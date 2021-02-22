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    » » » Ученые - неврологи нашли объяснение механизму формирования долговременной памяти

    Ученые - неврологи нашли объяснение механизму формирования долговременной памяти

    22 фев 2021, 15:17    Lidia
    0 комментариев    75 просмотров
     
    "Медицинский вестник Украины" фокусирует внимание читателей на открытии новых звеньев механизма формирования долговременной памяти.

    Во время консолидации памяти в двух разных сетях мозга происходят минимум два различных процесса - возбуждающий и тормозящий, пишет News-medical.net. Возбуждающие нейроны участвуют в создании следа воспоминаний, а тормозящие нейроны блокируют фоновый шум и позволяют осуществлять долгосрочное обучение. И каждой из этих нейронных систем можно выборочно манипулировать для управления долговременной памятью, говорят специалисты.

    Ученых заинтересовало то, как кратковременные воспоминания (длятся всего несколько часов) превращаются в долговременные (могут длиться годами). Уже давно известно, что процесс консолидации памяти требует синтеза новых белков в клетках мозга. Но до сих пор не было известно, какие подтипы нейронов участвуют в этом процессе. Чтобы ответить на вопрос, специалисты использовали трансгенных мышей.

    Они получили возможность манипулировать молекулярным путем eIF2α в определенных типах нейронов. Ранее было показано, что этот путь играет ключевую роль в контроле формирования долговременной памяти и регуляции синтеза белка в нейронах. К тому же, исследования определили, что eIF2α имеет решающее значение как для неврологических, так и для нейродегенеративных заболеваний.

    Эксперты установили: стимуляции синтеза белка с помощью eIF2α в возбуждающих нейронах гиппокампа (центра памяти мозга) было достаточно для усиления формирования воспоминаний и модификации синапсов (связей между нейронами). Притом, оказалось, стимуляции синтеза белка через eIF2α в определенном классе тормозящих, соматостатиновых интернейронов также было достаточно для изменения долговременной памяти за счет настройки пластичности нейронных связей.



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