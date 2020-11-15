Генную терапию для борьбы с инсультами успешно испытали на обезьянах

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом
Пишут, что... / Красота и здоровье
15 ноя 2020, 12:49
Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом
  "Медицинский вестник Украины" публикацией следующего материала...
12:34 Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
15:28 Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября Минздрав Украины / Коронавирус
14:26 COVID-19 в Украине. Оперативная информация на 14.11.20 г. Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
20:39 Исследователи создали чернила, управляющие ростом нейронов Пишут, что... / Неврология / Новые технологии
20:17 Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний? Пишут, что... / Калейдоскоп
20:12 Исследователи - неврологи нашли в растительном галлюциногене лекарство от ряда болезней Пишут, что... / Неврология
19:50 Шелк - идеальный материал для защитных масок, показали тесты Пишут, что... / Коронавирус
19:40 Чем сахар вреден для здоровья: научные факты и рецепты десертов без сахара Пишут, что... / Врач - пациенту / Гигиена питания
19:31 Разработан новый метод диагностики муковисцидоза и COVID-19 Новости дня / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Генную терапию для борьбы с инсультами успешно испытали на обезьянах

    Генную терапию для борьбы с инсультами успешно испытали на обезьянах

    15 ноя 2020, 12:48    admin
    0 комментариев    17 просмотров

     

    "МВУ" публикует результаты научного эксперимента с обнадеживающими выводами для перспективного использования генной терапии при реабилитации пациентов, перенесших инсульт. 


    Группа исследователей из Цзиньаньского университета успешно испытала новую методику восстановления мозга после инсультов на обезьянах. Описание прошедших опытов и генной терапии для переживших кровоизлияние в мозг опубликовал научный журнал Frontiers in Cell and Developmental Biology.


    Исследуя механизмы трансформации воспомогательных клеток мозга в новые нейроны учёные разработали особую генную терапию на основе аденовируса, способного проникать в астроциты и стимулировать выработку белка NeuroD1. Как результат, новая методика позволила организовать образование нейронов, самостоятельно перемещающихся и заполняющих повреждённые области мозга.


    Чтобы проверить эффективность терапии, учёные испытали её на обезьянах и выяснили, что применение такого способа лечения оказывается полезным для мозга даже через месяц после прошедшего инсульта. Интересным оказалось и то, что восстановление у животных не потребовало дополнительного вмешательства для своей остановки: по результатам опыта, процесс прекратился самостоятельно уже через полгода.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    В Афинах состоялась церемония зажжения огня для Специальных Всемирных Зимних Олимпийских игр 2009 года
    Новости / За рубежом
    13 ноя 2008, 16:09    0 комментариев
    В Афинах состоялась церемония зажжения огня для Специальных Всемирных Зимних Олимпийских игр 2009 года
    Специальная Олимпиада для людей с нарушенным интеллектом пройдет 3-14 февраля следующего года в американском штате Айдахо...
    Подробнее...
    Цейтнот здоровью не подспорье
    Цейтнот здоровью не подспорье 19 июл 2014, 16:55
    Установлена генетическая основа менархе
    Установлена генетическая основа менархе 27 июл 2014, 22:40
    ДНК-вакцина от лейкемии успешно прошла испытания
    ДНК-вакцина от лейкемии успешно прошла испытания 11 дек 2012, 18:49
    В Пензенском центре высоких технологий провели первую операцию на детском сердце
    В Пензенском центре высоких технологий провели первую операцию на детском сердце 17 окт 2008, 17:08
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой