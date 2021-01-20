15 причин принимать таурин

Medvestnik.com публикует материал – обзор полезных свойств таурина.
Таурин – это аминокислота, которая производится человеческим организмом, а ее главная задача заключается в активизации процессов выведения токсинов и шлаков. При нормальных условиях данное вещество вырабатывается в нашем организме, но во время сильных стрессов и повышенных психологических нагрузок происходит сильная потеря. Таурин одна из самых популярных аминокислот, которая часто добавляется в энергетические напитки. Помимо этого, она также встречается в некоторых продуктах питания. Иногда данное вещество также включается в рацион в виде пищевой добавки, которая способна оказывать положительное влияние на организм человека.
Нередко таурин называют «чудесной молекулой». Это связано с тем, что включение данной аминокислоты в рацион способствует повышению физических показателей, а также снижению риска развития определенных болезней. Более того, ежедневный прием этого вещества в соответствии с рекомендуемым объемом не вызывает побочных эффектов.
Современная наука рассматривает таурин как обязательное вещество для людей, ведущих активных образ жизни, и для спортсменов. Без него невозможно представить правильное построение клеток в мышечных тканях, да и вообще во всем организме.
Данная аминокислота стимулирует многие жизненно важные процессы, а также оказывает защиту органам.
Наибольшее содержание таурина зафиксировано в таких продуктах как рыба, яйца, молоко, кальмары, крабы, мясо.
Особенности таурина
Таурин также известен как аминосульфоновая кислота. Данное вещество генерируется в человеческом организме естественным образом. Наибольшее его содержание наблюдается в головном мозге, мышечных волокнах и сердце. Несмотря на свою принадлежность к аминокислотам, таурин не используется человеческим организмом с целью создания белковых соединений. В связи с этим его часто классифицируют как условно незаменимую аминокислоту.
Тело человека способно самостоятельно воспроизводить данный микроэлемент, однако он также может поступать в организм из продуктов питания. Последний способ получения таурина особенно полезен для людей с диабетом и сердечными заболеваниями.
В связи со схожестью названия аминокислоты с латинским словом «taurus», которое переводится как бык, существует миф о том, что добавки с высоким содержанием данного вещества производятся из спермы или мочи быка. Однако, в действительности, этот продукт не имеет ничего общего с животным.
Основные источники таурина
Аминокислота под названием таурин может содержаться в продуктах животного происхождения, а именно в мясе, рыбе и молоке. Однако, помимо этого, питательный элемент может быть получен путем потребления растительной пищи. Но стоит отметить, что содержание аминокислоты в последних продуктах не позволяет в полной мере удовлетворить потребности организма.
Часто таурин используется в качестве одного из ингредиентов, которые задействуются как составные компоненты при производстве энергетических напитков. Его содержание в подобных продуктах составляет от 600 до 1000 миллиграммов на 237 миллилитров. Однако потребление данной кислоты в подобном виде крайне нежелательно, так как одновременно с ней вы получаете немалое количество других веществ, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья.
В связи с тем, что форма таурина, используемая в энергетических напитках и пищевых добавках, генерируется синтетическим путем, включение подобных продуктов в рацион вполне допустимо для вегетарианцев.
Влияние таурина на человеческий организм
Поскольку эта аминокислота содержится во многих человеческих органах, включение ее в рацион может оказать положительное влияние на состояние здоровья и функционирование всех систем. К числу основных полезных свойств таурина ученые относят:
нормализацию гидратации и поддержание электролитного баланса в клетках;
генерацию желчи, принимающей участие в процессе пищеварения; регулирование уровня минералов в крови, таких как кальций;
нормализацию работы центральной нервной системы и органов зрения;
обеспечение антиоксидантной защиты;
укрепление иммунитета.
В связи с тем, что таурин относится к числу условно незаменимых аминокислот, человеческий организм способен самостоятельно генерировать объемы, необходимые для удовлетворения природных потребностей организма. Несмотря на это, в некоторых случаях может потребоваться добавление в рацион добавок с высоким содержанием этого вещества. Врачи рекомендуют принимать таурин по инструкции лицам с почечной недостаточностью, сердечными заболеваниями и вводить его внутривенно недоношенным младенцам, которых не кормят грудью.
При условии возникновения дефицита таурина в период беременности могут проявляться такие неприятные симптомы как нарушение работы мозга и повышение уровня инсулинорезистентности.
Почему полезен таурин
Если говорить о положительном влиянии таурина на человеческий организм, следует выделить такие значимые факторы:
Является очень сильным антиоксидантом.
Препятствует развитию онкологических заболеваний.
Снижает глюкозу в крови.
Участвует в формировании сетчатки органов зрения, помогает восстанавливать ее при травмах.
Нормализует давление.
Профилактика атеросклероза.
Регулирует уровень натрия, кальция и калия при работе сердца.
Участвует в метаболизме, помогает транспортировать питательные элементы, регулирует выработку адреналина, спермы и желчи.
Благоприятно воздействует на нервную систему, заряжает позитивной энергией.
Профилактика возбудимости, тревожности и эпилепсии.
Защита мозга от дегидратации.
Противодействует формированию излишков плохого холестерина в крови.
Поддерживает питание организма витаминами С и Е.
Нормализует работу желчевыводящей системы.
Стимулирует кровоток и обменные процессы в сердце.
Таурин может использоваться для лечения диабета
Исследователи сообщают, что таурин способен нормализовать уровень сахара в крови и использоваться как лекарство для лечения диабета. При приеме этой аминокислоты натощак уровень сахара в крови крыс снижался. Данный показатель очень важен, так как показатели сахара до первого приема пищи являются одним из ключевых факторов при диагностировании диабета 2-го типа.
Проводимые учеными эксперименты на животных продемонстрировали, что ежедневное добавление в рацион таурина снижает уровень инсулинорезистентности и позволяет улучшить состояние людей, страдающих от диабета 2-го типа. При этом они отметили, что данное заболевание часто сопровождается понижением уровня описанной выше аминокислоты.
Препятствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы
Употребление пищевых добавок таурина позволяет значительно понизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые сообщают о том, что высокий уровень таурина в крови существенно снижает вероятность летального исхода от заболеваний сердца, а также нормализует уровень артериального давления и общий уровень холестерина.
Понижение давления происходит благодаря повышению эластичности сосудов. Данный фактор также снижает количество нервных импульсов, поступающих в мозг с целью повышения давления. В рамках одного из исследований продолжительностью 14 дней таурин позволил привести к показателям нормы эластичность сосудов, что облегчило для сердца процесс подачи крови к органам.
Во время изучения особенностей аминокислоты ученые также узнали, что ежедневный прием 3-х граммов таурина способствует уменьшению уровня жировой прослойки. Это, в свою очередь, уменьшило вес участников эксперимента и снизило риск развития заболеваний сердца.
Ученые также выяснили, что включение в рацион продуктов с высоким содержанием этой аминокислоты обеспечивает устранение воспалительных процессов в артериях. Данный фактор также положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Улучшает физические показатели
Часто таурин используется спортсменами как пищевая добавка, позволяющая добиться более высоких результатов в спорте. В рамках экспериментов, проводимых на животных, было установлено, что прием этой аминокислоты повышает выносливость мышечных волокон и увеличивает их силовые показатели. Подобный эффект наблюдается и в случае употребления соответствующих добавок спортсменами. Однако в последнем случае таурин также обеспечивает защиту клеток от окислительного стресса и улучшает процесс жиросжигания.
Эксперименты, в рамках которых принимали участие профессиональные спортсмены, показали, что включение в рацион аминокислоты позволяет преодолеть большую дистанцию и выполнить большее количество повторений перед наступлением мышечной усталости. При этом после завершения тренировки атлеты ощущали меньшую мышечную боль, что свидетельствует о снижении уровня окислительного стресса.
Как сообщают ученые, добавки таурина могут быть полезны при похудении. Подобная особенность обусловлена тем, что данная аминокислота увеличивает потребление жира в организме. Так, у велосипедистов 1,6 грамма аминокислоты повысил уровень жиросжигания на 16 процентов.
Таурин для спортсменов и для терапии после болезней
Таурин получил широкое распространение в индустрии спортивного питания, поскольку служит составляющим компонентом коктейлей и аминокислотных комплексов, помогающих организму быстро восстанавливаться после тренировок, а также заряжаться положительной энергией.
Также он используется как лекарственный препарат, если выявлен дефицит в организме аминокислоты. В этом случае назначают терапию и проводят курс уколов.
В качестве медикамента или биологической добавки таурин обладает такими полезными свойствами:
введение вещества через конъюнктиву позволяет защитить органы зрения от губительного воздействия ультрафиолетового излучения;
профилактика катаракты и активизация обменных процессов для повышения иммунитета;
систематическая тауриновая терапия позволяет нормализовать работу сердца, восстановить функции печени, привести к норме артериальное давление и повысить тонус;
прием таурина в форме пищевой добавки восстанавливает мозговые клетки и стимулирует процессы обонятельной памяти;
таурин назначается в терапии после мозговых и черепных травм, чтобы активизировать регенерацию тканей;
таурин как спортивный компонент позволяет нормализовать обменные процессы, защищает от развития атеросклероза, а также не дает мышечным тканям разрушаться во время сильных физических нагрузок.
Таурин в косметологии
Аминокислота таурин заслужила свое внимание в косметологии как компонент антивозрастной косметики. Она помогает заботиться о коже, омолаживает и возвращает упругость. Используется в составе коктейлей, инъекций, масок и кремов для ухода за кожей лица и тела.
Другие полезные свойства таурина
Данная аминокислота обладает огромным количеством полезных свойств. Ее потребление может положительно отразиться на работе органов зрения и слухе. Так, в рамках одного из исследований удалось установить, что прием добавок таурина позволяет устранить звон в ушах. Это, в свою очередь, значительно снизило риск потери слуха.
Таурин содержится в большом количестве в глазах. Поэтому снижение объемов данного вещества может стать причиной нарушения работы органов зрения. При этом повышение количества аминокислоты может иметь обратный эффект.
Из-за того, что таурин способен воздействовать на силу мышечных сокращений, включение его в рацион способно устранить судороги, а также снизить риск эпилептических припадков.
Ученые сообщают, что эта аминокислота может воздействовать на рецепторы ГАМК мозга, которые отвечают за состояние спокойствия и нормализацию работы нервной системы.
Таурин, помимо всего перечисленного выше, может выступать в роли антиоксиданта и обеспечивать защиту клеток печени от воздействия свободных радикалов. Для достижения подобного эффекта объем потребления аминокислоты должен составлять 6 граммов в сутки, разделенные на три равных приема.
Потенциальные побочные эффекты
Согласно доступным исследовательским данным, прием таурина в соответствии с рекомендованным врачами объемом не вызывает побочных эффектов. Несмотря на это, нередко употребление энергетических напитков с высоким содержанием кофеина и таурина приводил к летальному исходу профессиональных спортсменов. Это стало причиной введения в некоторых странах Европы ограничений на использование упомянутой выше аминокислоты в продуктах питания, несмотря на то, что смерть спортсменов могла быть спровоцирована высоким объемом кофеина или других веществ, содержащихся в напитках.
При этом врачи настоятельно рекомендуют не принимать таурин без предварительной консультации. Особенно данное предостережение касается людей с почечной недостаточностью.
Рекомендации по употреблению
Согласно рекомендациям специалистов, суточный объем потребления аминокислоты должен составлять от 500 до 2000 миллиграммов в сутки. Несмотря на то, что в лечебных(!, прим. ред.) целях врачи (!, прим.ред.) могут назначать дозы более 3000 миллиграммов, потребление аминокислоты в объемах до 2000 миллиграммов обеспечит желаемые улучшения без риска для здоровья. При этом рекомендуется использовать добавки в виде таблеток или порошков (по мнению редакции, аспекты суточной дозировки и длительность курса приема таурина – в большей степени прерогатива врача; самолечение опасно).
При том, что таурин можно получать за счет потребления продуктов животного происхождения, врачи рекомендуют использовать пищевые добавки. Это связано с тем, что в большинстве случаев аминокислот, получаемых из натуральных продуктов, недостаточно для удовлетворения потребностей организма.
Заключение
Таурин нередко называют «чудодейственной молекулой». Это связано с тем, что ни одна аминокислота не имеет столько же полезных свойств. Если вы хотите улучшить свой самочувствие, добиться высоких результатов в спорте, похудеть или же избавиться от нарушений работы сердечно-сосудистой системы, то таурин – это лучший выбор.
Автор обзора Ирина Сидорова
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