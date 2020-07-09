По материалам https://newtonew.com/science/v-kurse-dela-chto-takoe-onkomarkery





"Медицинский вестник Украины" констатирует, что чрезвычайно высокая заболеваемость злокачественными новообразованиями предъявляет новые требования к их ранней диагностике. Определение уровня так называемых онкомаркеров является неотъемлемой частью современной онкологии.

Специалист по онкологии объясняет, что такое онкомаркеры и почему не стоит сломя голову нестись делать сомнительные диагностические тесты.

В последние десятилетия наблюдается стремительный прогресс в онкологии. Произошедшие изменения помогли лучше понять биологию опухоли, позволяя использовать полученные знания на пользу пациентов, хотя, конечно, не так быстро, как бы нам хотелось.

Прогресс этот проявляется по-разному: от ежедневных новостей об открытии новых генов и мутаций, управляющих опухолью, до операций, возвращающих человека к жизни.

Но нам трудно выловить действительно важные новости среди информационного шума. К сожалению, информация о здоровье, которую тиражируют в СМИ, часто содержит ошибки и недостоверные факты.

Получив плохие вести о своем состоянии или состоянии близких, мы пытаемся найти выход, любую возможность, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Часто в этих попытках мы делаем только хуже, получая бесполезные процедуры и неработающие лекарства.

Недобросовестные клиники пытаются навязать ненужные, а порой и сомнительные диагностические тесты.

В силу своей профессии я часто встречаю людей, которые так или иначе столкнулись с онкологическими заболеваниями. Такие вопросы: «Скажи, куда нам обратиться, чтобы сдать тест на опухоль?» или «А если всей нашей семье сдать онкомаркеры, чтобы заранее знать, что всё в порядке?» — я слышу постоянно.

Давайте попробуем вместе разобраться в одном из самых часто встречающихся вопросов онкологии: что же такое био- и онкомаркеры, когда они нужны, а когда про них лучше совсем забыть?





Что такое био- и онкомаркеры?

Биомаркеры – это вещества, которые обнаруживаются в жидкостях и тканях больного в количествах, превышающих нормальный уровень здорового человека. Термин онкомаркер, или опухолевый биомаркер, обычно употребляется наравне с биомаркером, но только в онкологии. То есть по определению биомаркер — более широкое понятие.

Откуда онкомаркеры берутся в нашем теле? Они производятся раковыми или другими клетками организма в ответ на развитие опухоли или неопухолевые процессы. Большинство онкомаркеров синтезируются нормальными клетками наравне с опухолевыми, однако уровень их выработки заметно отличается.

Значительная доля онкомаркеров представлена белками и белковыми комплексами с углеводами. Многие биомаркеры хорошо изучены и используются в клинической практике. Некоторые связаны только с одним типом опухоли, тогда как другие могут быть характерны для нескольких опухолей.

Нет универсального опухолевого биомаркера, который можно найти при любом виде рака.





Когда мы должны использовать онкомаркеры?





Онкомаркеры используются для постановки диагноза, прогноза, лечения и контроля рецидивов некоторых типов опухолей. Но, несмотря на то, что растущий уровень определённых молекул, синтезируемых клетками нашего организма, предполагает наличие опухоли, этот факт не является достаточным условием для постановки диагноза.

Чтобы поставить диагноз «рак», измерение уровня онкомаркеров необходимо сочетать с другими тестами, например, биопсией.

Кстати, слово «рак» прочно закрепилось за всеми опухолевыми поражениями, хотя оно характерно только для опухолей эпителиальной природы (например, рак лёгких или молочной железы).

Количественные и качественные характеристики онкомаркеров могут одновременно отражать стадию (распространённость) заболевания и определять его прогноз. Помимо этого, часто онкомаркеры измеряют в процессе лечения опухолевого заболевания. Снижение концентрации этих молекул может свидетельствовать о положительном ответе на лечение, а повышение — об устойчивости к лечению, рецидиву и прогрессии опухоли.

Но не всё так просто. Существуют ограничения при использовании онкомаркеров, про которые не часто вспоминают медицинские центры и врачи, предлагающие диагностические и скрининговые тесты на их основе.

Например, некоторые неопухолевые заболевания могут вызвать подъём уровня онкомаркеров. И наоборот — не у каждого пациента с определённым типом опухоли будет диагностический уровень молекул. Необходимо понимать диагностическую ценность теста, которая зависит от дискриминационного уровня (cut-off) онкомаркера — то есть количества или качества информации, которую мы будем интерпретировать как клинически значимую.

Эти ограничения не позволяют применять панель биомаркеров на условно здоровых людях, не имеющих жалоб и клинических симптомов.

Почему так происходит? Очень важно понимать, что такое чувствительность и специфичность, которые играют ключевую роль в клиническом применении диагностических тестов.

Существует понятие об идеальном онкомаркере. Он выявляет 100% опухолей на ранних этапах (чувствительность) и с вероятностью в 100% определяет только злокачественные новообразования (специфичность). Но до сих пор нет ни одного вещества, которое целиком бы подходило под эти требования.

На диагностическую значимость теста могут оказывать влияние определённые факторы. Например, у человека развивается неспецифическое воспаление, меняющее клеточную активность и имитирующее наличие опухолевого процесса. (Курение, беременность, прием некоторых препаратов также способны искажать результаты – прим. редакции "МВУ"). Или опухоль динамично реагирует на лечение, разрушается, и большое количество онкомаркера попадёт в биологические жидкости, что может способствовать неверной интерпретации.

Нецелесообразное назначение теста на онкомаркеры так же опасно, как применение высокотоксичного лекарства.





Как и какие онкомаркеры используются?

Обычно врач забирает кусочек ткани, кровь, слюну, мочу или другую биологическую жидкость и отсылает её в лабораторию, где с применением различных методов (иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция, секвенирование) измеряется качественный и/или количественный уровень онкомаркеров в присланном образце.

Если хотят оценить динамику лечения или наличие рецидива, то выполняют измерение уровня онкомаркера в серии образцов в течение определенного отрезка времени, где анализируют повышение, стабилизацию или снижение показателей.

Например, в соответствии с рекомендациями американского общества клинической онкологии (ASCO), National Cancer Institute и National Academy of Clinical Biochemistry в клинической практике используются несколько десятков биомаркеров. С их помощью диагностируют и следят за течением довольно обширного списка опухолевых патологий.

Можно ли использовать онкомаркеры для скрининга опухоли?

Сегодня онкомаркеры могут использоваться как критерий опухолевого ответа на лечение, а также для оценки прогноза. Однако исследователи надеются, что в скором времени они будут использовать онкомаркеры и для скрининговых тестов, что может помочь раннему обнаружению опухолей в бессимптомном периоде.

Скрининговые исследования проводятся на людях, которые не имеют жалоб и симптомов заболевания. Скрининговый тест должен обладать необходимой чувствительностью, определяя людей с наличием заболевания и специфичностью, отсекая людей без этого заболевания.

Если тест высокочувствительный, он обнаружит большинство людей с этим заболеванием и покажет наименьшее количество ложноотрицательных результатов.

А высокоспецифичный тест гарантирует минимизацию ложноположительных результатов.

Хотя опухолевые маркеры крайне полезны в определении ответа на лечение или оценке рецидива заболевания, ни один из них не может самостоятельно использоваться для скрининга, так как сейчас эти тесты имеют недостаточную чувствительность и специфичность.

Для примера возьмем тест ПСА, который определяет уровень простатического специфического антигена в крови, и часто назначается врачами в качестве скринингового теста на рак предстательной железы. У больных раком простаты действительно наблюдается высокий уровень ПСА, однако повышаться уровень этого антигена может и из-за доброкачественных изменений в предстательной железе.





Большинству мужчин с высоким уровнем ПСА повезло – у них нет рака предстательной железы.

В настоящее время результаты теста ПСА могут привести к абсолютно ненужным диагностическим и лечебным манипуляциям у мужчин, не имеющим клинических симптомов, тем самым вызывая осложнения и другие негативные последствия. Каждый мужчина должен индивидуально обсуждать необходимость проведение теста ПСА с лечащим врачом, беря во внимание все возможные плюсы и минусы такого скрининга.

Ещё один онкомаркер, CA-125, который иногда повышается в крови у женщин с раком яичников, также может быть повышен у женщин с доброкачественными процессами в яичнике. И вследствие недостаточной чувствительности и специфичности этого маркера, он используется совместно с трансвагинальным ультразвуковым исследованием.

Интересно, что при анализе 28 потенциальных биомаркеров для рака яичников (в том числе и СА-125), у женщин на поздних стадиях заболевания не определялся ни один из этих биомаркеров.

Резюмируя, можно с уверенностью говорить, что использование онкомаркеров — это палка о двух концах.

Прибегать к тестам следует только под контролем грамотного онколога-профессионала, владеющего современными международными клиническими и научными данными для верной интерпретации в каждом индивидуальном случае.

В.Кушнарёв, врач-онколог