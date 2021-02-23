Ученые описали механизм самостоятельного восстановления мышц после травм

В публикуемом материале "Медицинский вестник Украины" сообщает новости важного исследования в сфере регенеративной медицины.



Университеты Кумамото и Нагасаки построили модели повреждения мышечной ткани, сообщает Eurek Alert. Оказалось, соединения, выделяемые при повреждении мышечных волокон (метаболические ферменты, напимер, GAPDH), быстро активируют сателлитные мышечные стволовые клетки и ускоряют регенерацию травм мышц. То есть мышечная ткань Скелетная мышца состоит из пучков сокращающихся мышечных волокон, и каждое мышечное волокно окружено клетками-сателлитами - мышечными стволовыми клетками, которые могут производить новые мышечные волокна. Благодаря работе этих сателлитных клеток мышечные волокна могут восстанавливаться даже после ушибов или разрывов во время интенсивных упражнений. Клетки-сателлиты также играют важную роль в росте мышц на стадиях развития и в гипертрофии мышц во время силовых тренировок.



Однако при заболеваниях, таких как мышечная дистрофия и саркопения, количество сателлитных клеток и показатели их деятельности снижаются. Поэтому важно понимать механизм регуляции сателлитных клеток в терапии регенерации мышц, считают эксперты. Известно: в зрелых скелетных мышцах сателлитные клетки обычно находятся в спящем состоянии. При стимуляции после мышечного повреждения они быстро активируются и многократно размножаются. Далее происходит процесс дифференцировки, и на завершающем этапе - и регенерирация мышечных волокон. Для трех вышеописанных стадий (активация, пролиферация и дифференцировка) наибольший дефицит информации касался механизмов запуска активации.



Поскольку сателлитные клетки активируются при повреждении мышечных волокон, исследователи предположили, что сам факт повреждения мышц может вызвать активацию. Однако это трудно доказать в экспериментах на животных, поэтому ученые построили модель клеточной культуры, в которой отдельные мышечные волокна были физически повреждены. Специалисты обнаружили, что соединения, выделяемые из поврежденных мышечных волокон, активируют сателлитные клетки, и активированные клетки входят в подготовительную фазу G1 клеточного деления.