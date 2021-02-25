Доставка особого белка непосредственно в тестикулы может помочь в лечении мужского бесплодия

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов
Новости / Фармновости
26 фев 2021, 17:43
Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов
 Medvestnik.com публикует материал о новом исследовании, демонстрирующем,...
17:31 Исследователи открыли новый способ воздействия на метастазирование рака Новости дня / Новые технологии
18:18 Найдена генетическая мутация, изменяющая деятельность внутренних часов в организме Пишут, что... / Разное
14:31 Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга Новости / Фармновости
15:21 Генетики рассказали, как особые мутации делают некоторые резкие запахи приятными Пишут, что... / Разное
15:19 Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует? Новости дня / Коронавирус
12:00 Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах Пишут, что... / Калейдоскоп / Инфекционный контроль
11:58 Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания Новости дня / Это интересно
11:50 Австралийские ученые совершили прорыв в лечении сепсиса Новости / Пишут, что...
11:48 Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака Новости / Пишут, что...
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Доставка особого белка непосредственно в тестикулы может помочь в лечении мужского бесплодия

    Доставка особого белка непосредственно в тестикулы может помочь в лечении мужского бесплодия

    25 фев 2021, 18:04    Lidia
    0 комментариев    63 просмотра

     

    Об очередном успехе исследований в области репродуктивной медицины сообщает "Медицинский вестник Украины" в сегодняшнем выпуске.


    По данным исследователей Клиники Мэйо, около 15% семейных пар – бесплодны, причем более чем в трети случаев «ответственность» за это лежит на мужчине из-за сложностей с развитием сперматозоидов. Пытаясь решить эту проблему, ученые смогли доставить важный для производства  сперматозоидов белок прямо в яички мышей. Это позволило восстановить нормальное развитие сперматозоидов и сделало ранее бесплодных животных отцами.


    Отдельные разновидности мужского бесплодия возникают из-за недостатка сперматозоидов в семенной жидкости, что может быть следствием повреждения гемато-тестикулярного барьера (ГТБ). Этот барьер защищает репродуктивные клетки от опасных токсических веществ и лекарств с помощью белка PIN1. У мышей с генетически запрограммированным недостатком данного белка наблюдается бесплодие, небольшие по размеру семенники, меньшее количество стволовых клеток спермы и сперматозоидов в целом. Несмотря на то, что генная терапия рассматривается учеными как один из способов лечения мужского бесплодия, указанная процедура весьма рискованна, поскольку может привести к нежелательным генетическим изменениям в репродуктивных клетках и передаться потомству. Поэтому исследователи из Клиники Мэйо решили разработать систему доставки белков, включая PIN1, прямо в яички. Правда, перед этим им пришлось найти способ транспортировки белка через геометрически сложные каналы семенников.


    Получившая название Fibroplex, система доставки состоит из сферических наночастиц, изготовленных из шелковой мембраны и липидного покрытия. Исследователи поместили в Fibroplex белок PIN1, продемонстрировав безопасность частиц в плане токсичности и вреда для мышиных семенников, а затем ввели систему в яички молодых мышей, у которых отсутствовал необходимый белок. В результате оказалось, что с помощью данного способа лечения удалось практически полностью нормализовать уровень PIN1 и количество стволовых клеток спермы, а также восстановить ГТБ. Спустя 5 месяцев все мыши, подвергшиеся лечению, стали отцами такого же количества потомства, как и здоровые мыши.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    В 2009 году будут приняты дополнительные решения по повышению пенсий Путин
    Новости / За рубежом
    04 дек 2008, 17:02    0 комментариев
    В 2009 году будут приняты дополнительные решения по повышению пенсий Путин
    Российский премьер выразил уверенность, что "мы выйдем на достойные деньги", и вскоре средняя пенсия в России будет составлять не...
    Подробнее...
    Сергей Миронов поддерживает предложение увеличить штраф за непропуск пешехода на
    Сергей Миронов поддерживает предложение увеличить штраф за непропуск пешехода на 18 сен 2008, 12:36
    Несколько слов об имплантации.
    Несколько слов об имплантации. 27 май 2010, 15:55
    В течение 2013 года в санаториях МОЗ Украины пролечили 63,6 тыс. детей
    В течение 2013 года в санаториях МОЗ Украины пролечили 63,6 тыс. детей 06 июн 2014, 10:29
    Исследователи обнаружили новые иммунологические особенности у пациентов с псориатическим артритом
    Исследователи обнаружили новые иммунологические особенности у пациентов с псориатическим артритом 29 янв 2021, 13:03
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой