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    » » » Эксперты нашли для болезней кожи соответствующее место в геноме

    Эксперты нашли для болезней кожи соответствующее место в геноме

    26 фев 2021, 17:25    Lidia
    0 комментариев    59 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" цитирует результаты шведского исследования генома в направлении детерминированности кожных заболеваний.


    Шведские ученые выявили 17 новых генов, которые могут быть полезны для лечения псориаза и экземы, передает Medical Express. И помогла им новая система анализа генома. Изначально внимание привлекли 118 генов, связанных с кожными заболеваниями, псориазом и атопическим дерматитом.

    Известно: примерно на 2% ДНК состоит из генов, кодирующих белки, а остальные 98% не являются кодирующими. Большинство генетических вариантов (97%), связанных со сложными заболеваниями, не кодируют белки. И определить виновный в развитии недуга ген непросто.

    Эксперты исследовали геном на предмет взаимодействия между последовательностями, которые определяют, какие гены активны в различных тканях. Эти последовательности можно найти в цепи ДНК до или после гена, который они регулируют. Новая методика позволила исследовать трехмерную структуру генома, создав карту с сетью регуляторных генов. Такая карта помогла найти новые гены, связанные с болезнями и биологическими процессами.



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