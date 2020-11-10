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    Чем сахар вреден для здоровья: научные факты и рецепты десертов без сахара

    10 ноя 2020, 19:40    admin
    0 комментариев    86 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" на своих страницах размещает авторский материал – обзор об отношении к рекомендациям, регламентирующим определенные нормы употребления сахара.  


    «Я не ем сахар!», «Мне, пожалуйста, конфеты без сахара», «Я отказалась/отказался от сахара уже давно». Сегодня подобные фразы можно услышать довольно часто, ведь все больше людей перестают употреблять самое популярное лакомство мира. О вреде сахара пишут сотни научных журналов, ученые проводят исследования и упорно доказывают, что он опасен.


    Но так ли это на самом деле? Неужели, люди несколько столетий ели сахар и тем самым наносили ущерб своему здоровью? Действительно ли этот продукт настолько опасен, что от него следует отказаться?


    Сколько сахара можно есть в день и какая дозировка считается безопасной?


    Паника вокруг вреда сахара возрастает с каждым днем, и многие люди перестают его покупать и использовать. Однако ни одна медицинская или диетологическая организация не призывает отказаться от этого продукта полностью.


    Например, ВОЗ рекомендует снизить употребление сахара взрослым и детям до 10% от всего количества калорий, съедаемых за день, что равно 50 граммам (12 чайных ложек). Также Всемирная организация здравоохранения отмечает, что уменьшение ежедневного потребления сахара до 5% (6 чайных ложек) очень полезно для здоровья.


    Мы едим данный продукт не только в чистом виде, поэтому подсчитать его количество не так уж и просто. Лучший способ контролировать потребление добавленного сахара — это читать этикетки покупаемых продуктов. Ниже представлен список названий, которые встречаются в составах разных пищевых товаров и означают наличие сахара:

    • коричневый сахар;

    • кукурузный подсластитель;

    • тростниковый сахар;

    • кукурузный сироп;

    • виноградный сахар;

    • инвертный сахар;

    • патока;

    • солодовый сахар;

    • составляющие, оканчивающиеся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза).

    Также необходимо обращать внимание на количество граммов сахара в каждой  порции. Например, если одна порция определенного блюда содержит 5 граммов, а вы хотите съесть несколько таких порций, то количество сахара нужно приплюсовывать. При добавлении рассматриваемого продукта в еду и напитки следует не отклоняться в большую сторону от ежедневной дозы, рекомендуемой ВОЗ.


    У женщин и мужчин норма потребления сахара, по мнению кардиологической ассоциации США, несколько отличается. Так, сильному полу рекомендуют есть не больше 9 чайных ложек (36 граммов) в сутки, а представительницам слабого пола всего 6 чайных ложек (25 граммов). Такие цифры объясняют различием физической структуры тела и скорости метаболизма у мужчин и женщин.


    А теперь давайте рассмотрим, к чему может привести чрезмерное употребление сахара.


    Негативное влияние сахара на организм: 5 причин, почему его стоит употреблять в умеренном количестве


    Много сахара — это больше 12 чайных ложек (50 граммов), по мнению ВОЗ. Если есть по 51 и более граммов этого продукта каждый день, то это может спровоцировать заболевания различных органов и привести к ожирению.


    Конечно, в интернете можно найти сведения о негативном влиянии сахара на все органы без исключения, однако мы расскажем только о реально подтвержденных фактах.


    Причина №1 Вред от сахара: лишние килограммы и ожирение


    Чаще всего мы пьем не просто чай, кофе или компот, а добавляем в них сахар. Тоже самое касается соков, лимонадов и других газированных напитков — большинство людей предпочитают употреблять их сладкими. Так происходит, потому что без сахара напитки могут быть слишком кислыми, горькими или вообще безвкусными.


    Газированные лимонады, соки и сладкие чаи содержат фруктозу — один из видов сахара, чрезмерное употребление которой, как доказывают ученые, усиливает голод и желание есть. Так происходит из-за того, что фруктоза вызывает устойчивость к действию гормона лептина и снижает его количество в организме, а это приводит к нарушению энергетического обмена. Снижение концентрации лептина в организме способствует ожирению.


    Недавно проведенные исследования подтвердили, что люди, часто употребляющие сладкие напитки, весят больше, чем те, которые их не пьют. Однако, если у вас быстрый метаболизм и подвижный образ жизни, то набрать лишний вес будет сложнее.


    Причина №2 Сахар и инсулин: что действительно провоцирует диабета 2 типа


    Первая проблема, которая приходит в голову, когда говорят о вреде сахара — это диабет. Каждый год количество людей, страдающих данным заболеванием, увеличивается. Какое же отношение к развитию диабета имеет сахар?


    Длительное употребление большого количества этого продукта вызывает резистентность (сопротивление) к гормону инсулину, вырабатываемому поджелудочной железой. Инсулин регулирует уровень сахара в крови и необходим для переноса глюкозы в клетки организма, за счет которой они получают энергию, а инсулинорезистентность (невосприятие инсулина) приводит к диабету 2 типа.


    Первое время данное заболевание может протекать бессимптомно, но потом начинается резкое ухудшение здоровья, поэтому очень важно обнаружить его на ранней стадии и сразу же сократить употребление сахара.


    Для диабетиков разрабатываются специальные продукты питания с сахарозаменителями. Но если у вас диабет, то лучше всего обратиться к доктору за рекомендациями по питанию.


    Причина №3 Кариес: правда ли что много сахара вызывает разрушение зубов?


    Согласно статистике ВОЗ, кариесом страдают почти 100% взрослых и 60-70% детей. Главной его причиной называют любовь к сладкому и не тщательную гигиену ротовой полости.


    После употребления сахаросодержащих продуктов, их частицы могут оставаться на и между зубами. А именно сахар является пищей для вредоносных бактерий, которые преобразовывают его в кислоты, разрушающие зубную эмаль.


    Но если тщательно чистить зубы два раза в день и есть сахара не больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, то 

    риск развития кариеса будет минимальным.


    Причина №4 Сердечно-сосудистые заболевания и влияние сахара на кровеносную систему


    Избыток сахара приводит к увеличению количества жировой ткани, из-за чего стенки кровеносных сосудов утолщаются, становятся жестче и могут закупориваться. Таким образом, нарушается процесс нормальной транспортировки крови и наполнения ею сердца, что может привести к появлению сердечных заболеваний: сердечной недостаточности, инсульта.


    Некоторые врачи говорят о том, что употребление менее 25 граммов сахара в день может снижать повышенное кровяное давление, которое считается одной из основных причин развития заболеваний сердца. Но ни один врач не настаивает на полном отказе от рассматриваемой сладости.


    Причина №5 Вред сахара для здоровья кожи: прыщи и морщины


    Чрезмерное употребление сладких продуктов увеличивает уровень сахара в крови и приводит к повышенной секреции гормонов андрогенов, что способствует образованию прыщей.


    Избыточный сахар в организме попадает в кровоток, соединяется с белками и образует вредоносные молекулы — «AGE» или конечные продукты гликирования. Эти соединения повреждает коллаген и эластин — белковые волокна кожи, которые отвечают за ее упругость. В результате данного процесса появляются морщины.


    Если употреблять сахар в небольших дозах, то никакого вреда от него не будет, но если вы сладкоежка и вам интересно, чем можно заменить любимый продукт, читайте следующий раздел.


    Десерты без сахара: самые простые рецепты любимых блюд


    Рассказываем три несложных рецепта сладостей без сахара, которые бы смог приготовить даже ребенок.


    Рецепт № 1 Шоколадный мусс


    Ингредиенты:

    • 4 ст. л. какао;

    • 2 банана;

    • ¾ стакана фундука или другого ореха;

    • немного воды.

    Измельчите в блендере фундук, затем добавьте к нему воды, чтобы получилась консистенция йогурта. В полученную массу положите два банана порезанных кусочками и подготовленный какао порошок, после чего все перемешайте блендером. Полученный мусс нужно разместить в стаканы или другие емкости и охладить. По вкусу можно добавить немного апельсиновой цедры, мускатного ореха или корицы.


    Рецепт №2 Капкейки


    Ингредиенты:

    • 1 банан;

    • 2 яйца;

    • 2 ст. л. оливкового масла;

    • 4 ст. л. топинамбура (заменитель сахара);

    • 200 г. муки;

    • 1 ч. л. разрыхлителя.

    Яйца с топинамбуром и оливковым маслом взбить миксером. Банан размять до кашеобразного состояния и добавить его в смесь. К муке всыпать разрыхлитель и перемешать. Затем все ингредиенты совместить и взбить миксером.


    Полученную смесь выложить в формочки, так чтобы заполнилось ¾ объема каждой из них. Далее нужно поставить капкейки в духовку разогретую до 150 градусов и выпекать 30 минут.


    Рецепт №3 Печенье


    Ингредиенты:

    • 130 г. овсянки;

    • 50 г. семечек тыквы;

    • 60 г. ягод годжи (или изюма);

    • 3 банана;

    • 1 ст. л. чиа;

    • щепотка корицы.

    Пюрировать банан, затем перемешать между собой все ингредиенты. Из полученной смеси сформировать небольшие печеньки и выложить их на противень с пергаментной бумагой, предварительно смазав ее сливочным маслом. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

    Так вредно ли есть сахар на самом деле?


    Что бы там не говорилось в рекламе и о чем бы громогласно не заявляли различные эксперты с сомнительным образованиям — 50 граммов сахара в день не приносят вреда здоровью. Об этом заявляет ВОЗ. Ешьте сахар не более 12 чайных ложек в день и попробуйте приготовить один из предлагаемых рецептов вкусняшек без сахара. Желаем здоровья и приятного аппетита!


    Автор: Карлова Ольга Викторовна


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