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    » » » Яды пауков успешно использовали для лечения хронической боли

    Яды пауков успешно использовали для лечения хронической боли

    01 фев 2021, 12:53    Lidia
    0 комментариев    44 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал о перспективном исследовании специфических высокоселективных блокаторов ионных каналов, заинтересованных при синдромах хронической висцеральной боли.


    Молекулы яда одного из крупнейших пауков в мире могут помочь исследователям из университетов Квинсленда, Флиндерса и Южно-Австралийского института разработать болеутоляющие средства для людей с синдромом раздраженного кишечника, пишет News-medical.net. Был проведен анализ 28 пауков, из которых наиболее многообещающим оказался яд венесуэльского паука птицееда-голиафа.

    Медики признают, что болевые ощущения, затрагивающие кишечник, являются одними из самых проблемных, с точки зрения лечения. Хронические боли в кишечнике затрагивают примерно 20% населения в мире. Внутренние органы имеют сложную сеть сенсорных нервов, которые обладают широким спектром потенциалзависимых ионных каналов и рецепторов для обнаружения стимулов.

    Гиперчувствительность этих нервов при болезни часто способствует развитию боли. При этом известно, что управляемые напряжением ионные каналы открываются и закрываются в ответ на изменения клеточной мембраны, а их дисфункция определяется как причина хронической висцеральной боли. Яды пауков содержат сотни пептидов, которые могут препятствовать открытию потенциалзависимых ионных каналов.

    Ученым предстояло найти максимально специфичные блокаторы алгического синдрома, которые бы высокоселективно влияли  на каналы при хронической висцеральной боли, но не на жизненно необходимые ионные каналы, например, в сердце. Оказалось, два пептида, выделенные из яда птицеедов, ингибируют наиболее важные ионные каналы, лежащие в основе боли. Один из них особенно эффективен для ослабления чувствительных нервов мочевого пузыря и толстой кишки и почти купирует хроническую висцеральную боль.



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