Открытие: у человека есть слюнные железы, о которых не подозревали

Medvestnik.com сообщает о новом открытии в анатомии человека и его значении в онкологии.

Институт рака Нидерландов и медицинские центры Амстердамского и Утрехтского университетов, открыли наличие у людей новых слюнных желез. До недавнего времени считалось, что у человека, помимо около 1000 мелких слюнных желез, расположенных в слизистой оболочке ротовой полости, имеется три пары крупных слюнных желез - околоушные, подчелюстные и подъязычные. Но недавно ученые обнаружили четвертую пару желез, расположенную в области трубного валика.Это возвышение в носовой части глотки, в котором расположен хрящ слуховой (евстахиевой) трубы. Железы получили название трубных. Открытие было сделано в ходе сканирования лицевой части головы более 100 человек. Подтверждением выступили результаты посмертного анализа.По мнению ученых, наличие четвертой пары слюнных желез может иметь большое значение для пациентов, страдающих от рака органов головы и шеи, и проходящих лучевую терапию. Известно, что терапия рака нередко провоцирует повреждение крупных слюнных желез. В итоге возникают затруднения в приеме пищи, глотании и при разговоре. Если избежать облучения области, где расположены открытые слюнные железы, возможно повысить качество жизни пациентов после лечения.Фото: thegreenjournal.com