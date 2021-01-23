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    » » » Концентрация витамина D определяется генами, установили ученые

    Концентрация витамина D определяется генами, установили ученые

    23 янв 2021, 11:15    Lidia
    0 комментариев    25 просмотров

     

    Недостаток либо дефицит витамина D – весьма актуальная проблема, независимо от возраста. Понимание генетических механизмов регуляции обмена витамина D поможет улучшить лечение дефицитарных состояний и обеспечить их профилактику. "Медицинский вестник Украины" приводит результаты перспективного исследования австралийских ученых.


    Генетические вариации могут давать природную защиту от солнца, установили ученые из Университета Квинсленда. Данное открытие было сделано в ходе исследования генов, связанных с витамином D, пишет Medical Express. В центре внимания оказалось несколько генов, влияющих на статус витамина D, отличающийся в зависимости от цвета кожи, который, в свою очередь, влияет на способность вырабатывать витамин D.

    Витамин D - это "гормон солнечного света". Он производится в коже только под воздействием солнечного света. Однако эффективность выработки напрямую зависит от работы генов. По словам ученых, генетические варианты в гене HAL (кодирует гистидин-аммиак-лиазу) могут варьировать концентрацию небольшой молекулы в коже, которая действует как внутренний фактор защиты от солнца (SPF).

    Эта молекула поглощает ультрафиолетовый свет, используемый для производства витамина D. Следовательно, концентрация молекулы в коже определяет, сколько витамина способен синтезировать организм. Всего были найдены 143 локации в геноме, связанные с уровнем витамина D.



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