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    » » » Защититься от недержания мочи возможно, если меньше сидеть на одном месте

    Защититься от недержания мочи возможно, если меньше сидеть на одном месте

    23 янв 2021, 10:51    admin
    0 комментариев    30 просмотров
     
    Medvestnik.com в сегодняшнем материале цитирует результаты исследования, посвященного проблеме инконтиненции (недержания мочи) у женщин.

    Каледонский университет Глазго, передает The DailyMail, исследовал вопрос недержания мочи у женщин. Ошибочно считается, что данная проблема проявляется только в пожилом возрасте. Её имеют до 30% молодых женщин и 40% женщин среднего возраста. Роды, менопауза и ожирение являются факторами риска. В частности, роды могут напрямую повредить мышцы тазового дна, а падение уровня гормона эстрогена во время менопаузы приводит к их ослаблению. В свою очередь, лишний вес создает дополнительную нагрузку на мочевой пузырь.

    Также в рамках последнего исследования было установлено: женщины в возрасте 60 лет и старше, которые слишком много сидят, могут подвергаться повышенному риску недержания. Оказывается, женщины, периодически испытывающие внезапный позыв к мочеиспусканию, сидели значительно дольше, чем женщины без недержания.

    Вне зависимости от возраста или веса, если женщина сидит дольше примерно 18 минут неподвижно, у нее будет повышен риск недержания мочи. Специалисты советуют снижать вес, меньше сидеть и делать упражнения для мышц тазового дна(сжатие мышц в течение 9 секунд, затем расслабление, а затем сжатие в течение 4 секунд 10 раз подряд). Даже если симптомов недержания нет, женщины должны делать эти упражнения три раза в день ежедневно, рекомендуют врачи. А если симптомы уже есть, следует делать упражнения шесть раз в день.

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