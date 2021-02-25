Доставка особого белка непосредственно в тестикулы может помочь в лечении мужского бесплодия

Об очередном успехе исследований в области репродуктивной медицины сообщает "Медицинский вестник Украины" в сегодняшнем выпуске.

По данным исследователей Клиники Мэйо, около 15% семейных пар – бесплодны, причем более чем в трети случаев «ответственность» за это лежит на мужчине из-за сложностей с развитием сперматозоидов. Пытаясь решить эту проблему, ученые смогли доставить важный для производства сперматозоидов белок прямо в яички мышей. Это позволило восстановить нормальное развитие сперматозоидов и сделало ранее бесплодных животных отцами.

Отдельные разновидности мужского бесплодия возникают из-за недостатка сперматозоидов в семенной жидкости, что может быть следствием повреждения гемато-тестикулярного барьера (ГТБ). Этот барьер защищает репродуктивные клетки от опасных токсических веществ и лекарств с помощью белка PIN1. У мышей с генетически запрограммированным недостатком данного белка наблюдается бесплодие, небольшие по размеру семенники, меньшее количество стволовых клеток спермы и сперматозоидов в целом. Несмотря на то, что генная терапия рассматривается учеными как один из способов лечения мужского бесплодия, указанная процедура весьма рискованна, поскольку может привести к нежелательным генетическим изменениям в репродуктивных клетках и передаться потомству. Поэтому исследователи из Клиники Мэйо решили разработать систему доставки белков, включая PIN1, прямо в яички. Правда, перед этим им пришлось найти способ транспортировки белка через геометрически сложные каналы семенников.

Получившая название Fibroplex, система доставки состоит из сферических наночастиц, изготовленных из шелковой мембраны и липидного покрытия. Исследователи поместили в Fibroplex белок PIN1, продемонстрировав безопасность частиц в плане токсичности и вреда для мышиных семенников, а затем ввели систему в яички молодых мышей, у которых отсутствовал необходимый белок. В результате оказалось, что с помощью данного способа лечения удалось практически полностью нормализовать уровень PIN1 и количество стволовых клеток спермы, а также восстановить ГТБ. Спустя 5 месяцев все мыши, подвергшиеся лечению, стали отцами такого же количества потомства, как и здоровые мыши.