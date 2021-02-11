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    » » » Люди, зачатые с помощью донорской спермы, чаще страдают от иммунологических заболеваний

    Люди, зачатые с помощью донорской спермы, чаще страдают от иммунологических заболеваний

    11 фев 2021, 10:14    Lidia
    0 комментариев    22 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" размещает на страницах нового выпуска материал о проблемах репродуктивной медицины.


    Среди заболеваний, чаще встречающихся у людей, рожденных с помощью донорской спермы, - различная аллергическая патология, сахарный диабет 1 типа (в 7 раз чаще!), склонность к болезням дыхательных путей,  нарушения сна и аутоиммунные процессы. К такому выводу пришли авторы исследования, проанализировав медицинские данные 272 взрослых пациентов, зачатых с помощью донорской спермы, в сравнении с данными 877 человек, зачатых естественным путем.


    По словам Дамиана Адамса, автора исследования и научного сотрудника Университета Флиндерса (Австралия), большинство заболеваний, о которых сообщали участники исследования, имели иммунологическую причину, что позволяет предположить, что зачатие с помощью донорской спермы как-то связано с изменениями в иммунной системе.


    «То, что потенциально может стоять за этими изменениями, – это осложнения материнской преэклампсии, которая развивается чаще при использовании донорской спермы , – говорит Адамс. – Преэклампсия – это весьма серьезное заболевание, управляемое иммунной системой. Исследования показывают, что у детей, матери которых во время беременности страдали от нее, изменен эпигенетический профиль».

    Шерил де Лейси, один из авторов исследования, специалист в области бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий, считает, что знание о повышенном риске развития преэклампсии и возможных последствиях этого для ребенка во взрослом возрасте должно помочь будущим родителям принять решение о зачатии с помощью донорской спермы.



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