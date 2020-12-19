Американские учёные определили самый несчастливый возраст

"Медицинский вестник Украины" приводит любопытные факты научного исследования о самом несчастливом возрасте в жизни человека.

Учёные из американского Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований выяснили , что самый несчастливые годы жизни человека приходятся на 47-48 лет. Работа специалистов основывалась на данных о жизни граждан 132 стран.

В ходе исследования учёные просили людей из разных возрастных категорий оценить свой уровень удовлетворенности жизнью. Благодаря этому специалисты выяснили, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U, где самый низкий уровень довольства своим существованием приходится на возраст 47-48 лет.

Самыми счастливыми годами жизни в исследовании оказался возраст с 18 до 20 лет. Затем следующее повышение уровня счастья пришлось на период, следующий за 70 годами. При этом момент максимального несчастья у людей варьировался в зависимости от типа страны. Так, в развитых странах кризис у респондентов наступал в среднем в 47 лет, в то время как в развивающихся в 48 лет и два месяца. В России, Китае и Мексике этот спад ярче всего проявлялся в 43 года.

По мнению исследователей, этот кризис среднего возраста имеет биологические причины, которые объясняются следствием биохимических процессов в организме и уровнем гормонов. При этом такой возрастной сдвиг присущ не только людям, но и человекообразным обезьянам: подтверждающее этот факт исследование завершилось ещё в 2012 году.