Защититься от недержания мочи возможно, если меньше сидеть на одном месте

Каледонский университет Глазго, передает The DailyMail, исследовал вопрос недержания мочи у женщин. Ошибочно считается, что данная проблема проявляется только в пожилом возрасте. Её имеют до 30% молодых женщин и 40% женщин среднего возраста. Роды, менопауза и ожирение являются факторами риска. В частности, роды могут напрямую повредить мышцы тазового дна, а падение уровня гормона эстрогена во время менопаузы приводит к их ослаблению. В свою очередь, лишний вес создает дополнительную нагрузку на мочевой пузырь.Также в рамках последнего исследования было установлено: женщины в возрасте 60 лет и старше, которые слишком много сидят, могут подвергаться повышенному риску недержания. Оказывается, женщины, периодически испытывающие внезапный позыв к мочеиспусканию, сидели значительно дольше, чем женщины без недержания.Вне зависимости от возраста или веса, если женщина сидит дольше примерно 18 минут неподвижно, у нее будет повышен риск недержания мочи. Специалисты советуют снижать вес, меньше сидеть и делать упражнения для мышц тазового дна(сжатие мышц в течение 9 секунд, затем расслабление, а затем сжатие в течение 4 секунд 10 раз подряд). Даже если симптомов недержания нет, женщины должны делать эти упражнения три раза в день ежедневно, рекомендуют врачи. А если симптомы уже есть, следует делать упражнения шесть раз в день.