Гены в плаценте предсказывают размер мозга и риск развития шизофрении у ребенка

"МВУ" представляет интересный материал: исследователи из Института развития мозга Либера и Университета Северной Каролины изучили снимки МРТ мозга новорожденных, после чего оценили их когнитивное развитие в течение следующих 2 лет. Это позволило сделать важное открытие: активация определенных генов в плаценте была связана с возможным риском развития шизофрении, причем эта связь была наиболее выражена для мальчиков.





По словам Дэниэла Вайнбергера из Института Либера, выявление конкретных генов позволило сосредоточиться на ряде биологических процессов, которые могут играть роль в поддержании здорового состояния плаценты и снижении риска развития шизофрении. Исследователь также отметил, что у большинства детей с наиболее высоким риском шизофрении, выявленным на основании скрининга плаценты, заболевание не разовьется, поскольку его компенсируют другие генетические факторы и влияния окружающей среды. Однако если у ребенка уже есть определенные генетические факторы риска в отношении шизофрении, а также если у его матери были осложнения во время беременности, то в этом случае компенсации может не наступить, и тогда наиболее вероятно развитие психического заболевания. Ученые также обнаружили, что у взрослых пациентов с шизофренией те же гены могут предсказать размер мозга (что впоследствии подтверждают снимки МРТ).





Исследование основано на многолетних наблюдениях, подтверждающих, что риск развития шизофрении – заболевания, которое обычно диагностируется в молодом возрасте – проявляется намного раньше, зачастую в перинатальном периоде. Многие исследования также показали, что осложнения во время беременности – например, инфекции и недостаток питания – могут повышать вероятность шизофрении у плода. А одна из последних работ в этой области обнаружила, что многие гены, которые являются факторами риска психического заболевания, в изобилии экспрессируются в мозге во время эмбрионального развития. В 2018-м году специалисты Института Либера выяснили, что некоторые из этих генов также были активны в плаценте, особенно при осложнении беременности (преэклампсии или задержке внутриутробного развития). Эти результаты позволили предположить, что состояние плаценты может быть фактором риска развития шизофрении, особенно у младенцев мужского пола.





В ходе нынешнего исследования ученые искали подобную связь с другими нарушениями развития центральной нервной системы, поскольку известно, что осложнения беременности повышают риск развития у плода таких заболеваний, как аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности и т.д. Ученые проанализировали связь между размером мозга при рождении и когнитивным развитием в следующие 2 года, учтя при этом генетические факторы риска различных нейродегенеративных заболеваний, обнаруживаемые в плаценте. Ни одно из названных выше заболеваний не имело такой связи с генами плаценты, как шизофрения – это указывает на уникальную связь между риском возникновения данного психического расстройства и особенностями развития мозга на рем эттапе.