Фибриноген: повышенный и низкий уровень, способы воздействия на ситуацию

Огромное количество серьезных заболеваний имеют в своей основе нарушения в свертывающей системе крови, либо сопровождаются таковыми. Если ранее в фокусе внимания находилась преимущественно сердечно – сосудистая патология, то реалии сегодняшнего дня в виде многопланового негативного воздействия коронавируса на гемокоагуляционные механизмы с угрозой фатального тромбообразования определяет необходимость дополнительного приоритетного изучения ряда звеньев гемостаза, среди которых одну из ключевых ролей играет фибриноген. "Медицинский вестник Украины" сегодня познакомит читателей с некоторыми взглядами на важнейшую жизненную роль данного белка (по материалам сайта news.myseldon.com, с сокращениями). Позиция редакции может не совпадать с авторской точкой зрения.

Фибриноген представляет собой белок, вырабатываемый в печени, и который необходим для различных процессов, в том числе образования сгустка крови, процессов заживления тела, которые мы часто принимаем как должное. Однако повышенные уровни фибриногена могут быть вредны для вашего здоровья. Фибриноген является очень важным маркером для контроля, особенно если вы не ведете здоровый образ жизни или у вас есть хронические заболевания. Далее в статье будет описание возможностей фибриногена, его положительные и отрицательные роли, и как вы можете повлиять на свой уровень фибриногена.

Фибриноген представляет собой белок, вырабатываемый в печени, и который необходим для различных процессов, в том числе образования сгустка крови, заживления ран, протекания воспаления, и роста кровеносных сосудов.

Что такое фибриноген и почему он важен для здоровья?

Он циркулирует в крови в концентрации 2-4 г/л, что является самыми высокими концентрациями из всех факторов свертывания крови. Этот белок распадается примерно через 6 дней после попадания в кровоток.

Фибриноген является положительным белком острой фазы, что означает, что его производство увеличивается во время травмы, инфекции и воспаления. Это происходит, главным образом, при посредничестве цитокинов (например, IL-6).

Роль фибриногена

Фибриноген создает сгустки крови

Сгустки крови очень важны для нашего здоровья, потому что они останавливают чрезмерные потери крови и начинают процесс заживления раны.

В процессе коагуляции (свертывания) крови происходит объединение вместе белковых нитей и клеточных фрагментов (бляшек) для формирования твердого сгустка крови. Сформированный сгусток используется в виде заглушки на месте раны, предотвращая дальнейшее кровотечение из нарушенного кровеносного сосуда.

Образование сгустка крови происходит через серию шагов

Фибриноген метаболизируется под действием фермента тромбина в нити фибрина.





Далее, фермент, фактор XIII свертывания крови (активированный тромбином) формирует перекрестные связи этих нитей фибрина, чтобы создать сеть, которая вместе с тромбоцитами формирует тромб.





Нити фибрина также связываться с тромбином, чтобы предотвратить его длительное воздействие на фибриноген, тем самым подавляя непрерывное образование кровяного сгустка.





Фибриноген в дальнейшем способствует образования сгустка путем связывания с рецепторами на поверхности тромбоцитов.

Фибриноген регулирует распад сгустков крови

Фибриноген и его преемник фибрин оказывают влияние на распад сгустков крови (фибринолиз).

Пока фибрин активирует плазмин (энзим который разрушает сгустки крови), фибриноген блокирует его. Эти противоположные действия гарантируют, что сгустки крови будут разрушены только после того, как они больше не нужны и не возобновится кровотечение из раны.

Если действие фибриногена усиливается при увеличении его уровня в крови, то это может быть опасно для здоровья, поскольку большое число сгустков (тромбов) становятся вредным, и они могут заблокировать кровеносные сосуды, что приводит к сердечному приступу или инсульту.

Фибриноген участвует в иммунной защите организма

Фибриноген связывает и активирует специфические белые клетки крови(U937, ТНР-1, МАС-1) у мышей и в пробирке, указывая, что он играет важную роль в иммунной реакции на инфекцию или травму.

При изучении генов у 631 пациента с сепсисом, те люди, которые имели генетические мутации, которые приводят к повышению в крови уровней фибриногена, демонстрировали более быстрое восстановление и снижение смертности.

Другое исследование, проведенное на мышах с поврежденной печенью ацетаминофеном, установило, что фибриноген способствовал улучшению восстановлении ткани печени при активации лейкоцитов.

Нормальные уровни фибриногена

Значения фибриногена в крови изменяется в общей популяции населения и составляют диапазон значения от 1,5 до 3,5 г/л, в зависимости от географического региона. Минимум фибриногена, необходимого для гомеостаза организма – 0,5 г/л.

При беременности на 2-м и 3-м триместре может быть рост значений фибриногена до 5,6 г/л.

Естественно, что референсные значения при анализе будет зависеть от лабораторий и применяемых систем диагностики. Часто референсные значения при анализе фибриногена составляют от 2 до 4,5 г/л.

Низкие уровни фибриногена

По данным Всемирной федерации гемофилии, низкий уровень фибриногена в крови приводит к около 7% кровотечений во всем мире, и это состояние более распространено у женщин, чем у мужчин.

Причины низкого фибриногена

Травма

Приобретенная гипофибриногенемия, определяемая как дефицит фибриногена, развивается в более поздние года жизни, и чаще всего вызывает серьезные потери крови. Подобное снижение уровня фибриногена происходит потому, что большую часть фибриногена организм уже использовал, чтобы остановить кровотечение при травме.

Эксперимент с нанесением тупой травмы печени у свиней привел к снижению производства фибриногена и его уровня в крови.

Лекарства

Лекарственные препараты, применяемые для уменьшения тромбов (сгустков) крови, такие как стрептокиназа, урокиназа и тканевой активатор плазминогена, уменьшают в крови уровень фибриногена в лабораторных и клинических исследованиях.

Препарат урокиназа способен уменьшить уровень фибриногена в артериях среднем на 35% после 24 часов от момента введения).

Препараты против эпилептических припадков с вальпроевой кислотой (мета-анализ из 11 исследований, 967 участников) и фенобарбитал снижают в крови концентрации фибриногена в организме человека и животных, но механизмы этого эффекта остаются неясными.

В результате многочисленных исследований было установлено, что некоторые виды химиотерапии могут снизить в крови человека показатели фибриногена, вероятно, путем ингибирования (подавления) производства белков в печени.

При 2-х недельном получении анаболических стероидов на 22% уменьшается уровень фибриногена в клиническом исследовании из 14 здоровых взрослых.

При мышечной боли препарат пентоксифиллин понижает значения фибриногена в исследовании с участием 427 больных с периферийной сосудистой болезни 2-й стадии, вероятно из-за подавления его производства.

Заболевания

Болезнь печени может привести к снижению уровня фибриногена, либо нарушить способность организма производить фибриноген, или сильно стимулировать расщепление сгустков крови и использование для этого фибриногена.

Лейкоз может уменьшить содержание фибриногена в крови путем содействия образованию сгустков (тромбов) и деградации фибриногена. Это означает, что гипофибриногенемия (дефицит фибриногена) может служить ранним маркером для диагностики лейкоза.

Другие заболевания с низким фибриногеном:

ДВС – синдром (II и III стадия)

поражения костного мозга (лейкоз, опухолевые метастазы)

дефицит витаминов В12, С

инфекционный мононуклеоз

поражение змеиными ядами

хронический миелолейкоз

полицитемия

Генетические заболевания

Врожденная гипофибриногенемия

Врожденная гипофибриногенемия характеризуется низким уровнем содержания фибриногена в крови (от 0,5 до 1,5 г/л) и удлинении процесса свертывания крови.

Это состояние вызвано либо доминантными или рецессивными мутациями, и частота подобных случаев исчисляется как 1 человек на 100. У многих из этих людей нет симптомов, содержание фибриногена поддерживается на достаточном уровне для образования сгустков в сосудах при мелких повреждениях.

Врожденная афибриногемия

Врожденная афибриногемия характеризуется крайне низким уровнем фибриногена в крови (менее 0,1 г/л). Время свертывания крови не может быть определено, потому что кровь не имеет сгустков.

Это рецессивное заболевание, и означает, что оба родителя должны иметь генетическую мутацию, переданную своему ребенку. Это заболевание затрагивает приблизительно 10 человек на миллион населения. Заболевание, как правило, диагностируется в младенчестве.

Группа генетических заболеваний с низким содержанием в крови фибриногена, а также заболеванием печени.

Болезнь печени, вызванное избыточным хранением фибриногена в клетках печени, ассоциируется исключительно с доминирующими мутациями в гене FGG.

Заболевание обычно проявляется в детстве.

Негативные последствия низкого фибриногена

Низкие уровни фибриногена способствуют кровотечениям

Наиболее распространенные симптомы пониженного уровня фибриногена — длительное кровотечение и просто кровоподтеки на коже, особенно после травмы или хирургической операции. Многие люди также испытывают спонтанные кровоподтеки в мышцах (гематомы), и иногда возникают кишечные кровотечения.

При низком содержании в крови фибриногена также вероятны — спонтанные кровотечения, особенно на деснах и около суставов.

Низкий фибриноген вызывает осложнения при беременности

Женщины с пониженным фибриногеном показывают больший риск развития слишком обильных менструаций и осложнений беременности, что может привести к выкидышу.

Низкий фибриноген способен увеличить риск тромбообразования

Парадоксально, но люди с очень низким уровнем фибриногена могут фактически обладать высоким риском к свободно-перемещающихся в крови сгустков, которые могут обтурировать кровеносные сосуды. Это происходит из-за того, что фибриноген не представляет препятствие образованию внутренних тромбов.

Способы увеличения фибриногена

Заместительная терапия

Заместительная терапия фибриногена рекомендуется для профилактики и лечения сильного кровотечения, особенно во время беременности.

В зависимости от региона мира может быть доступна заместительная терапия в виде плазмы (крови) – концентрата производных фибриногена (замороженной плазмы, содержащей высокие концентрации фибриногена).

Диета

Изучение питания 1.854 человек привело к выводу, что люди с повышенным содержанием в крови холестерина и жирных кислот, имели высокий уровень фибриногена. Это указывает на диету, которая повышает уровень холестерина, как на возможный способ увеличения фибриногена.

Кроме того диеты с высоким содержанием железа, сахара, и кофеина также способствуют росту уровня фибриногена (исследование с участием 206 японских эмигрантов на Гавайях).

Белки, в частности, также могут быть необходимы для поддержания здоровых значений фибриногена. Животные с дефицитом белка имеют низкий уровень фибриногена по сравнению с их правильно питающимися коллегами.

Исследование с 16 взрослыми людьми также установило, что фибриноген увеличивался на 20-40% непосредственно после того, как участники выпивали протеиновый коктейль или специальной смеси сбалансированного питания, но такого роста не наблюдалось после питьевой воды.

Причины повышенного уровня фибриногена

Стресс

Многочисленные исследования обнаружили, что уровни фибриногена увеличиваются сразу после стрессовых задач.

Психологический стресс немедленно стимулирует выработку кортизола и воспалительных белков IL-6, IL-1, ФНО-а, СРБ, ИНФ-а)

Кроме того, в исследованиях было выяснено, что люди с высоким уровнем кортизола в крови также имели повышенный фибриноген.

Подобная связь объясняется, возможно, тем, что происходит активация генов (fga, fgb, а fgg), ответственных за производство фибриногена, вместе с ростом воспалительного цитокина IL-6.

Беременность

Беременные женщины демонстрируют повышенный уровень фибриногена, вероятно, чтобы предотвратить чрезмерное кровотечение во время родов.

По мере развития плода, концентрация фибриногена увеличивается до 3-х раз больше, чем нормальный диапазон, а затем возвращается к своему исходному уровню в течение 4-6 недель после родов.

Курение

Многочисленные исследования показали, что курильщики и бывшие курильщики имеют значительно более высокое содержание фибриногена в крови, чем некурящие люди (от 11% до 53% больше фибриногена).

Чем больше человек курит, тем больше увеличиваются показания фибриногена, и его уровень не возвращается к нормальным показаниям до 15 лет после того, как человек бросит курить Женщины - курильщицы, которые имели диабет и/или повышенный уровень холестерина демонстрировали особенно высокий уровень фибриногена.

Контрацептивы

Оральные контрацептивы способствуют росту фибриногена, особенно, если у женщины обнаруживаются высокие концентрации эстрогена.

Эстроген может повысить фибриногена за счет увеличения экспрессии гена FGG и производства альбумина, как это выявлено у крыс. Как показано в другом исследовании с 194 участниками, этот эффект усугубляется у женщин, которые курили во время беременности.

Возраст

Многочисленные исследования обнаружили, что пожилые люди склонны к более высокому содержанию в крови фибриногена, и его концентрация растет на 0,1-0,2 г/л каждые 10 лет.

Холодные температуры

Холодные температуры способствуют увеличению фибриногена, что приводит его к хроническому повышению в течение зимних месяцев.

Питание

Повышенные показатели фибриногена в исследовании с участием 206 японских эмигрантов на Гавайях были связаны с большим употреблением в пищу железа и сахара. Это может указывать, что питание с повышенным содержанием в диете мясных блюд и пищи с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) тесно связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Также было выявлено, что высокий фибриноген был связан с низкой концентрации в крови минеральных веществ и витаминов, таких как железо и витамин В6, а также с высоким содержанием холестерина и жирных кислот. Это говорит о том, что недоедание, так и переедание способны увеличить содержание фибриногена.

Ожирение

Многочисленные исследования обнаружили, что люди, которые имеют избыточный вес, как правило, обладают и повышенным уровнем фибриногена.

Хотя причинно-следственная связь не доказана, но известна способность физических упражнений уменьшать фибриноген, что свидетельствует о потенциале жировых отложений влиять на уровень фибриногена.

Другие причины повышенного фибриногена

острое воспаление и инфекции (грипп, туберкулёз)

инсульт (1-е сутки)

гипотиреоз

инфаркт миокарда

ожоги

амилоидоз

злокачественные опухоли (особенно при раке легких)

коллагенозы (ревматоидный артрит, узелковый периартериит)

заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, гемолитико-уремический синдром)

ночная пароксизмальная гемоглобинурия.

Негативные последствия высокого фибриногена

Фибриноген способствует воспалению

Фибриноген в крови и мозге активирует молекулы, которые усиливают воспаление (IL-8, МСР-1,ММP-9, Mac-1) в то время, как одновременно подавляет молекулы, способные уменьшить воспаление (PPARα, PPARγ).

Мыши с низким уровнем фибриногена или с мутациями фибриногена, демонстрировали значительно низкие воспалительные реакции.

Определенных виды бактерий (стрептококки) взаимодействуют с фибриногеном и способствуют развитию воспаления при инфекции.

Поэтому, терапия, направленная на уменьшения связей фибриногена и определенных белых кровяных клеток (иммунных клеток) может улучшить симптомы распространенных воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный склероз, или бактериальные инфекции.

Повышенный фибриноген увеличивает риск тромбов

Повышенный уровень фибриногена связан с более высокой частотой заболевания сердца, дисфункции кровеносных сосудов, и развития инсульта. По некоторым оценкам, высокий фибриноген предсказывает эти заболевания, а также является маркером высокого кровяного давления и курения.

Люди с большим выбросом фибриногена в моменты психологического стресса демонстрировали плохое здоровье кровеносных сосудов, и поэтому обладали большим риском сердечно-сосудистых заболеваний в течение последующих 3-х лет.

Высокий фибриноген может быть маркером наличия повышенного содержания холестерина в крови, в частности, ЛПНП («плохого» холестерина) у людей, не имеющих ранее сердечно-сосудистых заболеваний.

Фибриноген и его побочные продукты также были найдены в артериальных бляшках и в холестерине, который накапливается на стенках кровеносных сосудов и может привести к атеросклерозу.

Однако лабораторные эксперименты и исследования на животных не смогли подтвердить, что высокий фибриноген является причиной болезней сердца.

Высокий фибриноген может ухудшить здоровье мозга

Высокие уровни фибриногена прогнозируют развитие нарушений в работе мозга, а также развитие болезни Альцгеймера и деменции.

Фибриноген способен ухудшить протекание болезни Альцгеймера. Исследования в лабораториях и на крысах показали, что за счет связывания с бляшками в кровеносных сосудах мозга, фибриноген способствовал увеличению повреждений клеток головного мозга и кровеносных сосудов, а также росту воспаления в головном мозге.

Повышенный фибриноген также был связан с поражением головного мозга в исследовании с участием пациентов с рассеянным склерозом, возможно, за счет нарушения гематоэнцефалического барьера.

Фибриноген также подавляет способность мозга к самовосстановлению (в лабораторных экспериментах). Это происходило через ингибирование регенерации клеток головного мозга и защитных миелиновых оболочек, которые обычно их покрывают.

Повышенный фибриноген связан с диабетом и его осложнениями

Люди с диабетом имеют более высокие уровни фибриногена в крови.

Значительные показатели фибриногена также связаны с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким холестерином, или с осложнениями диабета, таких, как повреждение нервов.

В исследование с участием больных с диабетом были подтверждены высокие значения фибриногена и глюкагона, гормона, отвечающего за повышение сахара в крови, но также были нормальные уровни альбумина, маркера резистентности к инсулину. Иными словами, повышенный фибриноген может предшествовать и, возможно, способствовать развитию сахарного диабета.

Рост фибриногена может способствовать развитию рака

Повышенный фибриноген связан с увеличением роста злокачественной опухоли, а также может прогнозировать плохие клинические результаты для пациентов с раком матки, раком желудка и раком почек.

В частности, фибриноген способствует увеличению адгезии (сцепления) клеток опухоли и их выживания при раке легкого у мышей.

Похоже, что помогающий раку эффект фибриногена связан с его воспалительными действиями, а также угнетением активности естественных киллеров (NK-клеток), что, как правило, может остановить рост опухоли.

Увеличение фибриногена связано с высоким кровяным давлением

Люди с высоким кровяным давлением часто также имеют повышенный фибриноген.

Обнаружено, что повышенное содержание фибриногена после стрессовых ситуаций предсказывало дальнейшее развитие гипертонии. Однако, если при стрессе уровень фибриногена оставался стабильным, то у таких людей не проявлялось высокое кровяное давление. По неизвестным причинам, этот эффект был найден исключительно у женщин.

Способы снижения фибриногена

Лекарства и диеты для уменьшения холестерина

Исследования продемонстрировали, что фибраты, - группа лекарств для уменьшения холестерина в крови, снижают уровень фибриногена по сравнению с другой группой лекарств – статинами.

В частности, Безафибрат понизил уровень фибриногена в среднем на 40% в 2-х двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований с 50 и 100 участниками.

Продукты питания, которые нормализуют количество ЛПНП («вредного» холестерина) также могут снижать уровень фибриногена, например, полезные жиры и пищевые волокна.

Лекарства, замедляющие свертываемость крови

Лекарственный препарат Тиклопидин для торможения агрегации тромбоцитов снижает концентрацию фибриногена на 10-25%.

Рыбий жир

Мета-анализы исследований установили, что фибриноген снижается примерно на 10% после приема в среднем 2,4 гр. в день Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а 6 понижает фибриноген на 20% после 6-ти недель приема.

Похудение и физическая нагрузка

Несколько исследований обнаружили взаимосвязь между регулярными физическими упражнениями и снижением уровня фибриногена Похудение и физические тренировки способствуют уменьшению воспаления (и концентрации фибриногена).

Похоже, что напряженная физическая активность уменьшает содержание фибриногена на 10-20% после интенсивных тренировок.

Куркума

Куркумин из куркумы — известное лечебное средство при воспалении и болезни сердца, позволил уменьшить уровень фибриногена в исследованиях. Фибриноген также может связываться с куркумином таким образом, что куркумин будет более медленно метаболизироваться в крови.

Умеренное потребление алкоголя

Многочисленные исследования показали, что ежедневное умеренное употребление алкоголя (вина или пива) уменьшало в крови содержание фибриногена.

Бокал красного вина в день в течение 40 дней был отмечен, как способ снижения фибриногена в крови на 8-15%.

Оливковое масло

В двойном слепом перекрестном исследовании, 6 граммов оливкового масла в день снижало в крови уровень фибриногена в среднем на 18% после 6 недель приема масла.

Ферментированная соя

Исследования демонстрируют, что одна доза (2000 ед. фермента наттокиназы), получаемого из ферментированных соевых бобов, значительно сократила в крови содержание фибриногена через 4 часа.

Анаболические стероиды

Двухнедельный курс анаболических стероидов понижет показатели фибриногена в среднем на 22%.

Заместительная гормональная терапия

Многочисленные исследования обнаружили, что заместительная гормональная терапия может помочь уменьшить уровни фибриногена у женщин в постменопаузе, хотя эффект оказывается минимальным.

Витамины группы В

Витамины группы В, особенно В6, В9 и В12, увеличивают расщепление фибриногена, сокращая количество аминокислоты гомоцистеина.

Исследования показывают, что 5 мг/сутки витамина В9 в течение 4-х недель снижает уровни фибриногена в среднем на 9%.

Сочетание с лекарствами

Людям с низким уровнем фибриногена рекомендуется избегать приема аспирина или других препараты для «разжижения» крови, что позволит снизить их способность образовывать плавающие тромбы, если прием этих лекарств не предписан врачом.