Эксперты нашли для болезней кожи соответствующее место в геноме

"Медицинский вестник Украины" цитирует результаты шведского исследования генома в направлении детерминированности кожных заболеваний.

Шведские ученые выявили 17 новых генов, которые могут быть полезны для лечения псориаза и экземы, передает Medical Express. И помогла им новая система анализа генома. Изначально внимание привлекли 118 генов, связанных с кожными заболеваниями, псориазом и атопическим дерматитом.



Известно: примерно на 2% ДНК состоит из генов, кодирующих белки, а остальные 98% не являются кодирующими. Большинство генетических вариантов (97%), связанных со сложными заболеваниями, не кодируют белки. И определить виновный в развитии недуга ген непросто.



Эксперты исследовали геном на предмет взаимодействия между последовательностями, которые определяют, какие гены активны в различных тканях. Эти последовательности можно найти в цепи ДНК до или после гена, который они регулируют. Новая методика позволила исследовать трехмерную структуру генома, создав карту с сетью регуляторных генов. Такая карта помогла найти новые гены, связанные с болезнями и биологическими процессами.