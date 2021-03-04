К 2050-му году каждый четвертый житель планеты будет иметь проблемы со слухом

Medvestnik.com предоставляет слово экспертам ВОЗ, обеспокоенным глобальной проблемой потери слуха.





В первом в своем роде отчете, посвященном вопросам человеческого слуха и подготовленном Всемирной организацией здравоохранения, говорится, что причины возникновения большинства проблем – инфекции, заболевания, врожденные дефекты, воздействие шума и образ жизни – можно предотвратить, и это будет стоить порядка $1,33 на человека в год. В противном случае экономики мира будут терять около триллиона долларов США ежегодно.





Представители ВОЗ заявили , что непринятие мер дорого обойдется человечеству с точки зрения здоровья и благополучия тех, кто будет иметь проблемы со слухом, а финансовые потери будут расти из-за исключения таких людей из коммуникации, образования и трудовой занятости.





Сегодня каждый пятый житель планеты имеет проблемы со слухом, а в ближайшие три десятилетия количество людей, теряющих слух, может вырасти в 1,5 раза – с 1,6 миллиарда в 2019-м году до 2,5 миллиардов в 2050-м. Из этих 2,5 миллиардов около 700 миллионов будут иметь достаточно серьезные заболевания, которые потребуют лечения.





Прогнозируемый рост будет вызван преимущественно демографическими и популяционными трендами: основной вклад в развитие проблем со слухом вносит отсутствие доступа к медицинской помощи, которое испытывают жители стран с низким уровнем доходов. Уже сегодня около 80% людей, имеющих подобные проблемы, являются жителями таких стран, большинство не получают необходимой помощи. При этом даже в странах «высшего эшелона» с более развитой областью здравоохранения доступ к медицинской помощи неравномерен. А недостаток достоверной информации и комплексные проблемы, ассоциированные с потерей слуха и связанными с этим болезнями, не дает людям обращаться за помощью.





В отчете предложен ряд мер, которые должны предотвратить эскалацию проблемы, в том числе внедрение таких инициатив, как снижение уровня шума в общественных местах и повышение уровня вакцинации от таких заболеваний, способных вызвать потерю слуха, как менингит. Также ВОЗ рекомендует проведение регулярных скринингов для выявления проблем. К слову, у детей потерю слуха можно предотвратить в 60% случаев.