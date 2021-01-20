15 причин принимать таурин

Medvestnik.com публикует материал – обзор полезных свойств таурина.





Таурин – это аминокислота, которая производится человеческим организмом, а ее главная задача заключается в активизации процессов выведения токсинов и шлаков. При нормальных условиях данное вещество вырабатывается в нашем организме, но во время сильных стрессов и повышенных психологических нагрузок происходит сильная потеря. Таурин одна из самых популярных аминокислот, которая часто добавляется в энергетические напитки. Помимо этого, она также встречается в некоторых продуктах питания. Иногда данное вещество также включается в рацион в виде пищевой добавки, которая способна оказывать положительное влияние на организм человека.





Нередко таурин называют «чудесной молекулой». Это связано с тем, что включение данной аминокислоты в рацион способствует повышению физических показателей, а также снижению риска развития определенных болезней. Более того, ежедневный прием этого вещества в соответствии с рекомендуемым объемом не вызывает побочных эффектов.





Современная наука рассматривает таурин как обязательное вещество для людей, ведущих активных образ жизни, и для спортсменов. Без него невозможно представить правильное построение клеток в мышечных тканях, да и вообще во всем организме.

Данная аминокислота стимулирует многие жизненно важные процессы, а также оказывает защиту органам.

Наибольшее содержание таурина зафиксировано в таких продуктах как рыба, яйца, молоко, кальмары, крабы, мясо.





Особенности таурина





Таурин также известен как аминосульфоновая кислота. Данное вещество генерируется в человеческом организме естественным образом. Наибольшее его содержание наблюдается в головном мозге, мышечных волокнах и сердце. Несмотря на свою принадлежность к аминокислотам, таурин не используется человеческим организмом с целью создания белковых соединений. В связи с этим его часто классифицируют как условно незаменимую аминокислоту.





Тело человека способно самостоятельно воспроизводить данный микроэлемент, однако он также может поступать в организм из продуктов питания. Последний способ получения таурина особенно полезен для людей с диабетом и сердечными заболеваниями.





В связи со схожестью названия аминокислоты с латинским словом «taurus», которое переводится как бык, существует миф о том, что добавки с высоким содержанием данного вещества производятся из спермы или мочи быка. Однако, в действительности, этот продукт не имеет ничего общего с животным.





Основные источники таурина





Аминокислота под названием таурин может содержаться в продуктах животного происхождения, а именно в мясе, рыбе и молоке. Однако, помимо этого, питательный элемент может быть получен путем потребления растительной пищи. Но стоит отметить, что содержание аминокислоты в последних продуктах не позволяет в полной мере удовлетворить потребности организма.





Часто таурин используется в качестве одного из ингредиентов, которые задействуются как составные компоненты при производстве энергетических напитков. Его содержание в подобных продуктах составляет от 600 до 1000 миллиграммов на 237 миллилитров. Однако потребление данной кислоты в подобном виде крайне нежелательно, так как одновременно с ней вы получаете немалое количество других веществ, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья.





В связи с тем, что форма таурина, используемая в энергетических напитках и пищевых добавках, генерируется синтетическим путем, включение подобных продуктов в рацион вполне допустимо для вегетарианцев.





Влияние таурина на человеческий организм





Поскольку эта аминокислота содержится во многих человеческих органах, включение ее в рацион может оказать положительное влияние на состояние здоровья и функционирование всех систем. К числу основных полезных свойств таурина ученые относят:

нормализацию гидратации и поддержание электролитного баланса в клетках;

генерацию желчи, принимающей участие в процессе пищеварения; регулирование уровня минералов в крови, таких как кальций;

нормализацию работы центральной нервной системы и органов зрения;

обеспечение антиоксидантной защиты;

укрепление иммунитета.

В связи с тем, что таурин относится к числу условно незаменимых аминокислот, человеческий организм способен самостоятельно генерировать объемы, необходимые для удовлетворения природных потребностей организма. Несмотря на это, в некоторых случаях может потребоваться добавление в рацион добавок с высоким содержанием этого вещества. Врачи рекомендуют принимать таурин по инструкции лицам с почечной недостаточностью, сердечными заболеваниями и вводить его внутривенно недоношенным младенцам, которых не кормят грудью.





При условии возникновения дефицита таурина в период беременности могут проявляться такие неприятные симптомы как нарушение работы мозга и повышение уровня инсулинорезистентности.





Почему полезен таурин





Если говорить о положительном влиянии таурина на человеческий организм, следует выделить такие значимые факторы:

Является очень сильным антиоксидантом. Препятствует развитию онкологических заболеваний. Снижает глюкозу в крови. Участвует в формировании сетчатки органов зрения, помогает восстанавливать ее при травмах. Нормализует давление. Профилактика атеросклероза. Регулирует уровень натрия, кальция и калия при работе сердца. Участвует в метаболизме, помогает транспортировать питательные элементы, регулирует выработку адреналина, спермы и желчи. Благоприятно воздействует на нервную систему, заряжает позитивной энергией. Профилактика возбудимости, тревожности и эпилепсии. Защита мозга от дегидратации. Противодействует формированию излишков плохого холестерина в крови. Поддерживает питание организма витаминами С и Е. Нормализует работу желчевыводящей системы. Стимулирует кровоток и обменные процессы в сердце.

Таурин может использоваться для лечения диабета





Исследователи сообщают, что таурин способен нормализовать уровень сахара в крови и использоваться как лекарство для лечения диабета. При приеме этой аминокислоты натощак уровень сахара в крови крыс снижался. Данный показатель очень важен, так как показатели сахара до первого приема пищи являются одним из ключевых факторов при диагностировании диабета 2-го типа.





Проводимые учеными эксперименты на животных продемонстрировали, что ежедневное добавление в рацион таурина снижает уровень инсулинорезистентности и позволяет улучшить состояние людей, страдающих от диабета 2-го типа. При этом они отметили, что данное заболевание часто сопровождается понижением уровня описанной выше аминокислоты.





Препятствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы





Употребление пищевых добавок таурина позволяет значительно понизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые сообщают о том, что высокий уровень таурина в крови существенно снижает вероятность летального исхода от заболеваний сердца, а также нормализует уровень артериального давления и общий уровень холестерина.





Понижение давления происходит благодаря повышению эластичности сосудов. Данный фактор также снижает количество нервных импульсов, поступающих в мозг с целью повышения давления. В рамках одного из исследований продолжительностью 14 дней таурин позволил привести к показателям нормы эластичность сосудов, что облегчило для сердца процесс подачи крови к органам.





Во время изучения особенностей аминокислоты ученые также узнали, что ежедневный прием 3-х граммов таурина способствует уменьшению уровня жировой прослойки. Это, в свою очередь, уменьшило вес участников эксперимента и снизило риск развития заболеваний сердца.





Ученые также выяснили, что включение в рацион продуктов с высоким содержанием этой аминокислоты обеспечивает устранение воспалительных процессов в артериях. Данный фактор также положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.





Улучшает физические показатели





Часто таурин используется спортсменами как пищевая добавка, позволяющая добиться более высоких результатов в спорте. В рамках экспериментов, проводимых на животных, было установлено, что прием этой аминокислоты повышает выносливость мышечных волокон и увеличивает их силовые показатели. Подобный эффект наблюдается и в случае употребления соответствующих добавок спортсменами. Однако в последнем случае таурин также обеспечивает защиту клеток от окислительного стресса и улучшает процесс жиросжигания.





Эксперименты, в рамках которых принимали участие профессиональные спортсмены, показали, что включение в рацион аминокислоты позволяет преодолеть большую дистанцию и выполнить большее количество повторений перед наступлением мышечной усталости. При этом после завершения тренировки атлеты ощущали меньшую мышечную боль, что свидетельствует о снижении уровня окислительного стресса.





Как сообщают ученые, добавки таурина могут быть полезны при похудении. Подобная особенность обусловлена тем, что данная аминокислота увеличивает потребление жира в организме. Так, у велосипедистов 1,6 грамма аминокислоты повысил уровень жиросжигания на 16 процентов.





Таурин для спортсменов и для терапии после болезней





Таурин получил широкое распространение в индустрии спортивного питания, поскольку служит составляющим компонентом коктейлей и аминокислотных комплексов, помогающих организму быстро восстанавливаться после тренировок, а также заряжаться положительной энергией.





Также он используется как лекарственный препарат, если выявлен дефицит в организме аминокислоты. В этом случае назначают терапию и проводят курс уколов.





В качестве медикамента или биологической добавки таурин обладает такими полезными свойствами:

введение вещества через конъюнктиву позволяет защитить органы зрения от губительного воздействия ультрафиолетового излучения;

профилактика катаракты и активизация обменных процессов для повышения иммунитета;

систематическая тауриновая терапия позволяет нормализовать работу сердца, восстановить функции печени, привести к норме артериальное давление и повысить тонус;

прием таурина в форме пищевой добавки восстанавливает мозговые клетки и стимулирует процессы обонятельной памяти;

таурин назначается в терапии после мозговых и черепных травм, чтобы активизировать регенерацию тканей;

таурин как спортивный компонент позволяет нормализовать обменные процессы, защищает от развития атеросклероза, а также не дает мышечным тканям разрушаться во время сильных физических нагрузок.

Таурин в косметологии





Аминокислота таурин заслужила свое внимание в косметологии как компонент антивозрастной косметики. Она помогает заботиться о коже, омолаживает и возвращает упругость. Используется в составе коктейлей, инъекций, масок и кремов для ухода за кожей лица и тела.

Другие полезные свойства таурина





Данная аминокислота обладает огромным количеством полезных свойств. Ее потребление может положительно отразиться на работе органов зрения и слухе. Так, в рамках одного из исследований удалось установить, что прием добавок таурина позволяет устранить звон в ушах. Это, в свою очередь, значительно снизило риск потери слуха.





Таурин содержится в большом количестве в глазах. Поэтому снижение объемов данного вещества может стать причиной нарушения работы органов зрения. При этом повышение количества аминокислоты может иметь обратный эффект.





Из-за того, что таурин способен воздействовать на силу мышечных сокращений, включение его в рацион способно устранить судороги, а также снизить риск эпилептических припадков.





Ученые сообщают, что эта аминокислота может воздействовать на рецепторы ГАМК мозга, которые отвечают за состояние спокойствия и нормализацию работы нервной системы.





Таурин, помимо всего перечисленного выше, может выступать в роли антиоксиданта и обеспечивать защиту клеток печени от воздействия свободных радикалов. Для достижения подобного эффекта объем потребления аминокислоты должен составлять 6 граммов в сутки, разделенные на три равных приема.





Потенциальные побочные эффекты





Согласно доступным исследовательским данным, прием таурина в соответствии с рекомендованным врачами объемом не вызывает побочных эффектов. Несмотря на это, нередко употребление энергетических напитков с высоким содержанием кофеина и таурина приводил к летальному исходу профессиональных спортсменов. Это стало причиной введения в некоторых странах Европы ограничений на использование упомянутой выше аминокислоты в продуктах питания, несмотря на то, что смерть спортсменов могла быть спровоцирована высоким объемом кофеина или других веществ, содержащихся в напитках.





При этом врачи настоятельно рекомендуют не принимать таурин без предварительной консультации. Особенно данное предостережение касается людей с почечной недостаточностью.





Рекомендации по употреблению





Согласно рекомендациям специалистов, суточный объем потребления аминокислоты должен составлять от 500 до 2000 миллиграммов в сутки. Несмотря на то, что в лечебных(!, прим. ред.) целях врачи (!, прим.ред.) могут назначать дозы более 3000 миллиграммов, потребление аминокислоты в объемах до 2000 миллиграммов обеспечит желаемые улучшения без риска для здоровья. При этом рекомендуется использовать добавки в виде таблеток или порошков (по мнению редакции, аспекты суточной дозировки и длительность курса приема таурина – в большей степени прерогатива врача; самолечение опасно).





При том, что таурин можно получать за счет потребления продуктов животного происхождения, врачи рекомендуют использовать пищевые добавки. Это связано с тем, что в большинстве случаев аминокислот, получаемых из натуральных продуктов, недостаточно для удовлетворения потребностей организма.





Заключение





Таурин нередко называют «чудодейственной молекулой». Это связано с тем, что ни одна аминокислота не имеет столько же полезных свойств. Если вы хотите улучшить свой самочувствие, добиться высоких результатов в спорте, похудеть или же избавиться от нарушений работы сердечно-сосудистой системы, то таурин – это лучший выбор.