Завершено одно из самых масштабных онкологических исследований в мире

"Медицинский вестник Украины" сообщает об итогах фундаментального исследования в области онкологии.

Как передает BBC, более 1000 ученых трудилось, чтобы получить максимально детальную картину рака (проект Пан-онкологического анализа цельных геномов) - схему генетических кодов 2658 онкологических заболеваний. До недавнего времени в этой "мозаике" не хватало 99% деталей. Но отныне все изменится. Подобная детализация позволит создавать терапию, индивидуально подходящую каждому пациенту.



Рак - это результат мутаций здоровых клеток. Сами изменения ДНК человека во многом определены генетическими инструкциями для построения ключевых белков. Но это лишь 1% от целого генома, и ученые часто не могут сказать, по какой причине развивается рак. Исследование показало: в среднем рост раковых опухолей вызван 4-5 основными драйвер-мутациями, являющимися потенциальными мишенями для терапии.



Однако у 5% опухолей нет подобных драйвер-мутаций. Значит, предстоит продолжить изучение. Исследователи показали, что более одной пятой всех мутаций происходит иногда за несколько десятилетий до выявления онкологического заболевания.