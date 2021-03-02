Использование вейпов связали с развитием воспалительных заболеваний кишечника

Medvestnik.com публикует результаты нового научного исследования, проведенного в США, доказывающего, что вред вейпинга намного многообразнеее и серьезнее, нежели считалось ранее.

По данным исследователей, используемые в электронных сигаретах химические вещества разрушают соединения, подобные застежке – «молнии» между клетками кишечника, что приводит к хроническому воспалению и развитию других проблем со здоровьем.

С самого момента своего появления электронные сигареты позиционировали себя либо как полностью безопасную, либо как менее вредную альтернативу обычному курению. Сегодня это утверждение всё чаще подвергается сомнению, и опубликованное на этой неделе в научном журнале iScience исследование не стало исключением.





Группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснила , что используемые в жидкостях для вейпов пропиленгликоль и растительный глицерин при парении разрушают кишечный барьер, позволяя микробам и другим молекулам просачиваться наружу и провоцируя таким образом воспаление. По данным исследования, в перспективе такой эффект способствует развитию различных заболеваний и состояний, включая воспалительные заболевания кишечника, слабоумие, некоторые виды рака, атеросклероз, фиброз печени, диабет и артрит.





«Слизистая оболочка кишечника ... состоит из одного слоя клеток, которые предназначены для защиты организма от триллионов микробов, защиты нашей иммунной системы и в то же время позволяют [нам] поглощать необходимые питательные вещества», – резмировал один из авторов исследования, доктор медицины, профессор клеточной и молекулярной медицины в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологическом центре Мурса Прадипта Гхош. «Теперь мы знаем, что курение электронных сигарет также негативно влияет на неё.»





В ходе исследования специалисты использовали 3D-модели кишечного тракта человека, полученные из клеток добровольца, и смоделировали то, что происходит, когда пары электронных сигарет попадают в слизистую оболочку кишечника, затем проверив полученные результаты на мышиной модели. Чтобы получить 3D-органоиды кишечника, исследователи собирали стволовые клетки из биопсий пациентов во время колоноскопии и выращивали их in vitro. Стволовые клетки дифференцировались в четыре различных типа клеток, которые составляют слизистую оболочку кишечника. Затем команда подвергла органоиды воздействию жидкого пара электронной сигареты, имитируя частоту курения хронического вейпера.





Как результат, в ходе эксперимента эпителиальные маркеры плотного соединения, которые являются «застежкоподобными» белками, формирующими первый физический барьер кишечника, начали разрушаться и ослабевать, провоцируя проникновение патогенов из пара в окружающую иммунную систему, нанося ущерб защитным эпителиальным клеткам. Последние при воздействии жидкости для электронных сигарет клетки быстро перегружались, оказываясь не в состоянии эффективно очищать патогены, что приводило к воспалению кишечника.





Подводя итоги исследования учёные сделали вывод о том, что их работа является первым в своём роде доказательством вреда электронных сигарет на конкретном примере кишечника и бактериальных инфекций. В будущем специалисты планируют дополнить свою работу, изучив, как различные ароматизаторы в жидкостях для вейпов влияют на организм.