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    » » » Ученые описали механизм самостоятельного восстановления мышц после травм

    Ученые описали механизм самостоятельного восстановления мышц после травм

    23 фев 2021, 14:10    Lidia
    0 комментариев    61 просмотр

     

    В публикуемом материале "Медицинский вестник Украины" сообщает новости важного исследования в сфере регенеративной медицины.

    Университеты Кумамото и Нагасаки построили модели повреждения мышечной ткани, сообщает Eurek Alert. Оказалось, соединения, выделяемые при повреждении мышечных волокон (метаболические ферменты, напимер,  GAPDH), быстро активируют сателлитные мышечные стволовые клетки и ускоряют регенерацию травм мышц. То есть мышечная ткань Скелетная мышца состоит из пучков сокращающихся мышечных волокон, и каждое мышечное волокно окружено клетками-сателлитами - мышечными стволовыми клетками, которые могут производить новые мышечные волокна. Благодаря работе этих сателлитных клеток мышечные волокна могут восстанавливаться даже после ушибов или разрывов во время интенсивных упражнений. Клетки-сателлиты также играют важную роль в росте мышц на стадиях развития и в гипертрофии мышц во время силовых тренировок.

    Однако при заболеваниях, таких как мышечная дистрофия и саркопения, количество сателлитных клеток и показатели их деятельности  снижаются. Поэтому важно понимать механизм регуляции сателлитных клеток в терапии регенерации мышц, считают эксперты. Известно: в зрелых скелетных мышцах сателлитные клетки обычно находятся в спящем состоянии. При стимуляции после мышечного повреждения они быстро активируются и многократно размножаются. Далее происходит процесс дифференцировки, и на завершающем этапе -  и регенерирация мышечных волокон. Для трех вышеописанных  стадий (активация, пролиферация и дифференцировка) наибольший дефицит информации касался механизмов  запуска  активации.

    Поскольку сателлитные клетки активируются при повреждении мышечных волокон, исследователи предположили, что сам факт повреждения мышц может вызвать активацию. Однако это трудно доказать в экспериментах на животных,  поэтому ученые построили модель клеточной культуры, в которой отдельные мышечные волокна были физически повреждены. Специалисты обнаружили, что соединения, выделяемые из поврежденных мышечных волокон, активируют сателлитные клетки, и активированные клетки входят в подготовительную фазу G1 клеточного деления.



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