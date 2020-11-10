Чем сахар вреден для здоровья: научные факты и рецепты десертов без сахара

"Медицинский вестник Украины" на своих страницах размещает авторский материал – обзор об отношении к рекомендациям, регламентирующим определенные нормы употребления сахара.





«Я не ем сахар!», «Мне, пожалуйста, конфеты без сахара», «Я отказалась/отказался от сахара уже давно». Сегодня подобные фразы можно услышать довольно часто, ведь все больше людей перестают употреблять самое популярное лакомство мира. О вреде сахара пишут сотни научных журналов, ученые проводят исследования и упорно доказывают, что он опасен.





Но так ли это на самом деле? Неужели, люди несколько столетий ели сахар и тем самым наносили ущерб своему здоровью? Действительно ли этот продукт настолько опасен, что от него следует отказаться?





Сколько сахара можно есть в день и какая дозировка считается безопасной?





Паника вокруг вреда сахара возрастает с каждым днем, и многие люди перестают его покупать и использовать. Однако ни одна медицинская или диетологическая организация не призывает отказаться от этого продукта полностью.





Например, ВОЗ рекомендует снизить употребление сахара взрослым и детям до 10% от всего количества калорий, съедаемых за день, что равно 50 граммам (12 чайных ложек). Также Всемирная организация здравоохранения отмечает, что уменьшение ежедневного потребления сахара до 5% (6 чайных ложек) очень полезно для здоровья.





Мы едим данный продукт не только в чистом виде, поэтому подсчитать его количество не так уж и просто. Лучший способ контролировать потребление добавленного сахара — это читать этикетки покупаемых продуктов. Ниже представлен список названий, которые встречаются в составах разных пищевых товаров и означают наличие сахара:

коричневый сахар;

кукурузный подсластитель;

тростниковый сахар;

кукурузный сироп;

виноградный сахар;

инвертный сахар;

патока;

солодовый сахар;

составляющие, оканчивающиеся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза).

Также необходимо обращать внимание на количество граммов сахара в каждой порции. Например, если одна порция определенного блюда содержит 5 граммов, а вы хотите съесть несколько таких порций, то количество сахара нужно приплюсовывать. При добавлении рассматриваемого продукта в еду и напитки следует не отклоняться в большую сторону от ежедневной дозы, рекомендуемой ВОЗ.





У женщин и мужчин норма потребления сахара, по мнению кардиологической ассоциации США, несколько отличается. Так, сильному полу рекомендуют есть не больше 9 чайных ложек (36 граммов) в сутки, а представительницам слабого пола всего 6 чайных ложек (25 граммов). Такие цифры объясняют различием физической структуры тела и скорости метаболизма у мужчин и женщин.





А теперь давайте рассмотрим, к чему может привести чрезмерное употребление сахара.





Негативное влияние сахара на организм: 5 причин, почему его стоит употреблять в умеренном количестве





Много сахара — это больше 12 чайных ложек (50 граммов), по мнению ВОЗ. Если есть по 51 и более граммов этого продукта каждый день, то это может спровоцировать заболевания различных органов и привести к ожирению.





Конечно, в интернете можно найти сведения о негативном влиянии сахара на все органы без исключения, однако мы расскажем только о реально подтвержденных фактах.





Причина №1 Вред от сахара: лишние килограммы и ожирение





Чаще всего мы пьем не просто чай, кофе или компот, а добавляем в них сахар. Тоже самое касается соков, лимонадов и других газированных напитков — большинство людей предпочитают употреблять их сладкими. Так происходит, потому что без сахара напитки могут быть слишком кислыми, горькими или вообще безвкусными.





Газированные лимонады, соки и сладкие чаи содержат фруктозу — один из видов сахара, чрезмерное употребление которой, как доказывают ученые, усиливает голод и желание есть. Так происходит из-за того, что фруктоза вызывает устойчивость к действию гормона лептина и снижает его количество в организме, а это приводит к нарушению энергетического обмена. Снижение концентрации лептина в организме способствует ожирению.





Недавно проведенные исследования подтвердили, что люди, часто употребляющие сладкие напитки, весят больше, чем те, которые их не пьют. Однако, если у вас быстрый метаболизм и подвижный образ жизни, то набрать лишний вес будет сложнее.





Причина №2 Сахар и инсулин: что действительно провоцирует диабета 2 типа





Первая проблема, которая приходит в голову, когда говорят о вреде сахара — это диабет. Каждый год количество людей, страдающих данным заболеванием, увеличивается. Какое же отношение к развитию диабета имеет сахар?





Длительное употребление большого количества этого продукта вызывает резистентность (сопротивление) к гормону инсулину, вырабатываемому поджелудочной железой. Инсулин регулирует уровень сахара в крови и необходим для переноса глюкозы в клетки организма, за счет которой они получают энергию, а инсулинорезистентность (невосприятие инсулина) приводит к диабету 2 типа.





Первое время данное заболевание может протекать бессимптомно, но потом начинается резкое ухудшение здоровья, поэтому очень важно обнаружить его на ранней стадии и сразу же сократить употребление сахара.





Для диабетиков разрабатываются специальные продукты питания с сахарозаменителями. Но если у вас диабет, то лучше всего обратиться к доктору за рекомендациями по питанию.





Причина №3 Кариес: правда ли что много сахара вызывает разрушение зубов?





Согласно статистике ВОЗ, кариесом страдают почти 100% взрослых и 60-70% детей. Главной его причиной называют любовь к сладкому и не тщательную гигиену ротовой полости.





После употребления сахаросодержащих продуктов, их частицы могут оставаться на и между зубами. А именно сахар является пищей для вредоносных бактерий, которые преобразовывают его в кислоты, разрушающие зубную эмаль.





Но если тщательно чистить зубы два раза в день и есть сахара не больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, то

риск развития кариеса будет минимальным.





Причина №4 Сердечно-сосудистые заболевания и влияние сахара на кровеносную систему





Избыток сахара приводит к увеличению количества жировой ткани, из-за чего стенки кровеносных сосудов утолщаются, становятся жестче и могут закупориваться. Таким образом, нарушается процесс нормальной транспортировки крови и наполнения ею сердца, что может привести к появлению сердечных заболеваний: сердечной недостаточности, инсульта.





Некоторые врачи говорят о том, что употребление менее 25 граммов сахара в день может снижать повышенное кровяное давление, которое считается одной из основных причин развития заболеваний сердца. Но ни один врач не настаивает на полном отказе от рассматриваемой сладости.





Причина №5 Вред сахара для здоровья кожи: прыщи и морщины





Чрезмерное употребление сладких продуктов увеличивает уровень сахара в крови и приводит к повышенной секреции гормонов андрогенов, что способствует образованию прыщей.





Избыточный сахар в организме попадает в кровоток, соединяется с белками и образует вредоносные молекулы — «AGE» или конечные продукты гликирования. Эти соединения повреждает коллаген и эластин — белковые волокна кожи, которые отвечают за ее упругость. В результате данного процесса появляются морщины.





Если употреблять сахар в небольших дозах, то никакого вреда от него не будет, но если вы сладкоежка и вам интересно, чем можно заменить любимый продукт, читайте следующий раздел.





Десерты без сахара: самые простые рецепты любимых блюд





Рассказываем три несложных рецепта сладостей без сахара, которые бы смог приготовить даже ребенок.





Рецепт № 1 Шоколадный мусс





Ингредиенты:

4 ст. л. какао;

2 банана;

¾ стакана фундука или другого ореха;

немного воды.

Измельчите в блендере фундук, затем добавьте к нему воды, чтобы получилась консистенция йогурта. В полученную массу положите два банана порезанных кусочками и подготовленный какао порошок, после чего все перемешайте блендером. Полученный мусс нужно разместить в стаканы или другие емкости и охладить. По вкусу можно добавить немного апельсиновой цедры, мускатного ореха или корицы.





Рецепт №2 Капкейки





Ингредиенты:

1 банан;

2 яйца;

2 ст. л. оливкового масла;

4 ст. л. топинамбура (заменитель сахара);

200 г. муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Яйца с топинамбуром и оливковым маслом взбить миксером. Банан размять до кашеобразного состояния и добавить его в смесь. К муке всыпать разрыхлитель и перемешать. Затем все ингредиенты совместить и взбить миксером.





Полученную смесь выложить в формочки, так чтобы заполнилось ¾ объема каждой из них. Далее нужно поставить капкейки в духовку разогретую до 150 градусов и выпекать 30 минут.





Рецепт №3 Печенье





Ингредиенты:

130 г. овсянки;

50 г. семечек тыквы;

60 г. ягод годжи (или изюма);

3 банана;

1 ст. л. чиа;

щепотка корицы.

Пюрировать банан, затем перемешать между собой все ингредиенты. Из полученной смеси сформировать небольшие печеньки и выложить их на противень с пергаментной бумагой, предварительно смазав ее сливочным маслом. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Так вредно ли есть сахар на самом деле?





Что бы там не говорилось в рекламе и о чем бы громогласно не заявляли различные эксперты с сомнительным образованиям — 50 граммов сахара в день не приносят вреда здоровью. Об этом заявляет ВОЗ. Ешьте сахар не более 12 чайных ложек в день и попробуйте приготовить один из предлагаемых рецептов вкусняшек без сахара. Желаем здоровья и приятного аппетита!

Автор: Карлова Ольга Викторовна