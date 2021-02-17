«Старородящие» женщины склонны к долголетию?

"Медицинский вестник Украины" публикует очередной материал, посвященный научным открытиям в области репродуктивной медицины.

Новое исследование предполагает, что длина теломеров лейкоцитов может дать некоторые важные сведения о продолжительности жизни женщины и дополнительно демонстрирует, как возраст матери на момент рождения последнего ребенка влияет на длину теломеров и общее здоровье, пишет Eurek Alert. Теломеры - концевые, защитные участки хромосом, длина которых говорит об истинном биологическом возрасте организма. Также известна связь длины теломеров и различных хронических заболеваний.



В рамках нового исследования анализу подвергли более 1200 женщин в перименопаузе и постменопаузе. Было подтверждено: возраст матери на момент последних родов положительно связан с длиной теломеров. Значит, женщины, которые родили последнего ребенка в более позднем возрасте, скорее всего, будут иметь более длинные теломеры, что является биомаркером долгосрочного здоровья и долголетия.



Но ученые признают: необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, вызывает ли более старший возраст матери на момент последних родов удлинение теломеров или длина теломеров служит индикатором общего состояния здоровья и соответствует способности женщины иметь ребенка в более позднем возрасте.