Ученые - неврологи нашли объяснение механизму формирования долговременной памяти

Во время консолидации памяти в двух разных сетях мозга происходят минимум два различных процесса - возбуждающий и тормозящий, пишет News-medical.net. Возбуждающие нейроны участвуют в создании следа воспоминаний, а тормозящие нейроны блокируют фоновый шум и позволяют осуществлять долгосрочное обучение. И каждой из этих нейронных систем можно выборочно манипулировать для управления долговременной памятью, говорят специалисты.



Ученых заинтересовало то, как кратковременные воспоминания (длятся всего несколько часов) превращаются в долговременные (могут длиться годами). Уже давно известно, что процесс консолидации памяти требует синтеза новых белков в клетках мозга. Но до сих пор не было известно, какие подтипы нейронов участвуют в этом процессе. Чтобы ответить на вопрос, специалисты использовали трансгенных мышей.



Они получили возможность манипулировать молекулярным путем eIF2α в определенных типах нейронов. Ранее было показано, что этот путь играет ключевую роль в контроле формирования долговременной памяти и регуляции синтеза белка в нейронах. К тому же, исследования определили, что eIF2α имеет решающее значение как для неврологических, так и для нейродегенеративных заболеваний.



Эксперты установили: стимуляции синтеза белка с помощью eIF2α в возбуждающих нейронах гиппокампа (центра памяти мозга) было достаточно для усиления формирования воспоминаний и модификации синапсов (связей между нейронами). Притом, оказалось, стимуляции синтеза белка через eIF2α в определенном классе тормозящих, соматостатиновых интернейронов также было достаточно для изменения долговременной памяти за счет настройки пластичности нейронных связей.