В яде медоносных пчел возможно скрыто спасение от определенных видов рака, уверены онкологи

"Медицинский вестник Украины" продолжает серию публикаций, посвященных природным источникам потенциальных лекарственных веществ для применения в онкологии.

Как выяснили австралийские исследователи из Института медицинских исследований Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии, мощное соединение, извлеченное из яда медоносных пчел, может быстро уничтожить 100% агрессивных клеток рака груди с минимальным вредом для нормальных клеток организма, передает Xinhua.



Соединение, известное как мелиттин, никогда не подвергалось тщательным испытаниям на предмет его противораковых свойств при различных типах рака груди, включая агрессивный. Оказалось, яд медоносной пчелы в целом, и в особенности мелиттин, значительно и быстро снижают жизнеспособность некоторых злокачественных новообразований молочной железы.



Помимо своей способности быстро уничтожать клетки рака груди, мелиттин также продемонстрировал другие положительные свойства. Он останавливал распространение рака и повышал эффективность химиотерапии. В частности, комбинация мелиттина и доцетаксела (химиотерапевтическое средство) была признана особо эффективной.