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    » » » Врачи рассказали, как заподозрить рак легких по рукам

    Врачи рассказали, как заподозрить рак легких по рукам

    01 фев 2021, 12:48    Lidia
    0 комментариев    43 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" рассказывает об очень простой и важной разновидности первичного скрининга заболеваний органов дыхания и кровообращения, в том числе – онкопатологии, согласно позиций Национальной службы здравоохранения Великобритании. 


    Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пальцы на руках и ногти могут многое рассказать о состоянии легких человека. Это важное открытие, ведь выявить рак легких на ранних стадиях весьма затруднительно.

    Характерные симптомы - кашель, боль в груди, мокрота, хрипы - появляются довольно поздно. Между тем известно, что на фоне развития рака легких могут вырабатываться гормоноподобные химические соединения. Под их влиянием больше крови и жидкости устремляется к конечностям, в особенности к тканям на кончиках пальцев. Это может привести к увеличению или утолщению пальцев.

    Следовательно, расширение, увеличение, утолщение кончиков пальцев - одни из симптомов скрытого развития рака легких. Что касается ногтей на руках, то слишком блестящая кожа вокруг них тоже является тревожным симптомом. А если посмотреть на ногтевые пластины сбоку, они окажутся аномально выпуклыми.

    Врачи оговариваются: перечисленные симптомы не всегда свидетельствуют о развитии рака легких. Порой это признаки хронических легочных инфекций или порока сердца, которые в любом случае требуют внимания медиков.



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