Молодежь Барнаула сдает кровь для нуждающихся
    Молодежь Барнаула сдает кровь для нуждающихся 14 фев 2008, 14:49
    Праздник для первоклассников
    Праздник для первоклассников 31 авг 2013, 13:18
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой