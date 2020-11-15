Генную терапию для борьбы с инсультами успешно испытали на обезьянах

"МВУ" публикует результаты научного эксперимента с обнадеживающими выводами для перспективного использования генной терапии при реабилитации пациентов, перенесших инсульт.





Группа исследователей из Цзиньаньского университета успешно испытала новую методику восстановления мозга после инсультов на обезьянах. Описание прошедших опытов и генной терапии для переживших кровоизлияние в мозг опубликовал научный журнал Frontiers in Cell and Developmental Biology.





Исследуя механизмы трансформации воспомогательных клеток мозга в новые нейроны учёные разработали особую генную терапию на основе аденовируса, способного проникать в астроциты и стимулировать выработку белка NeuroD1. Как результат, новая методика позволила организовать образование нейронов, самостоятельно перемещающихся и заполняющих повреждённые области мозга.





Чтобы проверить эффективность терапии, учёные испытали её на обезьянах и выяснили, что применение такого способа лечения оказывается полезным для мозга даже через месяц после прошедшего инсульта. Интересным оказалось и то, что восстановление у животных не потребовало дополнительного вмешательства для своей остановки: по результатам опыта, процесс прекратился самостоятельно уже через полгода.